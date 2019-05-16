Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 11:28

Сборочный цех швейцарской компании Stadler Rail Group в городе Фаниполь в 25 км от Минска.

(Keystone / Tatyana Zenkovich)

На очередном заседании 15 мая 2019 года федеральное правительство Швейцарии, Федеральный совет, приняло принципиальное решениеВнешняя ссылка о преобразовании своего постоянного представительства в Беларуси, Минск, в полноценное посольство.

В качестве причины и обоснования такого решения кабинет министров Конфедерации указал на «постоянно углубляющиеся и расширяющиеся отношения между Швейцарией и Беларусью. Официальное открытие посольства Швейцарии в Минске пройдет уже в этом году в присутствии главы швейцарского внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассиса (Ignazio Cassis).

Напомним, что Швейцария присутствует в Беларуси с 2010 года в формате представительства («посольское бюро» / Botschaftsbüro). Со своей стороны Беларусь уже имеет в Берне свое посольство, тем самым решение Швейцарии о преобразовании своего постоянного представительства в Минске в полноценное посольство станет вкладом в установление принципа паритетности и равноценности, на которых обычно выстраиваются межгосударственные дипломатические связи.

«В 2016 году после отмены санкций ЕС в отношении Минска, в которых участвовал и Берн, отношениям между двумя странами была придана новая динамика», — напоминает швейцарское дипломатическое ведомство.

Швейцария будет следить за правами человека в Беларуси

Данная динамика «выражается в интенсификации характера двусторонних связей и контактов как в политической, так и экономической сферах. Швейцария рассматривает в качестве весьма многообещающих как экономический потенциал Беларуси, так и ее деятельность в качестве посредника, каковая является заметным стабилизирующим фактором в (данном) регионе (Европы)», — уточняет далее МИД Конфедерации, который особо подчеркивает, что повышение статуса и уровня дипломатического присутствия Швейцарии в Минске будет тесно увязано с усилением внимания Берна к проблематике соблюдения прав человека.

Почему права человека и их защита являются одним из приоритетов швейцарской внешней политики? Об этом подробнее в эксклюзивном интервью главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса.

Концерн Stadler в Беларуси В Фаниполе под Минском находится предприятие концерна StadlerВнешняя ссылка, где осуществляется производство современного подвижного состава для стран СНГ. Завод Stadler под Минском построен в 2013 году, на нем используются самые передовые технологии. На производственной площади 35 000 кв. м. работают около 600 сотрудников. На «Штадлер Минск» собирают двухэтажные подвижные составы KISS, одноэтажные подвижные составы FLIRT, специально разработанные для рынков СНГ трамваи типа «Метелица» и вагоны метро для широкой колеи. Первым заказом, выполненным на заводе в Фаниполе, было серийное производство четырехсекционных и шестисекционных двухэтажных подвижных составов для российской железнодорожной компании «Аэроэкспресс». В августе 2016 года «Штадлер Минск» и «Транспортная концессионная компания (ТКК)» заключили договор на поставку 23 трёхсекционных трамвайных вагонов «Метелица». Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

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