Начал церемонию открытия, естественно, хозяин мероприятия — посол Швейцарии в России Ив Россье. «Два года жизни в России — это не только хлопоты в посольстве и работа посла, но еще и мучительное изучение русского языка, а через язык попытка понять страну», — отметил он. (swissinfo.ch)

В Москве состоялось долгожданное официальное открытие нового комплекса зданий швейцарского посольства в России, сооружение которого стало крупнейшим зарубежным строительным проектом Конфедерации за последние несколько лет. Наш репортаж.

Хотя сотрудники миссии начали обживать его еще в сентябре прошлого года, торжественную церемонию решили провести только сейчас. Неслучайно, как выяснилось. Лето и хорошая погода более располагают для такого мероприятия, пояснил заместитель посла Тобиас Привителли. Теплый вечер в российской столице действительно стал приятным антуражем для презентации нового посольства, в котором приняли участие министры иностранных дел Швейцарии и России — Иньяцио Кассис и Сергей Лавров — а также бизнесмены и политики из обеих стран, и просто друзья посольства.

Недовольство температурным режимом выражал только главный персонаж посольства, как его назвал Тобиас Привителли, — пес главы миссии Кассиус. Дружелюбный и общительный бернский зенненхунд стал своего рода символом посольства, неизменно принимая участие в его многочисленных мероприятиях. Как всегда, радостно поприветствовав журналистов, которые первыми собрались на торжество для участия в пресс-конференции, Кассиус постонал, поворчал на жару и пошел поискать прохлады во двор, который стал эпицентром торжеств.

Постепенно прибывали гости, заполняя открытую площадку. На входе каждого участника торжественного открытия встречал хозяин посольства Ив Россье. Причем российских гостей он приветствовал на родном им языке. «Два года жизни в России — это не только хлопоты в посольстве и работа посла, но еще и мучительное изучение русского языка, а через язык попытка понять страну», — пояснил глава швейцарской миссии.

Одним из гостей мероприятия был министр иностранных дел России Сергей Лавров (на переднем плане в центре). (swissinfo.ch)

Похоже, послу удалось не только проникнуться духом России, но и юмором и общими с россиянами ассоциациями. Видимо поэтому в качестве девиза торжества были выбраны слова из речи известного мультипликационного персонажа Чебурашки «Мы строили, строили, и наконец построили». Реконструкция здания от замысла до воплощения и правда длилась более десяти лет. Проект, призванный объединить все подразделения и представительства швейцарского посольства, был задуман еще в середине нулевых.

В 2005 году было получено разрешение на строительство на участке, которое швейцарское правительство арендовало еще в 1946 году. Идея заключалась в том, чтобы не только реконструировать старый особняк 1892 года, но и возвести комплекс зданий, где смогли бы с комфортом разместиться 80 сотрудников посольства, туристического, культурного и бизнес-представительств. В 2014 году началось строительство. «В тот год как раз исполнилось 200 лет российско-швейцарских дипломатических отношений. И мы решили построить нечто на следующие 200 лет», — в элегантной форме прокомментировал совпадение во времени посол Ив Россье.

Дипломатия Швейцария открыла новое здание своего посольства в Москве Швейцария открыла новое здание своего посольства в Москве в присутствии министров иностранных дел Швейцарии и России И. Кассиса и С. Лаврова. Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 9:23

В сентябре 2018-го сотрудники посольства переехали в новое здание, а в июне 2019-го состоялось торжественное официальное открытие. Торжество проходило во внутреннем дворе посольства, который по очертаниям напоминает карту Швейцарии. Архитекторы Дорис Вельхли и Ули Брауен создали его для того, чтобы в здании посольства было больше света за счет остекления всех фасадов, выходящих на открытую площадку. Однако двор стал своего рода изюминкой посольства — арт-объектом и символом российско-швейцарских отношений. Да и просто приятным удобным местом для проведения мероприятий в хорошую летнюю погоду.

Камень и яблоня

«Новое посольство с успехом служит наведению мостов между Россией и Швейцарией. Позвольте привести два примера, которые мне лично очень нравятся — камень и яблоня», — заявил Иньяцио Кассис. Он рассказал, что в начале строительства под фундамент нового здания были заложены шесть символических предметов, в том числе камень из города Андерматт, добытый вблизи от памятника Суворову в ущелье Шолленен в кантоне Ури. Мемориал был воздвигнут Российской империей в 1899 году в память о российских солдатах, павших в сражении с французами.

А уже после завершения строительства во внутреннем дворе посольства посадили яблоню сорта «Роза Берна», которая известна еще с 19 века и дала название всему проекту. Когда архитекторы заметили, что очертание двора напоминает карту Швейцарии, то они спроектировали 26 небольших газонов округлой формы, которые символизируют столицы всех кантонов Конфедерации. Художница Анн-Жюли Раккурсье еще в 2011 году начала свой проект, который продолжился в здании посольства.

Торжество проходило во внутреннем дворе посольства. Архитекторы создали его для того, чтобы в здании посольства было больше света за счет остекления всех фасадов, выходящих на открытую площадку.

