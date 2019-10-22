Готовность к труду, а главное, к обороне была и во многом до сих пор остаётся неотъемлемым элементом швейцарской национальной идентичности. (Keystone / Peter Klaunzer)

Многие европейские страны, включая Францию, Германию и Италию, приняли недавно решение об отказе от всеобщей воинской обязанности. А вот Швейцария такой шаг не сделала и остается в числе немногих стран со всеобщим призывом в армию всех совершеннолетних лиц мужского пола. Да и возможность прохождения альтернативной гражданской службы появилась тут сравнительно поздно, только в 1996 году. Тот же, кто отказывался служить по соображениям совести, рисковал попасть за решетку.

Швейцарскую военную доктрину времен холодной войны вполне можно описать одной единственной фразой: «У Швейцарии нет армии, вся Швейцария — это одна сплошная армия». Готовность к труду, а главное, к обороне была и во многом до сих пор остаётся неотъемлемым элементом швейцарской национальной идентичности. Каждый гражданин Швейцарии обязан вносить свой вклад в укрепление обороноспособности своей страны.

Структурно обязательная военная служба в Швейцарии состоит до сих пор из трёх основных блоков.

Блок 1: начальная военная подготовка и «учебка», так называемая «школа молодого бойца-рекрута» (буквосочетание «RS — Rekrutenschule» известно каждому швейцарцу без расшифровки).

Блок 2: действительная служба, которую можно пройти всю сразу, а можно «наездами», по нескольку недель вплоть до набора военнослужащим обязательного количества дней службы.

Блок 3. Если после окончания действительной службы военнослужащий не решает стать профессиональным военным и, получив военное образование, начать офицерскую карьеру, он отправляется домой и начинает «службу в запасе», которая характеризуется регулярными призывами на военные сборы.

В итоге в среднем швейцарец мужского пола в том или ином формате остаётся в распоряжении вооруженных сил до возраста 44-х лет. К концу холодной войны призывной потенциал швейцарской армии достигал 600 000 человек (это означало, что при объявлении всеобщей мобилизации под ружье мог стать каждый десятый гражданин), что делало армию Конфедерации одной из крупнейших в Европе — по крайней мере, на бумаге.

Отказники были «ненастоящими швейцарцами»!

Понятно, что в рамках такого подхода к военному строительству, да еще в ситуации холодной войны и постоянного ожидания советского вторжения, любой отказ от военной службы, например, по соображениям совести, считался ударом по устоям государства как такового и прямой угрозой для его безопасности. Советские интервенции в Венгрии (1956 год) и в Чехословакии (1968 год) были довольно весомым аргументом в пользу истинности идеи, лежащей в основе уже упомянутой швейцарской военной доктрины.

Народ и армия Специалист по киберобороне возглавил Вооруженные силы Швейцарии В мирное время высшим военным чином в Конфедерации является «глава армии». На этой неделе был назначен новый «шеф Вооруженных сил» Швейцарии. Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 7:00 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Cyberdefence specialist to be new army chief

Любому отказнику в Швейцарии, особенно с конца 1960-х годов, то есть после подавления «пражской весны», грозили жестокие кары вплоть до длительных сроков тюремного заключения. И в самом деле, в период с 1968 по 1996 годы за отказ служить в армии к наказанию в виде лишения свободы были приговорены около 12 тыс. человек. Правда, это вовсе не означало, что все они реально отправлялись на нары, но тем не менее! Уже одна отметка о судимости была серьезной общественной стигматизацией.

Такая практика была, что не удивительно, предметом постоянной критики со стороны, в частности, международной правозащитной организации Amnesty International. Не помогала и прямая демократия: в 1974 и в 1984 годах народ на референдумах убедительно высказывался против введения альтернативной гражданской службы. Лишь после падения Берлинской стены и после того, как в ноябре 1989 года целых 36% швейцарцев высказалась на референдуме в пользу полного роспуска вооруженных силВнешняя ссылка, власти осознали, что в отношениях народа и армии произошли качественные перемены.

