Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 9:45 23.10.2018 - 09:45

Рынок рекламы в швейцарском сегменте интернета находится под полным контролем Facebook и Google. (2007 Getty Images)

Швейцарские СМИ, общественные и частные (государственных СМИ в стране нет) все еще отличаются высоким качеством, однако ускоряющийся процесс концентрации на рынке масс-медиа как принт-, так и онлайн-формата, является фактором, вызывающим у экспертов всё большее беспокойство. Доходы от рекламы в сети буквальным образом утекают из рук частных СМИ в карманы таких гигантов, как Google, Facebook и др., из редакций с увеличивающейся скоростью вымываются лучшие умы и перья. Свободные СМИ являются основой демократии, и то, что плохо для масс-медиа, плохо и для неё.

Швейцария — малая страна с удивительно большой степенью регионального и языкового разнообразия, которое более чем позитивно воздействует на состояние общества и государства. Однако если посмотреть с точки зрения такого критерия, как «разнообразие», на рынок швейцарских СМИ, то мы сразу же отметим наличие серьёзных проблем и диспропорций. К такому выводу приходит очередной доклад «Качество СМИ в Швейцарии в 2018 году» (Jahrbuch Qualität der MedienВнешняя ссылка).

Среди основных проблем доклад указывает на ситуацию на рынке рекламы. В сфере онлайн-медиа рынок рекламы почти полностью перешёл под контроль таких гигантов IT-индустрии, как Google и Facebook, которые в прямом смысле посадили традиционные СМИ страны на «голодный паёк». Вследствие этого процесс концентрации на рынке СМИ усиливается и «в поле» остаются только отдельные, самые крупные, холдинги и издательства, число которых также сокращается.

Причина: Google получает две трети от общего рекламного «пирога»

Раньше газеты жили за счет продажи рекламных площадей, которые стоили довольно неплохие деньги, а это, в свою очередь, позволяло СМИ жить также довольно неплохо. Однако за последние 10 лет такого рода доходы сократились фактически вдвое. В настоящий момент реклама в принт-медиа, выходящих по старинке на бумаге, уступила ведущие позиции рекламе в формате онлайн.

Выгоду от этого получает, прежде всего, концерн Google. В 2017 году на рекламном рынке Швейцарии он заработал 2,1 млрд франков, что эквивалентно двум третям от общего наличного рекламного бюджета в стране. По сравнению с такими цифрами доля дисплейной рекламы, то есть рекламы, появляющейся непосредственно на сайтах тех или иных СМИ и представляющей собой непосредственный источник дохода, выглядит довольно скромной.

(swissinfo.ch)

Что это означает конкретно? А вот что: швейцарские издательские холдинги производят контент, который выкладывается в сети. Пользователи находят этот контент посредством запросов в поисковой системе Google. Рекламодатели размещают рекламу прямиком на ресурсах, найденных поисковиком, минуя сайты собственно СМИ.

Вывод: расходы по производству контента остаются у средств массовой информации, а все доходы идут в карман Google, который только в 2017 году заработал таким образом в Швейцарии больше, чем вся медийная индустрия страны вместе взятая.

Следствие: проблемные процессы, ведущие к ослаблению демократии

Что мы получаем в сухом остатке? А вот что: редакции начинают экономить. Швейцарская журналистика теряет головы и перья. Только в период с 2011 по 2016 годы в сфере медийной индустрии в Швейцарии были сокращены 3 000 рабочих мест. Журналисты покидают редакции и либо переходят на «вольные хлеба», либо идут в пиар, или же нанимаются на работу в лоббистские организации.

В ближайшие годы процесс сокращения рабочих мест продолжится, в том числе и в редакциях таких общественных СМИ, как общественный электронный медийный холдинг SRG и национальное агентство новостей SDA. «С точки зрения развития демократии такого рода процессы не могут не вызывать тревоги, равно как серьёзную озабоченность вызывает и процесс дальнейшей концентрации на рынке швейцарских СМИМ», — указывают авторы рейтинга.

Крупные издательские холдинги буквально массово скупают локальные СМИ, чтобы хоть в какой-то степени укрепить свои позиции на постоянно сжимающемся рынке традиционной рекламы (реклама в печатных СМИ и дисплейная реклама в онлайн-медиа).

(swissinfo.ch)

Кроме того, в целях экономии издательские концерны начинают сливать редакции и публиковать под разными «шапками» и в разных СМИ, входящих в их портфолио, одни и те же, написанные «под копирку», материалы. Так, например, в прошлом 2017 году на только один медиа-холдинг пришлось более половины всех материалов по швейцарским национальным политическим темам.

Доклад «Качество СМИ в Швейцарии в 2018 году» приходит к выводу о том, что данная ситуация ведет к сворачиванию конкуренции среди СМИ, что ограничивает право читателей и пользователей на получение действительно разнообразной информации. Особенно критическим становится этот фактор накануне важных политических событий, таких, как парламентские выборы или референдумы.

СМИ и политика Медиа-холдинг SRG SSR сократит 250 рабочих мест Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и SRG SSR Общественный (негосударственный) швейцарский медиа-холдинг SRG сократит 250 рабочих мест и сэкономит 100 млн франков. Другие языки 1 английский (en) Swiss public broadcaster to phase out 250 jobs

Anteil geteilte Beiträge Grafik über Anteil geteilter Beiträge innerhalb der Politikberichterstattung

Рейтинг качества швейцарских СМИ Данный рейтинг (MedienqualitätsratingВнешняя ссылка) ежегодно составляется фондом Stifterverein Medienqualität Schweiz. Аналитическую обработку эмпирических данных осуществляет Научно-исследовательский Институт изучения проблем социума (Forschungsinstitut für Öffentlichkeit und Gesellschaft) при Цюрихском Университете (fögВнешняя ссылка). Поддержку ему оказывает Факультет теории и практики коммуникации и исследования СМИ (Departement für Kommunikationswissenschaft und MedienforschungВнешняя ссылка) Университета г. Фрибур. Портал SWI swissinfo.ch является структурным подразделением швейцарской общественной негосударственной телерадиокомпании SRG SSR, его финансирование осуществляется на 50% за счет бюджета SRG и на 50% за счет федерального бюджета Швейцарии.

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Перевод на русский и адаптация: Игорь Петров.

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