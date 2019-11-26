Активисты из «Группы за Швейцарию без армии» («Gruppe für eine Schweiz ohne Armee») торжественно регистрируют свою инициативу. Берн, 1986 год. (Keystone / Str)

Ровно 30 лет назад в Швейцарии прошел судьбоносный, исторический и поворотный референдум по инициативе, предлагавшей распустить Вооруженные силы. Инициатива, разумеется, была отвергнута, тем не менее, неожиданно значительная доля тех, кто поддержал это предложение, весьма обеспокоила власти. Что-то явно пошло не так, но что? Может быть, задавались они вопросом, холодная война на самом деле завершилась и в области военного строительства пора приступать к реформам?

Три недели назад пала Берлинская стена, коммунистическому блоку стран, включая ГДР, история вынесла свой смертный приговор. Угроза конвенциональной войны в Европе была снята, по всему Старому свету задул «ветер перемен». Швейцария же жила в своем историческом темпе, у нее были свои проблемы и своя политическая повестка дня. В частности, на 26 ноября 1989 года был назначен референдум по инициативе, предлагавшей распустить национальные Вооруженные силы. С идеей совсем избавить страну от армии к народу обратилась левая общественная организация «За Швейцарию без армии» («Gruppe Schweiz ohne Armee» — «GSoA»), основанная ещё в 1982 году.

К огромному изумлению и политического руководства страны и общественности на референдуме, по итогам которой данная инициатива была провалена, целых 35,6% из тех, кто принял участие в голосовании, идею распустить армию поддержали. Уже одна эта цифра была скандалом. Ведь в абсолютных показателях против армии высказался почти миллион швейцарцев и это в стране с населением на тот момент едва ли 7 млн человек. А в кантонах Женева и Юра предложение «воткнуть штык в землю» и «перековать мечи на орало» (плуг) вообще высказалось абсолютное большинство избирателей.

Видео Женщина-командир взвода Каково это — быть женщиной-командиром взвода в швейцарской армии? Автор: Carlo Pisani

Напомним, что армия в Швейцарии играет особую общественную роль. Единые Вооруженные силы, парадокс истории, возникли в Швейцарии еще до создания в 1848 году собственно единой страны. Армия – это кузница кадров, площадка для налаживания деловых и дружеских контактов, это социальный лифт и школа социального взросления. Разумеется, почти 36% тех, кто захотел от всего этого избавиться, были показателем какого-то фундаментального структурного кризиса. Но какого? И можно ли было ожидать такого исхода референдума?

«Нет, таких результатов я не ожидал», — говорит пенсионер Оливер Криег (Oliver Krieg), который тогда был активным общественным деятелем и членом инициативного комитета, выдвинувшего идею роспуска национальных Вооруженных сил. Кстати, членами этого комитета были почти сто человек. Это был, наверное, мировой рекорд. По своей первой профессии О. Криег был инженером по эксплуатации АЗС. Ночью он работал на придорожной автозаправке, а днем начинал заниматься политикой. За его плечами, например, уже было участие к кампании против строительства атомных станций.

Поэтому организовать сбор подписей под инициативой в пользу роспуска армии он мог в своем родном кантоне Золотурн довольно быстро, благо опыт был. «Да и люди ко мне уже привыкли, к моим длинным волосам и нашивке с серпом и молотом», — говорит О. Криег, для которого тема военной службы вовсе не была такой уж чужой. В свое время он сознательно стал «отказником», решительно сказав «нет» требованиям государства «отдать долг». Напомним, что и тогда, и сегодня, вооруженные силы страны комплектовались на основе всеобщей воинской обязанности. Единственной альтернативой военной службе тогда было только вполне возможное тюремное заключение сроком до одного года и больше. Нередки были и запреты на профессию.

Один из авторов инициативы с предложением о роспуске швейцарских Вооруженных сил Оливер Криег (Oliver Krieg): ночами в пути, днем собирать подписи. (swissinfo.ch)

«Нам, отказникам, так тогда и говорили, мол: чемодан, вокзал и Москва в один конец», — вспоминает цюрихский адвокат и один из основателей GSoA Марк Спеша (Marc Spescha). За 20 лет, предшествовавшие референдуму, в Швейцарии отказались нести воинскую службу примерно 10 тыс. человек. По сравнению с мобилизационным потенциалом швейцарских вооруженных сил (650 000 человек) вроде бы немного. Но дело ведь было не в цифрах, а в моральном воздействии на состояние общества.

«Гнев и отвращение»

«Страна под ружьем», как называли тогда иногда Швейцарию, вызывала сопротивление, в том числе, и со стороны женщин. Как это было — об этом рассказывает Ренате Шох (Renate Schoch), активная в те годы участник профсоюзного движения. Теория перестала быть для нее таковой в тот момент, как её тогдашнего партнёра, что называется «загребли», так что к моменту окончания им учебки она, тогда самый неполитический человек в мире, стала убежденной пацифисткой.

