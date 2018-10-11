Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 13:00 11.10.2018 - 13:00

«Спецслужбы США, России и Китая уже просто потирают руки в предвкушении, радуясь грядущим возможностям вмешательства в избирательные процессы в Швейцарии». (Keystone)

Швейцарские эксперты в области коммуникации и компьютерных технологий предупреждают: электронное голосование в удалённом режиме при помощи сети интернет (E-Voting) является опасным делом, техника еще незрелая и её легко могут взломать хакеры. И все равно, швейцарские федеральные власти твёрдо намерены ввести электронного голосование по всей Швейцарии. В самом деле, мы давно уже управляем в сети своими финансами, резервирует отели в интернете, там же оплачиваем счета. Так почему бы не начать и голосовать в таком же режиме?

Сторонники электронного голосования напоминают, что принуждением эта новая технология не будет, что избиратели, как и раньше, смогут ходить ногами на избирательные участки, а также голосовать по почте. «Необходимо идти вослед за избирателями, надо быть там, где находятся они, а сейчас все они живут и работают в сети», — говорит, например, Барбара Шюпбах (Barbara SchüpbachВнешняя ссылка), глава аппарата правительства (Staatsschreiberin) кантона Базель-городской.

«Система E-Voting позволит решить проблему недействительных голосов, их просто больше не будет». Б. Шюпбах является председателем Постоянного совещания глав аппаратов кантональных правительств (Präsidentin der kantonalen Staatsschreiber-Konferenz). Вместе со своими коллегами именно она отвечает за успешное введение по всей Швейцарии системы удалённого голосования в сети.

Она согласна, что техническая реализация этого проекта приведёт поначалу к возникновению дополнительных расходов, но затем данная система даст серьёзную экономию финансовых ресурсов. Не нужно будет больше массово печатать и рассылать знаменитую в Швейцарии «красную книжечку», так называемую «Памятку избирателя», равно как и толстые кипы избирательных списков. Кроме того, по ее словам, «вопреки распространённому мнению система электронного голосования вполне позволяет при необходимости провести новый подсчёт поданных избирателями голосов. Эту систему мы построим достаточно надёжной и стабильной, можете нам поверить».

Опасно и ненадёжно

Эксперт-айтишник из швейцарского Винтертура Фолькер Бирк (Volker Birk) придерживается иного мнения. Ныне ему известные системы E-Voting пересчёта голосов не позволяют. Он и его коллеги по компьютерному клубу Chaos Computer Club SchweizВнешняя ссылка (CCC-CH) выступают резко против электронного голосования. «E-Voting подрывает сами основы демократии. Систему голосования в удалённом режиме невозможно сделать абсолютно надёжной, а потому она очень опасна.

Уж коли не то пошло, Швейцария вообще могла бы передоверить всю свою демократическую систему паре-тройке инженеров, с учетом того, что обычный гражданин не в состоянии разбираться в соответствующих технических тонкостях. Он должен изначально слепо полагаться на специалистов и верить в то, что они всё сделают правильно. Спецслужбы США, России и Китая уже просто потирают руки в предвкушении, радуясь грядущим возможностям вмешательства в избирательные процессы в Швейцарии».

В своём убеждении Фолькер Бирк не одинок, многие из числа депутатов придерживаются такого же мнения. Так, например, депутат Национального совета (большой палаты парламента) от правоконсервативной Швейцарской народной партии (SVP) Франц Грютер (Franz GrüterВнешняя ссылка) уже несколько раз требовал от правительства отложить на пять лет все пилотные проекты в области электронного голосования, но большинства депутатов ему в пользу своих инициатив такого рода сколотить не удалось.

Поэтому в январе 2019 года он намерен прибегнуть к инструментам прямой демократии и начать сбор подписей под соответствующей народной законодательной инициативой. В Германии, на родине этого специалиста, электронное голосование было запрещено решением Федерального конституционного суда (Bundesverfassungsgericht), поскольку, как посчитал суд, такая система не гарантирует достаточной степени прозрачности. В Швейцарии сам Фолькер Бирк голосовать не может, но он «давно здесь живет, ему Швейцария небезразлична и ему хотелось бы встряхнуть страну, пробудив от спячки».

Экзотическая Эстония

Исключением остаётся в плане электронного голосования бывшая советская республика Эстония. Электронное голосование было введено тут еще в 2005 году. Спустя 13 лет таким способом голосования в Эстонии пользуются не больше 25% избирателей. Повышение явки такой способ реализации своих политических прав также, судя по опыту Эстонии, не обеспечивает. В Швейцарии недавно, в апреле, в электронном формате голосовала Женева, и оказалось, что явка была на таком голосовании даже еще ниже, чем обычно.

Тем не менее, федеральные органы власти Швейцарии намерены активно продолжать внедрять по всей стране электронное голосование. Соответствующие поправки в избирательное и иное релевантное законодательство уже вынесены на рассмотрение всем заинтересованным общественным и политическим деятелям и структурам. Процедура межведомственного согласования и общественного обсуждения поправок (Vernehmlassung) продлится несколько месяцев. Затем они будут представлены на рассмотрение в парламент.

Швейцария уже начиная с 2000 до конца 2017 года только из федерального бюджета потратила на реализацию проекта электронного голосования 15 млн франков. На уровне кантонов (субъектов федерации) также возникают расходы. Кантон Базель-городской, например, выделил на эти цели 6 млн франков. Этот кантон, напомним, принадлежит к числу 8-ми кантонов, в которых электронное голосование было введено в пилотном режиме, наряду с кантонами Аргау, Берн, Фрибур, Женева, Люцерн, Невшатель и Санкт-Галлен.

В остальных кантонах пока системой E-Voting могут пользоваться только швейцарские граждане, живущие за рубежом и «приписанные» к данному кантону (напомним, что кантоны в Швейцарии являются еще и избирательными округами), а также люди с ограниченной мобильностью. Действующее законодательство не обязывает кантоны вводить электронное голосование. Они могут и отказаться делать это. Так что ожидать введения такого формата голосования по всей Швейцарии уже в ближайшем будущем пока не приходится.



Подготовил: Игорь Петров

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