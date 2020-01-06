Арка между городами Биссоне и Кампионе д'Италия, построенная по распоряжению лично Бенито Муссолини. (swissinfo.ch)

С 1 января 2020 года итальянский эксклав Кампионе-д’Италия (Campione d’Italia) больше не находится в состоянии таможенного союза со Швейцарией. Разочарование местных жителей в связи с этим более чем велико.

Этот вопрос обсуждался все последние месяцы. И вот теперь теоретические планы стали реальностью: окруженный со всех сторон швейцарской территорией итальянский эксклав Кампионе-д’Италия на берегу озера Лугано вошел в состав таможенного пространства Европейского союза. Произошло это 1 января 2020 года. До сих пор эта территория была в составе таможенного союза со Швейцарией, то есть на границе между Швейцарией и Кампионе таможенный контроль не осуществлялся.

Теперь ситуация изменилась. Дорожные знаки с надписью «Zoll» («Таможня») на въезде и на выезде из Кампионе в направлении кантона Тичино указывают на то, что новый правовой и таможенный статус этого интересного региона вошел в силу. Конечно, как и раньше, систематического контроля на границе тут не будет. Однако на швейцарской стороне будут проводиться выборочные проверки силами мобильных погранично-таможенных патрулей.

(swissinfo.ch)

Дабы «продемонстрировать флаг» швейцарские пограничники уже ранним утром в первый новогодний день заняли позиции у знаменитой в регионе арки, обозначающей въезд на территорию деревни Кампионе. А в здании, в котором долгое время размещалось местное туристическое бюро, поселилась итальянская таможня (Italienische Zollagentur / Agenzia Dogane Monopoli).

Поэтому в первый день нового года и десятилетия в итальянском анклаве самым очевидным образом ощущались фрустрация и разочарование. Ближе к полудню на живописном озёрном променаде мирно и без оружия собрались несколько десятков местных жителей, с тем чтобы выразить всё свое неудовольствие. «Это бред какой-то. Ну вот все это, что здесь сейчас происходит», — говорит пожилой мужчина, проработавший, по его словам, последние 40 лет в местном казино.

Пока еще можно платить франками



Банкротство казино стало первым серьезным ударом по Кампионе. И вот теперь ещё новые таможенные правила! Здесь опасаются, что новый пограничный режим принесет с собой дополнительную бюрократию и туманную неопределенность. Не говоря уже о том, что 1-е января 2020 года стала совершенно новым этапом истории этого эксклава. «Должны ли мы теперь платить таможенные пошлины, заказывая в Тичино мазут для домашнего отопления?», — спрашивает другой местный житель.

Радикальные изменения уже заметны в сфере почтового сообщения. В конце 2019 года швейцарское почтовое отделение здесь было закрыто, швейцарского почтового индекса 6911, обозначавшего Кампионе и действовавшего в течение десятилетий, больше не существует. Все почтовые перевозки теперь осуществляются исключительно через Италию.

Итальянский эксклав в Тичино Кантон Тичино не прочь присоединить итальянскую деревню Италия почти забыла о своём эксклаве Кампионе, но отдавать эту территорию Швейцарии она не собирается. Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 10:01

Новая система, похоже, работает еще не очень хорошо. «Мы не получаем писем и вообще почты вот уже несколько недель», — пожаловался еще один житель этой общины, население которой едва достигает 2 000 человек. Швейцарского здесь в последние годы становится все меньше и меньше, слава Богу что пока еще люди могут продолжать платить франками.

Кроме того, в соответствии с соглашением, достигнутым между Италией и Швейцарией незадолго до Рождества, такие услуги, как утилизация отходов и очистка сточных вод, будут по-прежнему пока предоставляться компаниями из кантона Тичино.

Недобор налогов для Тичино

Раньше жители Кампионе имели возможность использовать для своих машин регистрационные номера кантона Тичино. теперь это невозможно. У них есть один год для того, чтобы снять свои автомашины со швейцарской регистрации и перерегистрировать их в Италии. В течение этого срока они также должны будут получить итальянские водительские удостоверения.

Кантон же Тичино потеряет тем самым более полумиллиона швейцарских франков, поступавших к нему в бюджет в качестве налога на транспортные средства. В Кампионе также придется ввести итальянский НДС (Imposta sul Valore Aggiunto или IVA), который выше швейцарского и составляет 22% (в Швейцарии — 7,7%).

На границе между деревней Биссоне (кантон Тичино) и общиной Кампионе, которая украшена аркой, построенной по распоряжению Бенито Муссолини, укреплены информационные стенды, на которых разъяснена процедура декларирования товаров при въезде и выезде из Кампионе.

Безвыходная ситуация

Община Кампионе долго сопротивлялось планам перевести ее из швейцарского таможенного союза в европейский. Тщетно. Гражданский инициативный комитет Кампионе указывал, что эта «рокировка придумана бюрократами» и что она не имеет, де, никакого смысла. В ноябре прошлого 2019 года комитет даже направил обращение на адрес президента Италии Серджио Маттареллы (Sergio Mattarella) — также безрезультатно.

После того как в июле 2018 года местное казино было закрыто по причине его банкротства община площадью в 2,7 квадратных километра попала в экономически очень сложную ситуацию. Сотни работников казино и сотрудников местных органов власти потеряли работу. Откроется ли здесь казино когда-нибудь снова? Пока неизвестно.

swissinfo.ch

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