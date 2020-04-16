«Нельзя терять ни минуты. Единственная задача ВОЗ — помочь всем людям, спасти жизни и положить конец пандемии Covid-19», — указал Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в социальной сети «Твиттер». (Mark Henley / Panos Pictures)

«Сейчас не время сокращать финансирование оперативной деятельности Всемирной организации здравоохранения». Это подчеркнул Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш после заявления президента США Трампа о приостановлении перечисления американских взносов в бюджет ВОЗ. А каково мнение на этот счет швейцарского эксперта?

Эта угроза давно уже витала в воздухе, особенно после того, как президент США Дональд Трамп заявил для начала о своем «намерении» приостановить перечисление взносов США в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). И вот теперь угроза стала реальностью.

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«Сегодня (14-го апреля 2020 года) я поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса», — объявил президент США.

Ответ Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) не заставил себя долго ждать. «Настало время для единства и для того, чтобы международное сообщество объединило свои усилия в знак солидарности с целью остановить вирус и (минимизировать) его разрушительные последствия», — заявил Антонио Гутерриш.

«С чувством глубокого разочарования»

Ответы на заявления президента США поступили и из других стран. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в Твиттере, например: «Вирус не знает границ. Мы должны работать в тесном сотрудничестве, противодействуя Covid-19. Одна из наилучших инвестиций сейчас — это (инвестиции) в укрепление ООН, а особенно совершенно недостаточно финансируемой ВОЗ, например, в части разработки и распространения тестов и вакцин».

(1) tweet Halting funding for the World Health Organization during a world health crisis is as dangerous as it sounds. Their work is slowing the spread of COVID-19 and if that work is stopped no other organization can replace them. The world needs @WHO now more than ever. — Bill Gates (@BillGates) April 15, 2020

«С чувством глубокого разочарования» отреагировали на решение Д. Трампа как Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Джозеп Боррелл (Josep Borrell), так и глава Африканского Союза Мусса Факи Махамат (Moussa Faki Mahamat). Китай со своей стороны настоятельно призвал Соединенные Штаты «продолжить выполнять свои обязательства перед ВОЗ». По словам официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, «решение США затронет все страны мира».

В Швейцарии Федеральное ведомство здравоохранения (BAG) также отреагировало, но более сухо и односложно. «Мультилатеральность (принцип многосторонней дипломатии) и международное сотрудничество играют центральную роль в успешной совместной борьбе против коронавируса», — говорится в заявлении этого подразделения Министерства внутренних дел Швейцарии (отдельного «Минздрава» в стране нет).

ВОЗ не безупречна, но...

Критика Трампа не лишена здравого смысла. В самом деле, ВОЗ допустил задержки с предупреждением о наступающей пандемии, и давление, оказываемое Китаем на организацию, ни для кого не является секретом. «Некоторые из этих критических вполне оправданы», — говорит Жиль Пумероль (Gilles PoumerolВнешняя ссылка), эксперт в области международного общественного здравоохранения «Женевского центра политики безопасности» (GCSP) в ответ на запрос портала швейцарского иновещания SWI swissinfo.ch.

граф1 финансирование ВОЗ

«На самом деле, похоже, что ВОЗ начала „раскачиваться“ довольно поздно, и поэтому чрезвычайная ситуация в области здравоохранения была объявлена только в конце января 2020 года, в то время как уже с начала этого месяца всем было хорошо известно, что этот вирус является серьезной угрозой глобального уровня».

Сам Генсек ООН А. Гутерриш признал, что нам «необходим критический „разбор полётов“. Преодолев эту эпидемию, мы должны будем оглянуться назад, чтобы понять, как возникла эта болезнь, почему она так быстро распространилась по всему миру и как все задействованные стороны отреагировали на этот кризис»

...Трамп действует недальновидно!

Но сейчас «совершенно не время лишать ВОЗ, или любую другую гуманитарную организацию, ресурсов, столь необходимых для борьбы с вирусом», — указал А. Гутерриш. Такого же мнения придерживаются многие в мире. Жиль Пумероль формулирует эту идею предельно кратко: «Коней на переправе не меняют». Указывать пальцем на Китай, или рассуждать о личной ответственности Генерального директора ВОЗ, как это сделал Трамп, сейчас «просто недальновидно».

