Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 9:38

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис (справа) и специальный посланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.

(Keystone)

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис провел к Берне консультации со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. С точки зрения официального Берна у конфликта в Сирии нет военного решения, в связи с чем Швейцария осудила вторжение Турции на север этой страны в качестве акта, нарушающего действующее международное право.

Предполагается, что в Женеве должен 29 октября начать свою работу Конституционный комитет Сирии, в задачу которого входит создание основ для мирного урегулирования в этой стране и принятия конституции послевоенной Сирии. Как сообщает швейцарское внешнеполитическое ведомство (EDA) в его состав войдут около полутора сотен представителей этой страны.

Иньяцио Кассис заверил Гейра Педерсена, что Швейцария в качестве принимающей стороны окажет работе этой структуры всю необходимую поддержку. Ранее швейцарская сторона заявляла об этом в сентябре 2019 года «на полях» ГА ООН в Нью Йорке. Официальный Берн также продолжит оказывать политическую, финансовую и логистическую поддержку процесса мирного урегулирования в Сирии, проходящего подл эгидой Организации объединённых наций.

Гуманитарная помощь

Напомним, что в Женеве по инициативе Швейцарии была создана переговорно-консультационная площадка «Civil Society Support Room», которая на данный момент уже позволила принять участие в процессе мирного урегулирования в Сирии по меньшей мере четырём сотням сирийских организаций и отдельных лиц. Кроме того, Швейцария предоставит в распоряжение команды Гейра Педерсена своего эксперта, который будет заниматься прояснением судьбы лиц, пропавших или задержанных в Сирии.

Как подчеркнул Иньяцио Кассис, Швейцария продолжит оказывать всеобъемлющую гуманитарную помощь страдающему населению в Сирии, а также в сопредельных странах. По данным МИД Швейцарии начиная с 2011 года Берн уже выделил на эти цели в совокупности более 430 млн франков, что является самым крупным и значимым швейцарским гуманитарным проектом за рубежом. В Дамаске также работает швейцарское бюро по координации процесса оказания такой помощи. Подробнее:



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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