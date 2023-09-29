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Качество жизни

К аварии в Готардском тоннеле привело разрушение колеса

Gotthard Base Tunnel train derailment.
К аварии в Готардском железнодорожном скоростном тоннеле привело разрушение колеса грузового вагона. © Keystone / Urs Flueeler

Швейцарское Ведомство по расследованию причин аварий и катастроф (Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust) пришло к окончательному выводу о том, что к аварии в Готардском железнодорожном скоростном тоннеле привело разрушение колеса грузового вагона.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Колесо, как указывают эксперты, разрушилось в результате усталостных изменений материала (т. н. «вибрационных трещин»). Ведомство Sust рекомендует проводить в будущем более тщательный визуальный осмотр всех колес этого типа перед отправлением составов в рейс, с тем чтобы предотвратить дальнейшие несчастные случаи такого рода.

Как пишет далее Sust, найденные фрагменты колес могут быть отнесены к вагону производства компании Transwaggon AB, шведской «дочки» компании Transwaggon, расположенной в кантоне Цуг. Разрушившееся колесо типа BA 390 было изготовлено в 2008 году. Как указывают эксперты Sust в своем заключении, трещины в колесе накапливались в течение «длительного периода времени». На сегодняшний день не существует, к сожалению, технических средств, с помощью которых такой дефект можно было бы обнаружить автоматически на ранней стадии его возникновения.

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train entering tunnel

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В Европейском союзе еще в 2017 году была создана экспертная рабочая группа Taskforce JNS Procedure Broken wheels, которая как раз занимается расследованием таких случаев. Ранее модель колеса, приведшего к аварии в Швейцарии, ни разу еще не оказывалась в поле зрения группы. Тем не менее, как указывает Sust, первые результаты расследования показывают сходство характера разрушения колеса с образцами, которые уже были предметом рассмотрения специалистов этой группы.

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Train in Gotthard tunnel

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В связи с этим данная швейцарская структура рекомендует реализовать меры, разработанные европейской целевой группой, и в отношении модели BA 390, что будет означать необходимость составить перечень всех используемых колес этого типа и провести дополнительный их технический осмотр. Как сообщает швейцарская компания SBB Cargo, она не владеет и не использует ни один вагон с данным типом колес.

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Gotthard base tunnel

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