«Попытавшись представить то, через что пришлось пройти моему «бойфренду», я не ощутила ничего, кроме гнева и отвращения. С какой стати и на каком основании мы должны подчиняться такому диктату? На дворе тогда стоял 1987 год. И первым ее практическим шагом стало, поэтому, посещение одного из собраний «Группы Швейцария без армии».

Бывшая секретарь «Группы за Швейцарию без армии» («Gruppe für eine Schweiz ohne Armee» / GSoA) Ренате Шох: и вдруг мы оказались за одним столом с леваками и троцкистами. (swissinfo.ch)

Правда, очень быстро она осознала, что вместе за одним столом она оказалась с идейными противниками поколения ее отца — троцкистами и леваками. Тем не менее, в том, что касается перспектив швейцарских Вооруженных сил, все они имели убеждения, которые были близки, а порой и совпадали. После поражения на референдуме она продолжала работать для GSoA еще 10 лет, активно участвовала в локальной политической жизни на муниципальном уровне, сегодня она работает в правлении крупного швейцарского профсоюза. А «спусковым крючком», приведшим ее в политику, как раз и стал вопрос будущего «армии, этой священной коровы швейцарского Общества»

«О сексе мы можем уже говорить, все равно, приличными или неприличными словами, а вот об армии — ну никак»! Макс Фриш

Конец цитаты

Накануне голосования по инициативе о роспуске армии особенно обратил на себя внимание классик швейцарской литературы Макс Фриш. По его словам, «армия в Швейцарии это все равно как священная корова. Она у нас одно большое табу. О Боге, который то ли существует, то ли нет — пожалуйста, мы можем дискутировать с достоинством и удовольствием, а об армии никак! О сексе мы можем уже говорить, все равно, приличными или неприличными словами, а об армии пока никак не получается».

Следует учитывать, что свои размышления об армии писатель сделал достоянием публичной гласности в условиях существования швейцарского вооруженного нейтралитета в качестве некоей неколебимой константы. В обществе Швейцарии аксиомой был факт политики нейтралитета, исходящей из возможности и необходимости защитить этот нейтралитет, если придется, и силой оружия. Причем в совершенно автономном режиме. Не надеясь ни на чью помощь и поддержку.

«Для настоящей демократии это не проблема»

Андреас Тюрлер (Andres Türler) позже сделал карьеру в Генштабе и одновременно в политических кругах кантона Цюрих, став депутатом городского парламента от партии либералов (FDP). А три десятка лет назад он активно противодействовал инициативе о роспуске армии, будучи ее убежденным противником. Как сегодня говорит А. Тюрлер, результат голосования его не удивил. Не удивил его и тот факт, что большинство военнослужащих срочной службы и запаса голосовали за этот законопроект: «Армия – это вам не сахар. Я сам пошел в армию только потому, что таково законодательство».

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Как раз эта самая «принудиловка» и стала, с его точки зрения, причиной столь значительной доли голосов, отданных в поддержку инициативы о роспуске Вооруженных сил. По его словам, правда, и в современной Швейцарии примерно 20% граждан в целом ставят под вопрос целесообразность наличия в стране армии. «Однако для настоящей демократии всё это не должно быть проблемой». Андреас Тюрлер убежден, что швейцарской демократии дебаты вокруг инициативы о роспуске армии пошли только на пользу.

«У Швейцарии нет армии, вся Швейцария – это одна армия» Правительство Конец цитаты

«Ее сторонники в моих глазах вовсе не были иностранными агентами, это были граждане с иным мнением. Тогдашние дискуссии вдохнули в демократию новую жизнь». И в самом деле, можно себе представить накал страстей, когда на политическом ринге в рамках нескольких дискуссионных раундов сталкивались между собой противник инициативы Тюрлер и сторонник, да еще и успешно «откосивший» от армии, Спеша. «Но при этом мы оба всегда подчеркивали, что настоящая демократия – это такая система, которая позволяет проговорить, поставить под вопрос и обсудить любые вещи, даже, казалось бы, самые очевидные. И армия тут не исключение».

Оборонные рефлексы Федерального совета

Понятно, что официальный Берн относился к идее роспуска армии более чем негативно. «У Швейцарии нет армии, все Швейцария — это одна сплошная армия», — именно такую максиму «отлил в граните» федеральный кабинет, памятуя об относительно тогда еще недавнем времени Второй мировой войны. Этими же словами открывалось и «Послание» правительства парламенту, в котором излагалась позиция кабинета по инициативе с предложением распустить армию.

Этот законопроект, как отметил в парламенте один из депутатов от партии демохристиан, «наносит удар по гордости всех военнообязанных граждан нашей страны», а парламентарий от Швейцарской народной партии отметил, что при «одной только мысли об этой предательской инициативе меня охватывает чувство праведного гнева. Истинно говорю вам, далеко же мы зашли, что кучка безумцев предлагает просто взять и распустить армию».

