Журналисты на пресс-конференции во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве 6 марта 2020 года. Несмотря на всю критику в свой адрес ВОЗ, тем не менее, сыграла ведущую роль в борьбе с вирусом. (Martial Trezzini/Keystone)

Пандемия подвергает всю систему Организации Объединенных Наций жесткой проверке на прочность. Такого общего мнения придерживаются два эксперта, находящиеся сейчас по разные стороны Атлантики: один в Женеве, другой в Нью-Йорке.

Год юбилея ООНВнешняя ссылка омрачается проблемами с финансированием и взаимными обвинениями, которыми обмениваются сейчас Соединенные Штаты и Китай. К сожалению, год 75-летия ООН стал годом кризиса. Как говорит Генсек ООН Антонио Гутерриш, пандемия стала «самым тяжелым глобальным кризисом, с которым ООН столкнулась со времени своего создания после Второй мировой войны».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), базирующаяся в Женеве, подвергается сейчас со всех сторон жесткой критике. И наши пользователи в соцсетях все весьма единодушны: ВОЗ проспала пандемию, она «марионетка» в руках Китая, это самая коррумпированная организация ООН, критика, высказанная в последнее время администрацией Трампа в отношении ВОЗ «совершенно верна».

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До сих пор государства, входящие в ВОЗ, ограничивались односторонней информацией по собственным позициям, Совет Безопасности ООН вообще долгое время ничего не говорил, проведя свою первую видеоконференцию 9 апреля, выразив поддержку усилиям А. Гутерриша и заявив о «необходимости международного единства». И это всё? В нашем недавнем материале (подробнее здесь) мы уже выслушивали швейцарского эксперта.

Сегодня мы пригласили на параллельный разговор еще двух экспертов. Во-первых, это Томас Бирстекер (Thomas BierstekerВнешняя ссылка), политолог, профессор Женевского института международных отношений (Geneva Graduate Institute), специалист по анализу введения и применения международных санкций.

Во-вторых, это Ричард Гоуэн (Richard GowanВнешняя ссылка), эксперт аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям» при Колумбийском университете в Нью-Йорке. Его специализация: ООН, европейская политика безопасности и обороны, Африка и Западные Балканы, курирует информационную работу Международной кризисной группы при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке (International Crisis Group).

Мы спросили у них, что они думают по поводу высказываемой в адрес ООН и ее структур критики, и как они оценивают кризисный менеджмент Организации Объединённых наций в год ее 75-летия?

Swissinfo.ch: Генсек ООН А. Гутерриш указал недавно, что «пандемия является «моментом истины» для всей системы мировой многосторонней дипломатии. А так ли это?

Ричард Гоуэн: Это и в самом деле решающая проверка того, насколько ООН еще современна для 21-го века. Если государствам — членам ООН в конечном итоге и в самом деле удастся совместными усилиями сдержать пандемию, и если структуры и агентства ООН в самом деле смогут сыграть значительную роль в координации (глобальных) усилий, направленных против вируса, то тогда мы получим весомое подтверждение заметной степени важности принципа многостороннего подхода к решению современных международных проблем.

Ричард Гоуэн (Richard Gowan).

(International Crisis Group)

Это было бы особенно важно для развивающихся стран, которые, скорее всего, будут в период после пандемии нуждаться в значительной технической и экономической помощи, без которой им с последствиями пандемии просто не справиться. Однако, если правительства не смогут найти общего знаменателя и если они предпочтут выбрать с целью ограничения распространения вируса односторонний, национально-государственный путь, то тогда очень многие и в самом деле могут прийти к выводу о том, что в современных условиях ООН больше не актуальна. И это может иметь более чем негативные последствия для решения всех актуальных вопросов, стоящих перед человечеством, начиная от изменения климата до прав человека.

Томас Бирстекер: Мы видим, что большинство стран отреагировало на пандемию знакомым образом, а именно, закрытием границ. Опираться на многостороннюю дипломатию никто не спешил. И в какой-то степени это неудивительно. Принципы многосторонней дипломатии, безусловно, переживают момент истины, но пока еще слишком рано говорить о том, какие тут могут быть последствия. Я думаю, что чем очевидней будут недостатки и дефициты нескоординированных действий (государств в борьбе с пандемией), тем более очевидными для нас будут объективные границы потенциала национально-государственных (попыток спастись в одиночку).

Swissinfo.ch: Как вы объясните просто вызывающее бездействие Совета Безопасности в условиях пандемии?

Ричард Гоуэн: Большинство членов Совета Безопасности вовсе не отказываются от каких-то действий в связи с кризисом, но при этом важно понять, что СБ ООН не может и не должен пытаться заменить собой ВОЗ в качестве международного кризисного менеджера по делам здравоохранения. Но, конечно, как минимум, Совет должен, например, заниматься вопросами вероятного глобального воздействия пандемии на политическую стабильность и безопасность в таких регионах, как Африка и Ближний Восток, действуя в соответствии с призывом Генерального секретаря к глобальному прекращению огня.

В момент кризиса мировые державы занимаются какими-то глупыми играми, спихивая друг на друга основную вину Ричард Гоуэн Конец цитаты

Главная причина бездействия СБ — это напряженность в отношениях между Китаем и США. Американцы настаивают на том, чтобы в любой резолюции Совета по этому заболеванию содержалась прямая ссылка на тот факт, началась пандемия именно в Китае, с чем Пекин соглашаться не хочет. И так вот и получается, что в момент кризиса мировые державы занимаются какими-то глупыми играми, спихивая друг на друга основную вину.

