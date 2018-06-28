Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 11:00 28.06.2018 - 11:00

В Китае в период до 2050 года каждые десять секунд будет устанавливаться 30 новых установок для кондиционирования воздуха. Например, только в этом 25-этажном жилом здании в портовом городе Фучжоу в южной части страны уже работает 600 кондиционеров. (Imaginechina)

Еще никогда прежде в истории человечества городское население не росло такими темпами. Сегодня в городах живут 4 миллиарда человек, а к 2050 году их станет уже 5 миллиардов. Как сделать так, чтобы урбанизация не убивала природу и не нарушала социальной гармонии? Швейцарская Дирекция по развитию и сотрудничеству (DEZAВнешняя ссылка, подразделение МИД страны) ищет ответы на эти и другие акутальные вопросы.

Как долго рост городского населения еще сможет продолжаться в прежнем темпе? В Индии и Китае в период до 2050 года каждые 10 секунд будут устанавливаться 30 новых систем кондиционирования воздуха. Быстрый рост городов в сочетании с непродуманными градостроительными концепциями, недостатком финансов, коррупцией и бесхозяйственностью делают города едва ли не самыми крупными источниками загрязнения окружающей среды. Растёт и социальное неравенство среди жителей городов, где роскошные кварталы могут соседствовать с самыми страшными трущобами.

Как сделать так, чтобы плодами урбанизации, особенно в развивающихся и пороговых странах с переходной экономикой (СПЭ), могли пользоваться все в равной степени? В этих странах города растут с такой скоростью, что концепции и структуры городского планирования просто не поспевают за реалиями жизни. Так, например, еще 60 лет назад в Африке и Азии только около 15% населения проживало в городах, а к 2050 году, ожидается, что горожанами там станут в среднем 60-65% от общей численности населения.

«Бедность действительно преобладает в сельской местности, но ситуация меняется. В городах нищеты становится все больше и больше».

Tомас Гасс, Deza Конец цитаты

«Устойчивое развитие города и деревни»: именно так была сформулирована центральная тема ежегодной научно-практической конференции швейцарской Дирекции по развитию и сотрудничеству (DEZAВнешняя ссылка), проведение которой запланировано на 29 июня 2018 года в Берне при поддержке Государственного секретариата по вопросам экономики (SECOВнешняя ссылка). Предполагается, что участники мероприятия смогут на примере таких стран, как Чад и ЮАР увидеть, как это швейцарское ведомство решает городские проблемы, существующие в данных государствах, не упуская из виду основной цели, а именно, последовательного сокращения бедности в этих странах.

Бедность способствует росту городов

В Чаде, стране, в которой существуют как сельские, так и городские регионы, наиболее серьёзной проблемой является обеспечение продовольственной безопасности. Решать эту задачу там в результате глобального потепления становится труднее с каждым годом. А вот на примере Южной Африки можно особенно отчётливо увидеть проблемы, с которыми вынуждены сталкиваться именно современные города в СПЭ.

В отличие от Европы, постоянным «топливом» урбанизации здесь становится рост не экономики, но сельской бедности. Об этом нам рассказывает Ситоле Мбанга (Sithole Mbanga) из ЮАР, генеральный директор городского объединения South African Cities NetworkВнешняя ссылка. «Теоретически урбанизация должна вести к созданию рабочих мест. Но в Южной Африке этого не происходит. Мы, в отличие от Европы, не ощущаем преимуществ урбанизации. У нас многие люди просто переезжают из сельских районов в города, но когда они оказываются на новом месте, то испытывают разочарование, потому что их ситуация не меняется к лучшему».

Но возможно ли вообще реализовать программы городского планирования в таком городе, как, например, Йоханнесбург, население которого ежемесячно увеличивается на 20 тыс. человек? Даворка Шеферд (Davorka Shepherd) считает, что, да, возможно! Будучи представителем Отдела экономического сотрудничества и развития швейцарского Государственного секретариата по экономическим вопросам SECOВнешняя ссылка в Претории, она отвечает за проект Всемирного банка «Программа поддержки городов» (Cities Support ProgrammeВнешняя ссылка), в рамках которой поддержку, в том числе консультационную, получают восемь самых крупных городов Южной Африки.

