Известность В. Зеленский приобрел в качестве главного героя в сериале «Слуга народа», выходившем на телеканале «1+1». (SRF-SWI)

Как сообщает общественный швейцарский телеканал SRF со ссылкой на украинских журналистов-расследователей, актёр, политик и кандидат на должность президента Украины Владимир Зеленский одиннадцать раз за последние два года летал из Киева в Женеву, где тогда проживал украинский олигарх Игорь Коломойский.

Скорее всего, как предполагают указанные СМИ и журналисты, полёты В. Зеленского в Женеву преследовали одну, главную цель, а именно, проведение консультаций с И. Коломойским. В подтверждение этой теории швейцарский телеканал и украинские журналисты указывают на то, что сопровождали В. Зеленского в его поездках в Швейцарию юристы/адвокаты и деловые партнёры олигарха.

«Марионетка олигарха? Нет! Или?»

С тех пор, как Владимир Зеленский объявил о том, что выставляет свою кандидатуру на пост президента Украины, вокруг него так и роятся слухи о том, что своей карьерой он обязан такой сомнительной личности, как олигарх Игорь Коломойский. Кандидат В. Зеленский постоянно указывал, что его контакты с олигархом всегда носили исключительно деловой характер. Известность Зеленский приобрел в качестве главного героя в сериале «Слуга народа», выходившем на принадлежащем Коломойскому телеканале «1+1».

«Основанием для утверждений о том, что за Зеленским может стоять Коломойский, для многих является тот факт, что последний настроен резко враждебно по отношению к нынешнему президенту Украины Петру Порошенко. Напомним, что в 2015 году П. Порошенко снял И. Коломойского с должности губернатора региона Днепропетровск. С тех пор олигарх И. Коломойский считается открытым врагом президента П. Порошенко. Последний в ходе предвыборной борьбы называл Зеленского „марионеткой олигарха“. Сам В. Зеленский решительно отвергает такого рода обвинения», — указывает швейцарский телеканал SRF.

«Мутные гешефты»

«Разбогател Игорь Коломойский не в сфере медиа-бизнеса, но в области банковской деятельности. В 2016 году принадлежавший ему самый большой в стране Privatbank пришлось национализировать из-за миллиардной дыры в его финансовой отчетности. В отношении И. Коломойского началось следствие. Сам олигарх отрицает все обвинения в свой адрес», — сообщает далее швейцарское телевидение, напоминая, что в настоящее время в отношении 56-летнего бизнесмена заведено «дело» и в США, его власти подозревают его в отмывании преступных капиталов.

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«Непрозрачная деловая активность Коломойского не очень сочетается с образом человека с „чистыми руками“, каким Зеленский хочет выглядеть в глазах своих избирателей, обещая украинцам в случае своей победы „новое начало“, в том числе и в области противодействия коррупции», — подчеркивает телеканал SRF.

Один из руководителей предвыборной кампании В. Зеленского Дмитрий Разумков ответил на запрос телеканала в том плане, что «мне непросто доказать вам, что у нас тут Коломойский вовсе не открывает двери ногами. Мы можете мне верить, можете не верить. У меня, к сожалению, нет на руках документа за подписью Коломойского, в котором тот подтверждал бы, что, нет, я не контролирую избирательную кампанию Зеленского».

День рождения в Женеве

«Украинские журналисты тщетно пытались получить от Зеленского ответ на вопрос о целях поездок последнего в Женеву. По телефону олигарх Коломойский ответил им, что в последний раз нынешний кандидат в президенты летал к нему в Женеву в феврале прошлого 2018 года по случаю его дня рождения. Однако анализ полётных данных говорит о другом», — утверждает швейцарский телеканал.

«Если верить этой информации последний раз В. Зеленский навещал Женеву летом 2018 года. Осенью того же года И. Коломойский переехал на постоянное жительство в Тель-Авив, и с тех пор Зеленский уже летает регулярно не на берега Женевского озера, но на побережье Средиземного моря. И если кандидат Зеленский действительно серьезно относится к своим предвыборным обещаниям, то ему следовало бы качественно повысить степень своей, в том числе деловой, прозрачности в отношениях с общественностью», — резюмирует швейцарский телеканал SRF.

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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