Соответственно иначе уже повел себя народ в рамках прямой демократии, одобрив на референдуме в 1992 году конституционную поправку, предусматривавшую возможность прохождения альтернативной гражданской службы. Соответствующее законодательствоВнешняя ссылка, однако, начало действовать только в 1996 году — то есть намного позже, чем в большинстве других европейских стран.

Выбор, который все чаще делает молодежь

Поначалу желающие пройти гражданскую службу вместо армейской должны были предстать для личного собеседования в приемной комиссии, чтобы убедительно продемонстрировать, что служба в армии для данного лица по-настоящему входит в конфликт с его личными убеждениями. В 2009 году, однако, это собеседование (Gewissensprüfung) было отменено.

Видео Женщина-командир взвода Каково это — быть женщиной-командиром взвода в швейцарской армии? Автор: Carlo Pisani

Гражданская служба в Швейцарии длится в полтора раза больше военной службы. Готовность данного лица согласиться с таким увеличением срока нахождения в распоряжении государства считалась теперь достаточным доказательством чистоты его помыслов. При этом отмена необходимости проходить собеседование привела к значительному росту числа тех, кто хотел служить, но без оружия. Если в 1990-х годах в среднем таких лиц насчитывалось до 1 500 человек в год, то к 2009 году этот показатель вырос уже до 6 720 человек в год.

Все больше препятствий

В 2011 году Федеральный совет (правительство) был вынужден принять, поэтому, меры с тем, чтобы сделать гражданскую службу менее привлекательной. А в октябре 2018 года правительство представило на рассмотрение в парламент новый каталог мерВнешняя ссылка, включая соответствующие поправки в законодательство, направленный на усложнение процесса поступления на альтернативную гражданскую службу. Особенно это касалось военнослужащих срочной службы, уже выслуживших часть положенного срока и пожелавших перейти на альтернативную службу.

В сентябре этот проект таких поправок получил поддержку Совета кантонов («сенаторской» малой палаты парламента). Вполне возможно, что эти поправки будут одобрены и Национальным советом (большой палатой), но тогда почти наверняка противники ужесточения законодательства, регулирующего прохождения действительной военной и альтернативной гражданской службы прибегнут к инструментам прямой демократии и вынесут соответствующие поправки на референдум.

Не совсем добровольный выбор

С правовой точки зрения действительная военная служба и альтернативная гражданская служба не эквивалентны. Соответствующая статья Федеральной конституции Швейцарии все еще устанавливает в приоритетном порядке положение о том, что все мужчины с паспортом Швейцарии обязаны проходить действительную службу в армии. Опция гражданской службы упоминается только лишь в качестве предусмотренной законодательством альтернативы.

В соответствии с Военно-уголовным кодексом ШвейцарииВнешняя ссылка отказ от несения службы остается наказуемым деянием в случае получения отказа в ответ на ходатайство о предоставлении возможности пройти альтернативную службу или же в случае несвоевременной подачи такого заявления. Столь же наказуем и отказ от прохождения самой гражданской службы. Впрочем, такие случаи имеют сейчас место крайне редко, да и к тюрьме больше никого не приговаривают, всё ограничивается, как правило, денежными штрафами.

Отказ в реабилитации В сентябре 2018 года депутат от женевской организации партии «Зеленых» Лиза Маццоне (Lisa Mazzone) выступила с депутатской инициативой о полной правовой реабилитации лицВнешняя ссылка, отказывавшихся от прохождения военной службы по соображениям совести в период между 1968 и 1996 годами и получивших в свое «личное дело» запись о судимости. Стремясь доказать «несправедливый или, по крайней мере, крайне сомнительный» характер таких судебных приговоров, Лиза Маццоне сослалась на резолюцию Совета Европы от 1967 года, которая, указывая на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ), требовала от государств предоставления их гражданам права на отказ от военной службы из личных убеждений. В сентябре 2019 года Национальный совет, большая палата парламента, принял решение не давать хода этой инициативе и не пересматривать старые уголовные дела. Конец инфобокса



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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