Бывший министр федерального правительства Швейцарии Каспар Филлигер (Kaspar Villiger): «Необходимость реформ была очевидна даже самых убеждённым «воякам». (Tomas Wüthrich / 13 Photo)

Голосование по инициативе прошло, и это было редким исключением, в именном порядке. Каждый из депутатов должен быть знать, как проголосовали его коллеги по своей фракции и по всем остальным депутатским группам. В итоге открыто поддержали идею роспуска только 13 депутатов. Позже еще двое парламентариев сообщили на условиях анонимности швейцарскому телевидению, что они бы тоже проголосовали за роспуск вооруженных сил, но страх не получить больше поддержки избирателей оказался сильнее и им пришлось «наступить на горло собственной песне».

«Этот референдум освободил „немецкую Швейцарию“ от холодной войны» Джо Ланг Конец цитаты

Карьеры и личные судьбы многих депутатов, однако, остались на долгие годы связанными с GSoA. Таков бывший сегодня уже депутат Национального совета (большой палаты федерального парламента Швейцарии) Джо Ланг. Для него совершенно очевидно: итоги того приснопамятного референдума буквально освободили «немецкую Швейцарию» от морока холодной войны.

Разумеется, падение Берлинской стены и кончина Варшавского пакта оказали некоторое влияние на результаты голосования, но для Дж. Ланга куда больше веса и значение имеет то обстоятельство, что буквально за неделю до голосования стало известно о том, что последние десятилетия швейцарские спецслужбы занимались едва ли не тотальной слежкой за гражданами страны. «Под колпаком» у них, как стало ясно позже, находились в общей сложности до 900 тыс. человек.

Тогдашний министр обороны Швейцарии Каспар Филлигер (Kaspar Villiger) не согласен. «Падение Берлинской стены изменило отношение (правительства) к холодной войне, но не к инициативе». Значительная доля тех, кто выступил в её поддержку, была связана, по его мнению, с желанием многих граждан, прошедших действительную службы, выразить посредством избирательного бюллетеня свое личное негативное отношение к армейскому опыту.

ШВЕЙЦАРИЯ ПРОГОЛОСОВАЛА НА РЕФЕРЕНДУМЕ Швейцарцы хотят служить в своей армии Швейцария сохранит военный призыв. Против отмены воинской обязанности высказались 73,2% избирателей. Либерализация ночной торговли на АЗС и ... Автор: Андреас Кайзер (Andreas Keiser)

При этом ясно также, что это обстоятельство помогло министру Филлигеру наметить и реализовать целый пакет армейских реформ. «Даже самым „упёртым воякам“ стала очевидна необходимость перемен», — подчеркивает бывший министр. Остаётся вопрос, выражением чего стала значительная доля тех, кто поддержал инициативу о роспуске армии и насколько значимы в данном контексте имевшие тогда место глобальные политические перемены? Мнения историков и экспертов расходятся.

«Дух времени»

Организация «Präsenz Schweiz», находящееся в структуре швейцарского МИД государственная организация, призванная формировать и «продавать» за рубежом позитивный имидж страны, указывает, что «почетный проигрыш, который пережила эта инициатива, является идеально-типическим выражением царящего тогда духа времени, сформированного под впечатлением от падения казавшейся незыблемой Берлинской стены».

Так или иначе, в результате проведенных армейских реформ численность личного состава, проходящего действительную службы в войсках, уменьшилась по состоянию на сегодняшний день в пять раз по сравнению с тем, что было 30 лет назад. Начиная с 1996 года, кроме того, в Швейцарии существует возможность пройти альтернативную гражданскую службу. Офицерская карьера в наши дни в Швейцарии не является ни гарантом, ни препятствием на пути гражданской карьеры. Отказ проходить действительную службу заканчивается только небольшой пометкой в личном деле, не больше.

Так что же с нашей «священной коровой»? Была ли она принесена в жертву? «Жертвы не получилось, но табу было уничтожено», — резюмирует Джо Ланг. Так же, как Ренате Шох, Марк Спеша и Оливье Криег, он и сегодня убежден, что Швейцарии армия не нужна. Народ однако считает иначе и на референдуме в 2013 году 73,2% избирателей — и все кантоны — выступили против отмены обязательного призыва. В 2019 году, с учетом осложнения общей военно-политической ситуации в Европе, этот результат был бы не меньше.

По итогам референдума 2013 года стало ясно, что народ Конфедерации полностью доверяет своим Вооруженным силам, а потому он и поддержал систему комплектования армии на основе обязательного призыва. Народ также осознал, насколько ценным ресурсом и общественным благом является национальная безопасность. Пацифистская «Группа за Швейцарию без армии» («GSoA»), что понятно, с разочарованием отреагировала на вотум народа. «Сюрпризом это не стало, такой результат был предсказуем», — подчеркнул официальный представитель «GSoA» Николай Правджич (Nikolai Prawdzic). «Обязательный всеобщий призыв является, очевидно, неотъемлемой частью швейцарского самосознания», — подчеркнул он.

Видео Швейцарские девушки: один день в армии Две участницы поделились с порталом swissinfo.ch своими впечатлениями о проведённом ими дне в армии. Автор: , Carlo Pisani

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