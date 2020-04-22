«Поэтому следует уже сейчас подумать о том, как мы сможем выйти из кризиса и какие меры необходимо принять в этой связи в ближайшие недели». (Keystone / Peter Klaunzer)

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис провел вчера 21 апреля консультации со своими коллегами из немецкоязычных стран и призвал их и все сопредельные страны, а также ЕС в целом к координированному и согласованному выходу из режима карантина.

В центре внимания консультаций министров иностранных дел Германии, Австрии, Швейцарии, Княжества Лихтенштейн и Великого Герцогства Люксембург находилась пандемия коронавируса. Федерального советника (министра иностранных дел) Иньяцио Кассиса сопровождал Роберто Бальцаретти (Roberto Balzaretti), статс-секретарь МИД и директор Департамента по делам европейского сотрудничества.

Тесное сотрудничество во время кризиса

Глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии (ФДИД / EDA) подчеркнул, что кризис такого масштаба в Европе можно преодолеть только всем вместе. В последние недели, например, Швейцария приняла в своих клиниках целый ряд пациентов из Франции, поставив со своей стороны защитные материалы в Италию. В свою очередь Швейцария только выиграла от своего активного участия в антикризисном управлении в рамках и на уровне Евросоюза и от своих регулярных и постоянных консультаций и «сверок часов» с государствами ЕС.

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Это сотрудничество показало себя в качестве «важного фактора в ходе урегулирования данного кризиса. В настоящее время пандемия это все ещё кризис в области здравоохранения. Однако он уже постепенно превращается в экономический и финансовый кризис, а в итоге пандемия и необходимые меры борьбы с ней приведут нас к социальному кризису», — заявил И. Кассис в рамках селекторного видео-совещания со своими коллегами.

«Поэтому следует уже сейчас подумать о том, как мы сможем выйти из кризиса и какие меры необходимо принять в этой связи в ближайшие недели». Снижение степени жесткости нефармакологических мер контроля и противодействия вирусу («социальное дистанцирование») «должно осуществляться в условиях четкой корреляции с параметрами протекания пандемии и только так мы сможем добиться постепенного возвращения к нормальной жизни, избежав при этом новой волны пандемии».

В ходе видеоконференции Иньяцио Кассис также упомянул о роли Швейцарии в организации возвращения домой из-за рубежа граждан Швейцарии и стран Европейского союза, застрявших в иностранных государствах из-за начала пандемии. Всего с момента начала кризиса швейцарской стороной было организовано более 30 авиационных рейсов.

Помимо швейцарских граждан было репатриировано около 1 870-ти граждан ЕС, в том числе 458 граждан Германии, 151 граждан Австрии и 16 подданных Люксембурга. В то же время 655 граждан Швейцарии воспользовались для репатриации рейсами, организованными Германией, Австрией или Люксембургом. Глава МИД Швейцарии выразил свою глубокую благодарность за «хорошее сотрудничество и живую солидарность» этих стран.

Тесные взаимоотношения

Как отмечает в своем пресс-релизе МИД Швейцарии (оригинал на немецком языке по ссылкеВнешняя ссылка) немецкоязычные страны тесно сотрудничают и регулярно обмениваются информацией не только по вопросам, связанным с нынешним кризисом, но и в других областях. Например, И. Кассис и его коллеги обсудили сложную миграционную ситуацию на греко-турецкой границе.

Они также подчеркнули особенную важность многостороннего международного сотрудничества и роль ООН, обсудив предстоящее председательство Германии в ЕС в сложном контексте пандемии и в части, касающейся новых цифровых форматов организации трансграничного межгосударственного информационного обмена. Главы внешнеполитических ведомств немецкоязычных стран договорились о том, что в период немецкого председательства в ЕС должна будет осуществляться более тесная и активная координация двусторонних отношений между Швейцарией и ЕС.

Напомним, что ежегодные встречи министров иностранных дел германоязычных стран начались в 2006 году. Их целью является дальнейшее развитие и укрепление конструктивных и взаимовыгодных отношений между Швейцарией, Германией, Австрией, Лихтенштейном и Люксембургом. В завершение консультаций И. Кассис пригласил своих коллег приехать в Швейцарию в следующем 2021 году с целью провести очередной раунд консультаций в данном формате.





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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