Насколько надежна система электронного голосования? В бывшей советской Эстонии граждане уже голосоуют и избирают при помощи смартфона, а вот в исконно демократической Швейцарии обеспечить переход к электронной демократии так пока и не удалось. (Keystone / Christian Beutler)

Итак, жребий брошен! Швейцария не будет вводить электронное голосование E-Voting. С одной стороны, большинство кантонов (субъектов федерации) было бы и не против перевести соответствующие системы в режим нормального использования. Об этом сообщил в четверг 27 июня Вальтер Турнхерр (Walter Thurnherr), руководитель Администрации и Аппарата парламента и правительства. Однако все ведущие политические партии отклонили предложенные соответствующие поправки в Федеральный закон «О гарантиях основных политических прав и свобод в Швейцарской Конфедерации» (Bundesgesetz über die politischen RechteВнешняя ссылка).

Интересно, что, за исключением правоконсервативной Швейцарской народной партии (SVP), все партии в целом ничего против электронного голосования в удалённом режиме не имеют. Однако то, как всё это предлагало организовать правительство, Федеральный совет (Bundesrat), это не понравилось ни одной партии.

«В настоящее время у нас нет парламентского большинства, которое позволило бы перевести тестирование систем электронного голосования в удалённом режиме при помощи сети интернет в регулярный нормальный пользовательский режим», — сделал вывод В. ТурнхеррВнешняя ссылка. В этих условиях кабинет предпочел не настаивать на предлагавшихся им поправках в «Федеральный закон о политических правах» и отправить их в корзину.

Данные поправки, в частности, предусматривали закрепление в законодательстве трёх вариантов голосования на выборах и референдумах: как обычно при помощи урны, по почте и при помощи системы E-Voting. Кроме того, они предусматривали введение упрощенного порядка допуска и сертификации кантонами возможностей голосования в удалённом режиме (напомним, что кантоны в Швейцарии являются также и избирательными округами). Они же, кантоны, получили бы в свои руки право принимать окончательное решение о том, следует ли им у себя вводить электронное голосование, или нет.

Кантоны разочарованы

Понятно, что теперь субъекты федерации выражают разочарование, с учетом того, что вся политическая жизнь в стране происходит именно в кантонах. После 15 лет «проб и ошибок» они были уверены, что настала пора переводить систему E-Voting в режим регулярного использования. Об этом заявила, в частности, коллега В. Турнхерра из кантона Фрибур Даниэль Ганьо-Морель (Danielle Gagnaux-MorelВнешняя ссылка). С другой стороны, она в целом с пониманием отнеслась к решению правительства. «Система электронного голосования добралась до пика как своей надёжности, так и спорности», — подчеркнула она.

«Если парламент или народ не примут иного решения, то электронное голосование так и останется в пилотном, пробном режиме», — указал В. Турнхерр. Пробный режим действует в Швейцарии с 2004 года. На данный момент возможность электронного голосования своим гражданам (и приписанным к кантонам швейцарским гражданам, проживающим на ПМЖ за рубежом) предоставляют 15 кантонов из 26-ти.

Технические проблемы

Однако за все это время система голосования в удалённом режиме (речь идет о т.н. «Женевской модели») так и не смогла избавиться от определенных технических проблем. Напомним, что в 2015 году федеральное правительство запретило двум кантонам вводить у себя электронное голосование по этой модели из-за неустранённых дефицитов в области обеспечения режима сохранения и обеспечения тайны голосования. На прошлой неделе по этим же причинам прекратил тестирование системы E-Voting и сам кантон Женева. Такая же система использовалась в кантонах Берн, Аргау и Люцерн.

Альтернативой могла бы быть система голосования в удалённом режиме, разработанная швейцарской национальной почтой. Однако и она сейчас находится «в подвешенном состоянии». В феврале 2019 года концерн «Die Post» раскрыл все исходные коды данной системы и провел «стресс-тест». В результате в кодировке были обнаружены значительные недостатки. Однако совсем отказываться от внедрения такого рода инноваций в политическую жизнь страны правительство не хочет.

Федеральной канцелярии, то есть ведомству Турнхерра, им было дано поручение до конца 2020 г. разработать возможный вариант «перезагрузки» и «переориентировки» всего проекта. Цель — добиться для начала стабильного функционирования системы электронного голосования в тестовом режиме.

Противники усиливают давление

Принципиальные противники системы E-Voting давно уже «точат на неё ножи». В настоящее время они собирают подписи под народной законодательной инициативой, требующей введения пятилетнего моратория вообще на любые опыты в этой области. Авторы инициативы требуют вернуться к проекту только после того, как будет гарантирована надёжность системы электронного голосования, сравнимая с надежностью, которое обеспечивает личное голосование по почте или при помощи урны.

Поддерживают эту инициативу политики и депутаты всех политических ориентаций, среди них предприниматель в области IT и депутат Национального совета (большой палаты федерального парламента) от организации консервативной Швейцарской народной партии (SVP) кантона Люцерн Франц Грютер (Franz GrüterВнешняя ссылка), цюрихский депутат от партии «Зелёных» и тоже IT-предприниматель Бальтазар Глеттли (Balthasar GlättliВнешняя ссылка), а также бывший депутат-социалист из кантона Во Жан Кристоф Швааб (Jean Christophe SchwaabВнешняя ссылка). К числу противников системы E-Voting принадлежат молодежные организации практически всех партий, а также влиятельный швейцарский «Chaos Computer ClubВнешняя ссылка».

Инициативный комитет приветствует решение правительства. Однако «временного отказа» от введения системы электронного голосования, с его точки зрения, совершенно недостаточно. Только лишь закрепленный в конституции мораторий на такого рода эксперименты гарантирует проведение выборов и голосований со стопроцентной степенью надежности и с полными гарантиями отсутствия каких-либо манипуляций. Члены комитета упрекают правительство в том, что оно не осознало в своё время в полной мере всех рисков, связанных с электронным голосованием. А некоторые эксперты указывают, что правительство сделало примерно десять лет назад стратегическую ошибку, сделав выбор в пользу электронного голосования, а не электронного режима сбора подписей.

Швейцарцы за рубежом недовольны За последние 15 лет в Швейцарии смогли закрепиться две системы электронного голосования: система кантона Женева (используемая и в ряде других кантонов) и система концерна «Почта Швейцарии». Теперь на них всех поставлен пока крест. Организация граждан Швейцарии, проживающих на ПМЖ за рубежом (Die Auslandschweizer-Organisation – ASOВнешняя ссылка) с разочарованием восприняло решение правительства отказаться от введения системы электронного голосования (E-Voting) и заморозить все работы на этом направлении. Тем самым, указывается в заявлении ASO, «Пятая Швейцария», по сути, лишена доступа к политическим правам, что есть «фактическая дискриминация», которая касается, например, еще и людей – инвалидов по зрению.

Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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