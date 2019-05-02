Высший судебный орган Швейцарии с 1875 года располагается в Лозанне.

(© Keystone / Laurent Gillieron)

Федеральный суд Швейцарии принял решениеВнешняя ссылка по жалобе военнослужащего, уволенного из одного из подразделений Швейцарских вооруженных сил. В соответствии с этим решением национальное законодательство, гарантирующее социально-политическое равенство и запрет дискриминации, в том числе по половой принадлежности, не распространяется на случаи дискриминации по признаку сексуальной ориентации.

Во вторник на этой неделе Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию мужчины гомосексуальной ориентации, который утверждал, что швейцарская армия в лице вышестоящих военных из его подразделения обороны не продлила с ним постоянный трудовой договор именно из-за его сексуальной ориентации. В 2015 году истец, который был командиром подразделения, ходатайствовал о продлении срока его контракта, но тем не менее не был повторно принят на работу. Истец утверждал, что его не взяли на работу из-за его сексуальной ориентации.

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Армейское руководство отрицало факт дискриминации, утверждая, что занимаемой им должности попросту больше не существует. После того, как его апелляция была отклонена Федеральным административным судом, истец перенаправил своё дело в высший суд Швейцарии, в Федеральный суд в Лозанне. И вот во вторник 30 апреля 2019 года суд завершил дело, заявив, что гомосексуал, который утверждает, что подвергся дискриминации по признаку сексуальной ориентации, не может ссылаться на Федеральный закон о равенстве мужчин и женщин (Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und MannВнешняя ссылка).

По мнению суда, закон предусматривает запрет прямой дискриминации, но только по биологическому признаку пола. В мотивировочной части своего постановления суд отметил, в частности, что «гомосексуальными могут быть и мужчины, и женщины, а значит дискриминация по признаку сексуальной ориентации не основана на принадлежности к определенному полу».

Защита интересов гомосексуалов

В конце прошлого 2018 года швейцарский парламент признал гомофобию уголовным преступлением, расширив сферу действия соответствующей статьи Уголовного кодекса. В настоящее время Кодекс запрещает разжигание ненависти или дискриминацию только в отношении какого-либо лица или группы лиц по признаку их расовой, этнической или религиозной принадлежности. Факт появления возможности официальных санкций в связи со случаями гомофобии уже сейчас обязывает правоохранительные органы и власти в целом реагировать и соответствующим образом вмешиваться в конфликтные ситуации.

Новая расширенная статья УК позволит наказывать как тех, кто осуществляет гомофобные атаки с применением физической силы, так и тех, кто делает гомофобные заявления. Однако пока еще антигомофобные положения УК Швейцарии не вступили окончательно в силу. Противниками этой модификации была проведена компания по сбору подписей, по итогам которой данные положения будут вынесены на референдум, на котором швейцарские избиратели должны будут принять окончательное решение по этому вопросу.



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

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