(2) tweet @DrTedros There is no time to waste. @WHO’s singular focus is on working to serve all people to save lives and stop the #COVID19 pandemic. https://t.co/08xlv7HLC4 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 15, 2020

Вспомним, что ВОЗ — это межправительственная организация со штаб-квартирой в Швейцарии (Женева), не обладающая никакими наднациональными политическими компетенциями или властью. Она сильна настолько, насколько сильны ведущие ее члены и спонсоры, начиная с Соединенных Штатов. «Главной проблемой ВОЗ является ее зависимость от политического влияния (отдельных страны). Его Генеральный директор избирается государствами-членами ВОЗ. Так что вы вполне можете представить себе, какое политическое давление оказывается на него», — напоминает Ж. Пумероль.

Это влияние отражено и закреплено в самой структуре финансирования ВОЗ, добавляет этот эксперт, проработавший во Всемирной Организации Здравоохранения около 30 лет. «Бюджет ВОЗ смехотворно мал, всего 2 миллиарда долларов в год, причем 80% из них — это добровольные взносы, которые проходят вне бюджета и являются дополнительными рычагами политического давления». Такая формула финансирования больше не приемлема, и уж тем более неприемлема она в нынешней ситуации.

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«Нам придется переосмыслить всю систему глобальной политики в области здравоохранения, пытаясь максимально избавить ее от давления отдельных стран. Это сложная задача, но решать ее придется, причем данное решение должно включать в себя и поиск новых путей мобилизации куда большего, чем раньше, объема (материальных, денежных и иных) ресурсов. Это тем более важно, если учесть, что основные доноры ВОЗ сейчас влезают в гигантские долги, которые станут первым и непосредственным следствием их усилий по спасению своих экономик от карантинных мер», — подчеркивает Жиль Пумероль.

Как бы там ни было, решение Дональда Трампа начнет действовать не сейчас и не скоро, с учетом того, что значительные средства на борьбу с новым коронавирусом уже были выделены и назад их уже не вернуть. «А вот оказать негативное воздействие на моральный дух сотрудников ВОЗ, работающих в настоящее время круглосуточно, оно может, ведь тем самым они просто лишаются элементарной уверенности в завтрашнем дне», — указывает Ж. Пумероль.

Финансирование ВОЗ и роль США ВОЗ финансируется на основе смешанной модели за счет «перечисленных членских взносов», а также «добровольного финансирования». «Членские взносы» рассчитывается по скользящей шкале в зависимости от благосостояния и численности населения данной страны. В последние годы доля членских взносов постепенно уменьшались, а доля добровольных пожертвований, поступающих из целого ряда источников, как государственных, так и частных, увеличивалась, составив сейчас более трех четвертей от всего финансирования ВОЗ. Членские взносы США в период 2018-2019 гг. составили 237 миллионов долларов. На 2018-2019 годы США выделили добровольных взносов на сумму в 656 млн долл. Это финансирование предназначалось для конкретных программ или стран. Всего Вашингтон обеспечивает в совокупности 15% от общего бюджета ВОЗ (членские взносы и добровольные взносы) размером в 5,6 млрд долларов. На что идут деньги США? Например, программы ВОЗ по искоренению полиомиелита по большей части финансируются американскими деньгами (в период с 2018 по 2019 годы Вашингтон выделил на эти цели 158 млн долл. или почти 30% всего добровольного финансирования. Львиную долю эти средств получили программы по борьбе с полиомиелитом в Нигерии, Пакистане, Сомали, Демократической Республике Конго, Афганистане, Южном Судане, Кении и Эфиопии. США предоставили также ВОЗ 100 млн долл. на деятельность ВОЗ по поддержанию программ развития локальных структур здравоохранения, первичной медико-санитарной помощи, служб скорой помощи и больниц и других учреждений третичного звена, главным образом в Ираке, Йемене, Судане, Сирии и Афганистане. Кроме того, 44 млн долл. Вашингтоном было выделено на операции ВОЗ по вакцинации и профилактике заболеваний по всему миру, что помогло многим странам реализовать планы вакцинации таких заболеваний, как корь, краснуха и гепатит В.

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