Томас Бирстекер: Совету Безопасности как таковому присущ консерватизм, он не может и не хочет выходить за рамки согласованных формулировок, не его задача быть слишком уж новаторским. Интересно, что как раз Китай-то сейчас молчит. Пекин очень ревностно защищает идею государственного суверенитета и там очень нервничают в связи и по поводу возможного расширения мандата Совета там и когда, где и когда речь идет о границах национально-государственных компетенций.

Томас Бирстекер (Thomas Biersteker).

(Graduate Institute)

Но подозреваю, что сейчас из-за весьма резкой критики в свой адрес со стороны США Китай просто не хочет оказаться в ситуации принятия СБ ООН какой-то неблагоприятной для себя резолюции, тем более что в нынешней ситуации у него не будет возможности по-настоящему заблокировать (процесс формулирования такой резолюции). Поэтому-то в итоге СБ ООН и предпочитает консервативный подход (спешному активизму). Но в основном, еще раз, это игра между США и Китаем, когда США пытаются возложить всю ответственность на Китай, а в итоге страдает многостороннее (антикризисное) сотрудничество.

Swissinfo.ch: Ну а помимо Совета Безопасности, как Вы считаете, каково в целом качество международного кризисного менеджмента в условиях пандемии?

Ричард Гоуэн: Системе ООН потребовалось относительно много времени для того, чтобы осознать масштаб проблемы. Даже еще в середине марта многие должностные лица ООН в Нью-Йорке, похоже, еще не до конца понимали, что такое эта пандемия и как она способна перекроить всё их стратегическое планирование. Но и Генсек Гутерриш и ООН в целом заслуживают позитивной оценки хотя бы за то, что за последние две-три недели они заметно ускорили темп принятия всех необходимых мер противодействия кризису.

Целый ряд заявлений Генерального секретаря по вопросам безопасности и по социально-экономическим аспектам пандемии продемонстрировал ту степень прозорливости, которую многие национальные лидеры так и не смогли предложить общественности. Да и на рабочем уровне, я думаю, что должностные лица, занимающиеся в ООН, в частности, гуманитарными вопросами и проблемами миротворчества, сейчас упорно работают, с тем чтобы найти хотя бы какие-то способы противодействовать всему этому хаосу.

Создается впечатления, что должностные лица ООН справляются с этой задачей лучше, нежели отдельные государства-члены ООН, хотя, в конечном счете, все они нуждаются, и особенно во время такого кризиса, как этот, в политической и финансовой поддержке национальных правительств.



Swissinfo.ch: Острый кризис финансирования ООН и её структуры испытывали еще до вспышки коронавирусной пандемии. А сейчас на горизонте уже обозначилась полноценная глобальная экономическая рецессия. Не окажется ли ООН вообще без денег?

Томас Бирстекер: Государства-члены ООН в последние годы последовательно сокращали объёмы своих взносов в бюджеты международных организаций. За этим просматривается система. И она как раз и является основным вызовом в адрес принципов и ценностей многосторонней дипломатии.

В Женеве с финансовым кризисом в ООН мы сталкиваемся самым непосредственным образом. Сейчас финансовый кризис продолжается, он никуда не делся. Людям необходимо понять, что, в частности, острую нехватку финансирования сейчас испытывает в том числе и ВОЗ. Когда она была создана, 100% ее доходов поступали из членских взносов государств, в настоящее же время этот показатель находится на уровне менее 20%.

В Женеве с финансовым кризисом в ООН мы сталкиваемся самым непосредственным образом. Томас Бирстекер

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Ричард Гоуэн: Я бы сказал, что (сейчас меняются подходы к мотивации) и доноры, скорее, будут готовы собирать средства на гуманитарные операции ООН в странах, в особенной степени пострадавших от коронавируса. И это ясно, ведь западные страны не хотят столкнуться еще и с волной «вирусных беженцев» из стран Африки или Ближнего Востока. Однако в долгосрочной перспективе для (поддержки) бедных стран потребуется значительно больший объем помощи, прежде всего в целях смягчения удара (пандемии).

И это в ситуации, когда правительствам стран-доноров самим потребуется буквально каждый цент (на спасение собственных экономик), что, наряду с глобальной промышленной рецессией, может просто вынудить их однажды принять решение урезать бюджеты, выделяемые бедным странам на оказание им помощи в целях развития. Я думаю, что месяцев этак через шесть-двенадцать мы увидим довольно неприятные дебаты в ООН: бедные страны будут требовать помощи, потому что им надо будет восстанавливаться после кризиса, а государства-доноры будут давать понять, что денег мало или что их вообще пока не предвидится.

Татьяна Валовая о влиянии пандемии на Международную Женеву В недавнем интервью швейцарской газете «Tribune de Genève» (материал доступен только платным подписчикам газетыВнешняя ссылка) директор Отделения ООН в Женеве Татьяна ВаловаяВнешняя ссылка предупредила, что в результате пандемии коронавируса проблема обеспечения ООН достаточными финансовыми ресурсамиВнешняя ссылка обострилась в еще большей степени. По ее словам, ООН придется выделить дополнительные средства для борьбы с последствиями пандемии. Кроме того, из-за кризиса пришлось остановить все ремонтные работы в историческом здании Дворца Наций в Женеве, стоимость которых оценивается в 850 млн. швейцарских франков, что безусловно негативным образом отразится на итоговой стоимости ремонта и сроках его окончательного завершения (первоначально планировалось завершить ремонтные работы в 2024 году). Штаб-квартира ООН на полный карантин не переводилась, тем не менее, большинство её сотрудников работают на дому, равно как и сотрудники других международных организаций в Женеве. Конференция по разоружению и Совет ООН по правам человека были вынуждены приостановить свои сессии, которые обычно проводились во Дворце Наций. Большинство других конференций и совещаний, включая очередную сессию Международной конференции труда, были отменены. В Женеве в среднем ежегодно проводится до 12 000 международных конференций и совещаний.

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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