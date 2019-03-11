Штаб-квартира компании Glencore в кантоне Цуг.

(Keystone / Alessandro Della Bella)

Швейцарская пресса информирует: сырьевой швейцарский гигант «Гленкор» поддерживает тесные деловые контакты с доверенным лицом президента Н. Назарбаева, перечислив в доход его фонда безвозмездно 23 миллиона долларов.

«Haileybury Astana — это особенное место. Являясь международной IB школой, следующей британской программе образования, мы предоставляем нашим ученикам своеобразный „трамплин“ в лучшие университеты Соединенного Королевства, США и другие вузы с мировой известностью. В нашей школе ваши дети не только в совершенстве овладеют превосходным английским, но получат блестящие знания, которые подготовят их к будущей взрослой жизни в „большом мире“. Мы предлагаем вашим детям возможность получить лучшее британское образование в Астане под чутким руководством британских преподавателей в современно оснащенных кабинетах и с поддержкой наших высококвалифицированных местных ассистентов, свободно владеющих английским, русским и казахским языками».

Рынки Швейцария – мировой центр торговли сырьем В последние годы крупные компании, торгующие сырьем и зарегистрированные в Швейцарии, все чаще становились объектом критических публикаций в прессе. Автор: Мэтью Аллен (Matthew Allen)

Таковая информация, размещенная на сайтеВнешняя ссылка элитного учебного заведения, расположенного в казахской столице. Разумеется, такие перспективы имеют свою цену: год обучения стоит в этой школе 31 тыс. франков, то есть для обычных граждан Казахстана это немыслимое количество денег. Напомним, средняя заработная плата в стране составляет от 300 до 500 франков в месяц. Долгое время основным владельцем этой школы был ведущий швейцарский сырьевой концерн Glencore. Об этом со ссылкой на британскую группу журналистов-расследователей Source MaterialВнешняя ссылка сообщает швейцарская воскресная газета SonntagszeitungВнешняя ссылка. Концерн со штаб-квартирой в кантоне Цуг, указывает далее газета, посредством своей казахской «дочки» «Казцинк» профинансировал в 2011 году строительство здания школы, приобретя год спустя за 23 млн франков контрольный пакет акций компании-оператора школы Haileybury Astana.

Компания «КазцинкВнешняя ссылка» возникла в результате слияния ряда казахских предприятий, занимающихся добычей и обработкой руд цветных металлов в Восточно-Казахстанской области. Собственником всех трех комбинатов являлось Правительство Республики Казахстан, но при слиянии предприятия были переданы в частные руки, причем швейцарская компания Glencore International выкупила контрольные пакеты акций. На условиях долгосрочной концессии «Казцинк» получил также Бухтарминскую ГЭС, а позднее и Текелийский свинцово-цинковый комбинат. Активность в образовательной сфере, таким образом, не входит в профильное портфолио компании.

Как пишет далее Sonntagszeitung, в 2016 году компания «Казцинк» передала свои акции школы Haileybury Astana казахскому благотворительному фонду — задаром, то есть просто так, «не получив в ответ ничего». В годовом отчёте «Казцинк» вышеупомянутые 23 миллиона просто были списаны, в отчете самой компании «Гленкор» эти цифры не были упомянуты вообще, то есть акционеры концерна проинформированы о данном акте дарения не были. По утверждению издания Sonntagszeitung за данным благотворительным фондом стоит Булат Утемуратов (род. 13 ноября 1957 г.), президент Федерации тенниса Казахстана, член Совета директоров Международной Федерации Тенниса, бизнесмен, общественный деятель, дипломат. Многие, как пишет швейцарское издание, рассматривают его в качестве возможного преемника президента Н. Назарбаева.

«Открыватель дверей»

По мнению Ли Болдуина (Leigh Baldwin) из британской группы журналистов-расследователей Source Material, Булат Утемуратов является типичным «открывателем дверей. Он обладает влиянием и может обеспечивать получение выгодных заказов и контрактов». Газета Sonntagszeitung приводит также мнение Оливье Классена (Oliver Classen) из швейцарской неправительственной организации Public EyeВнешняя ссылка, в соответствии с которым «налаживание связей со сомнительными посредниками и выплата им вознаграждений является составной частью общей бизнес-модели концерна «Гленкор». Насколько опасна такая модель показали события в Конго, где «деньги, перечисленные такому посреднику в лице израильского миллиардера Дэна Гертлера (Dan Gertler) привели к многочисленным судебным процессам».

Напомним, что израильский алмазный миллиардер Дэн Гертлер включен в список лиц, находящихся под санкциями Управления США по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control – OFACВнешняя ссылка) из-за его деловых связей с президентом Демократической Республики Конго Джозефом Кабилой. Тем не менее, указывает далее Оливье Классен, «Гленкор» продолжает оплачивать его услуги в размере 25 млн долларов только за прошлый 2018 год. Как указывает далее Sonntagszeitung, обратившись к концерну с просьбой разъяснить ситуацию в Казахстане, газета получила от «Гленкор» ответ, в котором указано, что «через свое дочернее предприятие „Казцинк“ компания производит инвестиции в Казахстане начиная с 1997 года, поддерживая, тем самым, развитие страны. Что касается инвестиций в школу Haileybury Astana, то они были полностью раскрыты в отчетах „Казцинк“, для самой же компании „Гленкор“ эта сумма особо существенным расходом не была».

Булат Утемуратов, президент Федерации тенниса Казахстана, член Совета директоров Международной Федерации Тенниса, бизнесмен, общественный деятель, дипломат, работал в Женеве.

(Wikipedia)

Представительница Булата Утемуратова указала в ответ на запрос группы Source Material, что указанные 23 млн долларов поступили не лично в доход Б. Утемуратора, но в бюджет его благотворительного фонда, который носит некоммерческий характер и не имеет права извлекать из своих проектов прибыль. Как уточняет далее швейцарская воскресная газета Sonntagszeitung, Б. Утемуратову принадлежат права собственности на ряд телеком-компаний, он является основателем банка и мажоритарным акционером холдинга Verny CapitalВнешняя ссылка, которому принадлежат отели сети «Карлтон-Ритц» в Вене и Москве, а также акции дочки «Гленкор» компании «Казцинк». «Тем самым Утемуратова и „Гленкор“ связывают общие деловые интересы», — пишет Sonntagszeitung, подчеркивая далее, что при этом «Гленкор» готов идти на убытки: в 2013 году компания «Казцинк» уступила холдингу Verny Capital два более чем рентабельных золотых рудника — за более чем скромные деньги.

«На вопросы относительно этой сделки „Гленкор“ предпочитает не реагировать», — пишет Sonntagszeitung, по информации которой состояние Булата Утемуратова может достигать 3,4 млрд долларов. С 1995 по 1999 годы он работал в Женеве на должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Швейцарии и постоянного представителя Казахстана при Европейском отделении ООН и других международных организациях в Женеве. «Вряд ли является случайным совпадением тот факт, что именно на те годы приходится начало активной деятельности компании „Гленкор“ в Казахстане», — подчеркивает Sonntagszeitung, напоминая, что мультимиллиардером Утемуратов стал в 2012 году после того, как его компания Verny Capital продала концерну «Гленкор» большую часть своих акций компании «Казцинк».



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

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