Борис Биньяска (Boris Bignasca, слева), сын недавно умершего основателя партии Lega Джулиано Биньяски (Giugliano Bignasca, 1945-2013), и его дядя Аттилио Биньяска (Attilio Bignasca, бывший координатор партии Lega dei Ticinesi), в марте 2015 года в Лугано. Итогами кантональных парламентских выборов они вполне довольны. Каким будет их настроение вечером 7-го апреля 2019 года?

(© Keystone / Ti-press / Samuel Golay)

По результатам предстоящих в апреле 2019 года очередных выборов парламента и правительства кантона Тичино региональное популистское движение Lega dei TicinesiВнешняя ссылка вполне может рассчитывать на очередной успех. Евро-скептическая позиция партии и ее лозунг «Сначала Тичино» отвечают, как видно, чаяниям и запросам значительной доли местного электората. Партия даже имеет большинство в правительстве кантона. С какой программой она собирается править в Тичино в период с 2019 по 2023 годы? Программа? Какая программа?



Кантон Тичино в составе Швейцарии издавна и с самого начала был «особым случаем», и не только потому, что он является единственным италоязычным субъектом федерации в стране, но и потому, что только здесь партия правого и популистского характера фактически находится у власти, контролируя и определяя все, что происходит на юге страны в политике и экономике. Начиная с 2011 года евро-скептическая и правая региональная партия Lega dei Ticinesi имеет в своих руках в кантональном правительстве два места из пяти) возможных.

По данным опроса общественного мнения, недавно опубликованным издательским холдингом Corriere-del-Ticino, по итогам намеченных на 7-е апреля кантональных парламентских и правительственных выборов эта партия, скорее всего, сможет удержать за собой оба своих правительственных кресла. Сейчас они заняты Номаном Гобби (Norman GobbiВнешняя ссылка), министром юстиции (в 2015 году он претендовал от Швейцарской народной партии (SVP) даже на место в федеральном кабинете), и министром капитального строительства и экологии Клаудио Дзалли (Claudio ZaliВнешняя ссылка). Либералы (FDP), демохристиане (CVP) и социалисты (SP), скорее всего, останутся при своих и сохранят за собой по одному креслу в кабинете.

Социальные правые

Как и кантон Тичино, партия Lega dei Ticinesi также является весьма своеобразным явлением в рамках швейцарского политического ландшафта. Существуя только в кантоне Тичино, партия, тем не менее, умудрилась получить два места в федеральном парламенте, точнее, в его большой палате, Национальном совете, образовав своего рода «мини-фракцию», члены которой, правда, из политико-тактических соображений являются членами фракции Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei — SVP).

Случайностью такое решение не является, с учетом того, что программа и идеология обеих партий весьма похожи, так что можно даже сказать, что «Лига» является региональным тичинским представителем Швейцарской народной партии, выступая, как правило, в ходе кантональных парламентских выборов вместе с ШНП единым списком. Свою философию «Лига Тичинцев» выстраивает на образе «партии маленького человека», при этом, в отличие от «большой» партии SVP, в программных представлениях «Лиги» значительную долю занимают вполне себе левые идеи социальной справедливости.

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Джулиано Биньяска (Giuliano Bignasca), умерший в 2013 году основатель партии Lega dei Ticinesi, не уставал повторять при каждом удобном случае, что мы «являемся социально ориентированными правыми», что выражалось, в частности, в постоянном стремлении этой партии создать условия для увеличения пенсионных выплат по линии «первой опоры» швейцарской системы пенсионного обеспечения (AHV). В Швейцарии есть еще одно похожее региональное политическое движение право-популистского характера, речь идет о партии Mouvement Citoyens GenevoisВнешняя ссылка («Движение граждан Женевы» / MCG), в программе которой также на одном из первых мест стоит тезис о необходимости ограничения трансграничной трудовой миграции.

Европейские образцы

По многим параметрам партия Lega dei Ticinesi напоминает такие антиевропейские популистские движения, как, например, итальянские Lega Nord или «Движение Пяти звёзд» (M5S), которые также выступают с программой протеста, обращённой против «партий истеблишмента». Сейчас такого рода партии в Италии уже находятся у власти. Жесткую линию нынешнего итальянского премьера Маттео Сальвини (Matteo Salvini) в области миграции представители тичинской партии Lega рассматривают в качестве единственно правильного курса в сложившейся ситуации.

Видео Что думают граждане кантона Тичино о партии «Лига Тичинцев»? Накануне кантональных выборов в Тичино мы провели небольшой уличный опрос: что думают граждане о партии «Лига Тичинцев»? Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 немецкий (de) Wie denken Tessiner und Tessinerinnen über die Lega?

Еще одной особенностью «Лиги Тичинцев» является отсутствие у неё четко очерченных и структурированных партийных институтов. После смерти Дж. Биньяски партия воздерживается от избрания нового единоличного председателя, его брат Аттилио от должности координатора деятельности Лиги отказался. Все важные решения принимаются сейчас «узкой группой» так называемых «Офицеров» (Collonelli) за закрытыми дверями.