(swissinfo.ch)

Еще в 2011 году она отделила от яблони старинного сорта 27 черенков и начала высаживать в кантонах Швейцарии в местах, связанных с Россией. Так, одна из яблонь, рассказала она во вторник, получила прописку напротив казино, в котором играл великий Федор Достоевский, еще одна — в саду на вилле композитора Сергея Рахманинова «Сенар». Последний черенок обрел свое место во дворе швейцарского посольства в Москве на зеленом «островке», обозначающем Берн.

Яблоня, по мнению Анн-Жюли Раккурсье, символизирует российско-швейцарские культурные, исторические и политические связи. Но, как выяснилось, не только их. Яблоня — это еще и отсыл к историческому месту, на котором появилось новое здание посольства. Когда-то на месте нынешнего переулка Огородная слобода, где расположилась миссия, находились огороды, откуда к царскому двору поставлялись овощи.

С шутками и прибаутками

Торжество в Москве собрало немало известных гостей и сразу двух министров иностранных дел — Швейцарии и России. Открытие посольства проходило накануне официальных переговоров Иньяцио Кассиса и Сергея Лаврова, став хорошей возможностью для их общения в неформальной обстановке. Но начал церемонию открытия, естественно, хозяин — посол Швейцарии в России Ив Россье, который большую часть своей речи декламировал стихотворение, состоящие из русских поговорок, демонстрируя успехи в изучении языка.

Культура и история Парк «Швейцария в миниатюре» — визитная карточка Конфедерации В этом году парк «Швейцария в миниатюре», расположенный в городе Мелиде что италоязычном кантоне Тичино, отмечает свой 60-летний юбилей. Автор: Юлия Ильина, г. Мелиде, специально для SWI Swissinfo

«Хорошая страна Россия. Здесь пасется конь в пальто, здесь родился, жил и умер наш великий Дед Пихто. Бережет рубль копейка, голь на выдумки хитра, пьяному море по колено и нет худа без добра. Здесь семь пятниц на неделе, и всегда не в бровь, а в глаз. Ну, а тот, кто мягко стелет, точно будет жестко спать. Нет худа без добра, кто-то в лес, кто по дрова, первый блин все время комом, каждый тут не лыком шит, стелем как всегда солому, ничего нам не грозит, тот меня поймет, кто в России поживет», — под бурные аплодисменты декламировал тот, кого ведущий церемонии анонсировал как «человека, который живет на работе».

Оба этих момента — поговорки и местожительство — не преминул обыграть в своем выступлении Сергей Лавров. Он рассказал, что когда в 1994 году он приехал в Нью-Йорк в качестве Постпреда России в ООН, то ему тоже пришлось жить на территории представительства. «Что было крайне неудобно. Пришлось потратить время и убедить Минфин в необходимости финансировать отдельную резиденцию для постпреда», — рассказал глава МИД России. И посоветовал об этом же подумать Иву Россье. «Это ваше решение, если вы хотите жить здесь (в резиденции). Хотя я бы на вашем месте больше доверял вкусу ваших сотрудников», — пошутил Сергей Лавров, имея в виду, что сотрудники живут не в самом посольстве, а в квартирах в городе, разделяя таким образом частную жизнь и работу.

Приберег для своего выступления глава российского МИД и устойчивое выражение. Высоко оценив качество нового здания, он отметил, что «если вдруг попадете под санкции, то вспомните пословицу — волков бояться — в лес не ходить». Россия на своем опыте это уже испытала. Иньяцио Кассис, в свою очередь, напомнил, что даже в нынешние времена постоянных международных потрясений Швейцария привержена ведению непрерывного диалога со всеми действующими сторонами и проводит максимально возможную беспристрастную и сбалансированную политику.

Фотогалерея Где живет дипломатия Швейцарии Посольство — это не просто здание, но символ, выражающий национальные ценности языком архитектуры.

По его словам, новое посольство Конфедерации говорит о той значимости, которую страна придает диалогу с Россией. «Посольство в Москве является одним из важнейших и крупнейших по числу сотрудников швейцарских посольств в мире. Инвестиции в место его расположения являются признаком той значимости, которую Швейцария придает отношениям с Россией, а также ясным выражением намерения и дальше развивать наше взаимодействие в духе обоюдного уважения», — подчеркнул глава МИД Швейцарии, чем частично ответил на упреки в слишком больших расходах на реконструкцию здания в Москве.

Он добавил, что «посольство отсылает нас к ценностям Швейцарии, воплощая в себе значительные черты страны — качество, точность, инновационность и открытость миру, а также стремление к сдержанности, трезвому здравомыслию и сохранению нейтралитета, чему способствуют обращенные во двор фасады нового посольства с их сплошным остеклением, а ритмичные акценты в виде колон символизируют открытость и прозрачность». В конце вечера гостей церемонии ждал сюрприз — специально для мероприятия известный композитор и дирижер Мишель Табачник написал ораторию, которая вместила в себя звуки и ощущение Швейцарии во всех ее проявлениях. В ней совместились, как традиционные ценности — луга, поля, горы, так и современные ритмы новой технологичной страны.

Интервью с послом Швейцарии Ив Россье: «Никогда не считал работу дипломата легкой» Посол Швейцарской Конфедерации в России Ив Россье дал эксклюзивное интервью порталу swissinfo.ch. Автор: Надежда Капоне

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