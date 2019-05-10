Для маргинальной партии Швейцарский демократический союз (EDU) и молодежной организации Швейцарской народной партии (SVP) такое расширение антирасистских норм законодательства заходит уже слишком далеко

(SRF-SWI)

В Швейцарии пройдёт общенациональный референдумВнешняя ссылка по новой норме Уголовного кодекса, запрещающей дискриминацию гомосексуалов, в том числе вербальную в сетях! Против этой нормы, уже одобренной парламентом и закрепленной в тексте УК, выступили консервативные круги в лице небольшой партии Швейцарский демократический союз (EDUВнешняя ссылка) и молодежной организации Швейцарской народной партии (SVPВнешняя ссылка).

Под предложением выступить против расширенияВнешняя ссылка нормы швейцарского законодательства, запрещающей расизм и наказывающей за деликты с расистским подтекстом и против включения в неё также запрета на дискриминацию гомосексуалов, было ещё в апреле собрано 70 359 подписей граждан. Из них действительными Федеральной канцелярией в Берне (BundeskanzleiВнешняя ссылка) были признаны 67 494 подписи. Это означает, что инициатива состоялась (минимальное число подписей составляет 50 тыс.) и по ней будет проведен всенародный референдум.

Для маргинальной партии Швейцарский демократический союз (EDU) и молодежной организации Швейцарской народной партии (SVP) такое расширение антирасистских норм законодательства заходит уже слишком далеко, с учетом того, что такая расширенная норма действовала бы в рамках не только УК, но и военного права.

С их точки зрения такой шаг является «неадекватным ограничением свободы совести и слова», поскольку тогда, в случае, если такая норма начнет реально действовать, под угрозой уголовного преследования оказались бы, например, священники, цитирующие места из Библии, в которых гомосексуализм отрицается и осуждается весьма отчетливо («Не ложись с мужчиной, как с женщиной: это мерзость». Левит 18:22). На это обстоятельство, в частности, указывает председатель EDU и сопредседатель инициативного комитета Ханс Мозер (Hans Moser)Внешняя ссылка в интервью швейцарскому национальному новостному агентству Keystone-SDA.

Ничего против гомосексуалов, но…

Ханс Мозер признал, что поначалу процесс сбора подписей продвигался очень медленно, так как многие «считали, что мы хотим инициировать референдум с осуждением гомосексуалов. А между тем мы всегда утверждали, что люди иной сексуальной ориентации были и остаются полноправными членами общества с равными правами. Ненависть в отношении них и их дискриминация недопустимы. Однако новая расширенная антирасистская норма, одобренная парламентом, носит весьма расплывчатый, а потому контрпродуктивный характер».

Влиятельные швейцарские профильные ассоциации Pink Cross Внешняя ссылкаи Организация женщин лесбийской ориентации Lesbenorganisation Schweiz (LOSВнешняя ссылка) выступили в пользу расширенной нормы, запустив свою агитационную кампаниюВнешняя ссылка. «Такая норма гарантирует гомосексуалам, лицам лесбийской ориентации, а также бисексуалам безопасную жизнь. А данный референдум действует как раз в противоположном направлении, выступая против укрепления позиций уязвимой общественной группы», — указала исполнительный директор организации LOS Анна Розенвассер (Anna Rosenwasser). Последнее слово, однако, в Швейцарии, за народом. Дата проведения референдума будет объявлена дополнительно.

Равноправие Сексуальная ориентация не защищена законодательством о равенстве Такое решение принял Федеральный суд Швейцарии в Лозанне по жалобе военнослужащего, уволенного из Вооруженных сил. Этот контент был опубликован 2 мая 2019 г. 7:00 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Highest Swiss court says sexual orientation not protected under equality law



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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