Левые под давлением В то время как «Лига» при поддержке Швейцарской народной партии имеет все шансы повторить 7-го апреля свой успех, достигнутый ею на предыдущих кантональных парламентских выборах, левые в кантоне Тичино, равно как и в Италии, переживают не самые лучшие времена. Не исключено даже, что по итогам выборов социалистам придётся покинуть кабинет министров кантона. Для тичинских «товарищей» это стало бы кошмаром наяву, с учетом того, что социал-демократы находятся в кантональном правительстве Тичино без перерыва с 1922 года. Борясь буквально за каждый голос социалисты получают сейчас поддержку даже со стороны левого крыла местной партии либералов (FDP), убежденных в том, что социалисты должны остаться в правительстве кантона. Нечто похожее в Швейцарии уже имело место, а именно, в кантоне Люцерн, где по итогам кантональных выборов 2015 года социалисты были вынуждены покинуть правительство, в котором они были представлены 56 лет подряд. С тех пор в правительстве кантона Люцерн работают только министры правоцентристской, бюргерской ориентации. Конец инфобокса

«Нечто подобное можно наблюдать только в случае „Партии свободы“ (Partij voor de Vrijheid — PVV) Герта Вилдерса в Нидерландах», — говорит политолог Оскар Маццолени (Oscar MazzoleniВнешняя ссылка), директор Центра региональных исследования при Лозаннском университете (Observatoire de la vie politique régionale, OVPR). В самом деле, в рядах «Движения Пяти Звёзд», например, активно практикуются внутрипартийные праймериз и иные голосования при помощи интернета, точно также проходят выборы в партии Lega Nord.

Никаких программ

Бросается в глаза в преддверии кантональных выборов и отсутствие у партии «Лига Тичинцев» какой-либо программы на предстоящий легислатурный период. Либералы (FDP), демохристиане (CVP), социалисты (SP) и даже «Зелёные» (Grünen) давно уже опубликовали на своих сайтах программы и разного рода предвыборные «апрельские тезисы». Никакой похожей программы Lega до сих пор не опубликовала и, по всей видимости, ничего подобного она делать и не планировала. В своё время Дж. Биньяска рассматривал программы, конгрессы и традиционные партийные конференции в качестве «никому не нужной болтовни». И партия продолжает этот курс и сейчас.

Пока Lega была чистой партией протеста, все ее требования и тезисы были в целом и так понятны и ясны. «В настоящее время, однако, партия стала сама частью партийно-политического истеблишмента, приобретя значительный властный потенциал», — указывает Оскар Маццолени. «Своих людей она расставила на многих ключевых должностях и позициях. Свою предвыборную борьбу она строит с опорой на отдельных ярких политиков или с ориентацией на заметных общественных деятелей».

В народе, в зависимости от политической ориентации, «Лига Тичинцев» оценивается очень по-разному. Среди левых и бюргерских политиков и граждан она популярностью и поддержкой не пользуется, хотя и критикуют ее теперь и справа, и слева куда умеренней, чем раньше. Ну а те, кто поддерживает Лигу, убеждены, что только эта партия и никакая иная способна защитить интересы жителей кантона и суверенитет кантона и страны в целом.

Кантональные выборы в Тичино Единственный италоязычный кантон Швейцарии Тичино проведёт 7 апреля 2019 года кантональные парламентские выборы. Кроме того, граждане «солнечной гостиной Швейцарии» выберут себе новое правительство. В ходе парламентских выборов предстоит обновить 90 депутатских кресел, в правительство предстоит избрать (или переизбрать) пять министров. На последних выборах в 2015 году право-популистская партия Lega dei Ticinesi («Лига Тичинцев») смогла получить 27,6% голосов и провести в кабинет два своих министра. На втором месте оказалась тогда партия либералов (FDP), которая, получив на выборах 26,25% голосов, смогла занять одно кресло в правительстве кантона. Демохристиане (CVP) обеспечили себе поддержку 17,54% избирателей, также проведя в кабинет одного своего министра. Левые социалисты (SP) получили только 14,81% голосов и заняли пятое место в правительстве. Швейцарская народная партия (SVP) вела тогда предвыборную борьбу при помощи своего собственного «Правого списка», завоевав 4,5% голосов, меньше даже, чем партия «Зелёных», обеспечившая себе 6,5%. В Большом совете, парламенте кантона Тичино, либералы (FDP) образовали самую сильную фракцию из 24 депутатов, на втором месте оказалась Lega (22 депутата), затем шли демохристиане (CVP, 17 депутатских мандатов), социалисты (SP, 13), «Зелёные» (6), «Правый список» (5), плюс еще три места для местных маргинальных партий, таких, например, как Montagna Viva (1 место). В ходе апрельских 2019-го года выборов Lega намерена завоевать большинство не только правительстве, но и в парламенте. Накануне общенациональных парламентских выборов, намеченных на октябрь 2019 года, итоги голосования в Тичино могут стать интересным, пусть и региональным, первым «пробным шаром». Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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