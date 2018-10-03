Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 13:30 03.10.2018 - 13:30

Наводнение в регионе Ау (Au), 1868 год, кантон Санкт-Галлен. Акварель.

(Staatsarchiv St. Gallen, ZMH 05/006)

Ровно 150 лет тому назад Швейцария оказалась под ударом катастрофического, доселе небывалого наводнения, произошедшего сразу в нескольких регионах страны. Материальный ущерб, причинённый стихией, был колоссален. Современной Швейцарии только-только исполнилось 20 лет, у федеральных органов власти не было ровным счётом никакого опыта противодействия такого рода бедствиям. Учиться и создавать технологии и механизмы противодействия таким наводнениям в будущем приходилось буквально в боевых условиях.

Осень 1868 года войдёт в историю в Швейцарии в качестве времени самой, наверное, страшной природной катастрофы — наводнения, охватившего сразу несколько регионов страны. Критическая масса факторов, приведших, в итоге, к бедствию таких масштабов, накапливалась постепенно, а последней, в буквальном смысле, каплей стали затяжные дожди, которые прошли сначала 27 и 28 сентября, а потом в начале октября 1868 года.

Уровень воды в озере Лаго МаджореВнешняя ссылка в италоязычном кантоне Тичино поднялся из-за дождей на 7 метров выше тогдашней среднегодовой нормы до 199,8 метров над уровнем моря, а на горном перевале Сан-БернардиноВнешняя ссылка за 8 дней выпало 1 118 мм осадков — для Швейцарии настоящий рекорд. От наступившего наводнения в наибольшей степени пострадали кантоны Тичино, Вале, Граубюнден, Ури и Санкт-Галлен, то есть практически вся юго-восточная Швейцария. Материальный ущерб достиг по тогдашним деньгам 40 млн франков, что сегодня эквивалентно одному миллиарду швейцарских франков.

«Вклад в создание национальной идентичности»

Наводнение не только в прямом смысле «перепахало» целые области и ландшафты, но и оставило глубокий след в политической сфере. Об этом нам рассказал Штефан Брённиманн (Stefan Brönnimann), профессор Института географии Бернского Университета, один из соавторов монументальной монографииВнешняя ссылка, вышедшей к 150-летию швейцарского наводнения и рассматривающей с исторической и политической точек зрения последствия того беспрецедентного бедствия.

Регион города Фалс (Vals), кантон Граубюнден. На фото: катастрофические последствия наводнения 1868 года. (Gemeindearchiv Vals)

Историк Стефани Зуммерматтер (Stephanie Summermatter) дополняет, что в тот период истории страны защита от наводнений находилась в компетенции кантонов, субъектов федерации. «Однако размеры катастрофы превзошли все мыслимые и немыслимые масштабы, поэтому недавно только созданный федеральный центр решил активно вмешаться в ситуацию. Впервые в истории Швейцарии федеральные власти, возникшие всего-то 20 лет назад, проявили политическую инициативу, рискнув проигнорировать неприкосновенные права и компетенции суверенных кантонов».

Швейцарцы ощутили себя единым народом, это стало огромным вкладом в формирование швейцарской национальной идентичности

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Для начала федеральные власти создали комиссию экспертов, на которую была возложена оценка последствий бедствия, в том числе и в финансовом смысле. Затем они организовали по всей стране кампанию по сбору денег в поддержку жертв наводнения под лозунгом «Один за всех и все за одного». Собрать удалось 3,6 млн франков и три тонны продовольствия. По мнению. С. Зуммерматтер в истории швейцарской благотворительности эта акция осталась в качестве самого большого успеха. «Швейцарцы вдруг ощутили себя единым солидарным народом, и это стало огромным вкладом в формирование нынешней швейцарской национальной идентичности».

«Кроме того, катастрофа, постигшая страну 150 лет назад, стало поводом кардинально пересмотреть, а то и начать создавать впервые и заново механизмы, структуры и подходы к проблеме противодействия катастрофическим наводнениям», — говорит Стефан Брённиманн. Подход был изменён качественно — от борьбы с симптомами к устранению глубинных причин такого рода бедствий. Например, вдоль берегов рек в районе нахождения плотин стали воздвигать защитные дамбы. Кроме того, к проблеме наводнений теперь стали подходить не локально, а с точки зрения крупных регионов, формируя общий интегрированный взгляд на ситуацию.

Разрушенные в результате наводнения дома в городе Фальс (Vals), кантон Граубюнден. 1868 год. (Gemeindearchiv Vals)

Усилена была и роль федерального центра. До этого наводнения федеральные власти принимали участие только в крупных гидротехнических проектах, например, в проектах по спрямлению течения рек Рона и РейнВнешняя ссылка. После 1868 года компетенции федерального центра в области противодействия наводнениям были значительно расширены. Выразилось это в принятии целого ряда законов и постановлений, способствующих реформированию и совершенствованию методов ведения лесного и водного хозяйства, а также повышающих степень защищённости общин, муниципалитетов, а также важных объектов транспортной и прочей инфраструктуры от воздействия аномальных паводков.

Делать выводы из прошлых катастроф

Стефан Брённиманн убежден, что пристальное и подробное изучение событий прошлого даёт возможность нам и сегодня делать очень важные выводы, в том числе и с прицелом на будущее. Потому что будущее полно вызовами, угрозами и сюрпризами, не всегда приятными. Уже сейчас ясно, например, что глобальное изменение климата будет вести к увеличению степени интенсивности осадков, которые (см. ниже) являются одной из основных причин, ведущих к наводнениям. Но есть и хорошая новость! По мнению проф. С. Брённиманна сегодня в Швейцарии повторение такого наводнения, как 150 лет назад, практически исключено.

Наглядное сравнение: компьютерная симуляция наводнения, которое произошло в этом регионе 150 лет назад, и реконструкция протекания этого же катастрофического события сегодня в том же районе, но уже в условиях реализации целого ряда мер противодействия наводнениям.

(Universität Bern)

Почему произошло наводнение? Учёным удалось при помощи самых современных средств довольно точно реконструировать и глубже понять механику процессов, приведших в Швейцарии 150 лет назад к столь катастрофическому наводнению. По их мнению, в начале каждого такого события находятся обильные и долгие осадки, хотя так бывает и не всегда. К другим факторам, приводящим к наводнениям, относятся уровень воды в окружающих озёрах и реках, уровень грунтовых вод, ситуация с таянием снега в горах, наличие дамб и плотин, состояние лесных ресурсов в регионе. Ровно 150 лет назад в Швейцарии совпали практически все условия возникновения такой катастрофы, как наводнение: дождливый сентябрь и повышенная влажность почв в результате средиземноморского циклона привели к перенасыщению почв водой, что привело к повышению уровня воды в озёрах и реках, которые все разом и вышли из берегов в начале октября. Конец инфобокса



Перевод на русский язык и адаптация: Игорь Петров

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