Жилые постройки, образующие тауншип (трущобы) Йоханнесбурга. Население самого большого города ЮАР увеличивается на 20 тыс. человек в месяц. (Getty Images)

«Планирование развития города на временном горизонте от 20 до 30 лет вполне возможно», — говорит она. «Однако давление на руководителей соответствующих городских структур оказывается просто огромное. Они каждый день должны реагировать на срочные требования, обеспечивать предоставление государственных услуг, управлять проектами и в то же время вписываться в постоянно ужесточающиеся бюджетные ограничения».

Взаимная зависимость

«Урбанизация на принципах устойчивого развития в целом возможна, но при этом необходимо изменить сам взгляд на сельские и городские регионы, следует перестать рассматривать их изолированно друг от друга», — говорит Крейг Хэтчер (Craig Hatcher), советник по вопросам обеспечения качественного государственного управления в швейцарской гуманитарной организации HelvetasВнешняя ссылка, разработавшей свою собственную концепцию городского развития.

Возрастающая степень взаимозависимости города и деревни качественно меняет наше традиционное представление насчет того, какую роль они должны играть в рамках социума в целом. «С одной стороны, в деревенских районах сельское хозяйство продолжает играть роль системообразующего фактора. С другой стороны, в современных условиях сельхозотрасль все активнее дополняется мелкими ремесленными предприятиями и сектором услуг. Если же посмотреть на город, то теперь структуры сельского хозяйства можно вполне встретить и в городских кварталах, где они способствуют поддержанию продовольственной безопасности людей», — говорит Крейг Хэтчер.

«В рамках городского и сельского контекстов тема урбанизации трактуется очень по-разному», — говорит Томас Гасс (Thomas Gass), замдиректора DEZA и глава её «Южного направления сотрудничестваВнешняя ссылка». «Поэтому и решения тут должны быть узкоспециализированными и точно подогнанными к конкретному проекту. Дирекция в целом в своей работе сосредотачивает внимание на самых бедных слоях населения, независимо от того, где они живут, в городских или в сельских районах», — поясняет Томас Гасс. «Да, бедность действительно преобладает в сельской местности, но ситуация меняется. В городах нищеты становится все больше и больше».

Устарелая модель

Опыт НКО Helvetas является хорошим поводом «по-новому взглянуть на морально уже довольно устаревшую модель, находящуюся в основе проектов DEZA в области сотрудничества и развития», — самокритично говорит Крейг Хэтчер. Необходимо донести до наших доноров и спонсоров особенности современной ситуации, в центре которой находится процесс перетекания бедности из села в город. Необходимо, чтобы они обратили своё внимание на необходимость аккумулирования дополнительных средств именно для реализации городских инициатив, но, конечно же, не за счёт обездоленного сельского населения.

«В сопряжении проблем сельских и городских районов мы видим возможность повышения степени эффективности предлагаемых нами решений проблем в рамках перехода к устойчивому развитию, что принесет пользу как сельскому, так и городскому населению», — резюмирует он.

Цель ООН в области устойчивого развитияВнешняя ссылка Эта цель имеет номер 11 и сформулирована следующим образом: «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населённых пунктов». Она предусматривает, что к 2030 году как города, так и сельские поселения будут именно такими: открытыми, безопасными и развиваться на основе принципов устойчивости. В 2017 году международное сообщество разработало концепцию для городов будущего «New Urban Agenda», согласно которой рост городов должен идти на пользу всем жителям в равной степени. «Если процесс урбанизации хорошо продуман, чётко спланирован и столь же эффективно реализуется, то тогда урбанизация вполне может стать адекватным инструментом обеспечения устойчивого развития как в развивающихся, так и в промышленно развитых странах», — говорится в тексте этого документа. Конец инфобокса



Перевод с немецкого языка и адаптация: Людмила Клот.

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