Эксперт по вопросам европейского права Криста Тоблер (Christa Tobler, в центре) разъясняет членам Комитета парламента Швейцарии по международным делам правовую ситуацию, в которой в настоящее время находятся отношения Швейцарии и Евросоюза. (Keystone)

Тема заключения между ЕС и Швейцарией так называемого институционального или рамочного соглашения требует от партий Конфедерации уточнения их позиций, причем не когда-нибудь, а сейчас, потому что в октябре грядут парламентские выборы и тот, кто не скажет точно, как он относится к этому документу, тот рискует потерять голоса избирателей. Однако мало кто хочет, с другой стороны, «расчехляться» прямо сейчас, потому что слишком четкая позиция тоже может привести к электоральным потерям. Отсюда лозунг часа: «да и нет не говорите и никаких обязательств пока на себя не берите».

«Какой угодно, только не такой»: еще несколько дней и недель назад именно таким был ответ ведущих швейцарских политических партий на вопрос о том, стоит ли Берну подписывать имеющийся вариант рамочного / институционального соглашения (подробнее о том, что это такое ниже). Но теперь что-то изменилось и столь категорично уже никто не выражается. Все чаще можно услышать от партий неуверенное «Не исключено, но при одном условии...». Исключение составляет правоконсервативная Швейцарская народная партия (SVP). Она продолжает настаивать, что данный документ прямиком ведет Конфедерацию в недопустимое положение зависимости от Брюсселя.

Все это очень похоже на 2008 год, когда в Швейцарии активно обсуждался вопрос сохранения банковской тайны или отказа от неё. Тогдашний министр финансов страны Ханс-Рудольф Мерц (Hans-Rudolf Merz) заявил вроде бы совершенно недвусмысленно в адрес заграницы, мол, «о швейцарскую банковскую тайну вы еще себе зубы обломаете». Буквально через несколько месяцев, однако, банковской тайны не стало, Швейцария перешла на новые стандарты ОЭСР в области противодействия отмыванию/легализации преступных капиталов и автоматического обмена банковской и налоговой информацией с иностранными налоговыми органами.

Нечто похожее теперь происходит и с вопросом заключения рамочного соглашения в ЕС: все партии пока против, кроме Швейцарской народной партии, но это, как видно тоже «пока»! Во многом причиной такого «колебания линии партии» является не только понимание, что отношения с Евросоюзом являются для Швейцарией фактором критического свойства, но еще и предстоящие осенью выборы в парламент. В отличие от Швейцарской народной партии (SVP) — приверженцы этой партии полностью поддерживают курс партийного руководство против подписания с Брюсселем каких-либо программных документов — все остальные партии, то есть демохристиане (CVP), либералы (FDP. Die Liberalen) и социалисты (SP) опасаются, что, какую бы они позицию не заняли в этом вопросе, все равно найдутся недовольные и откажут им осенью в электоральной поддержке.

Перемена настроений у социалистов (SP)?

В первую очередь касается это партии социал-демократов. Еще в декабре прошлого 2018 года представители крайне-левого, профсоюзного крыла партии, подчеркивали, что «никогда, никогда социалисты не протягивали руки в сторону Брюсселя» и что они сделают все, чтобы подписания рамочного соглашения в его нынешней форме не произошло, прежде всего потому, что в этом документе они видели опасность для швейцарского рынка труда и для высоких швейцарских зарплат, которые могут оказаться под давлением в случае гипотетического наплыва в Швейцарию дешевых «польских слесарей».

Парадоксально, но факт: придерживаясь такой позиции, левые социалисты полностью солидаризировались с правыми «народниками», и все вместе они, образовав такой «обречённый альянс», по факту стали могильщиками соглашения, столь нужного швейцарской, прежде всего экспортной, экономике. Дружная команда социалистов и народников, фактически, вошла в «клинч» не только со значительным сегментом избирателей, но и с могущественным проевропейским крылом в парламенте, а депутат от организации социалистов Винтертура Шанталь Галладе (Chantal Galladé) даже решила сменить партийную принадлежность и перешла из партии социал-демократов в партию «Зелёных либералов».

И не случайно опрос общественного мнения, проведенный НИИ sotomo по поручению телерадиокомпании SRG предсказал социалистам (SP) осенью на выборах потерю голосов в размере 1,4%, ведь одним из самых частных ответов на вопрос, почему вы больше не поддерживаете социалистов, был ответ «потому что они против налаживания отношений с ЕС». Разумеется, партийное руководство попыталось как-то скорректировать свою позицию: на спешно созванной партийной конференции вопрос отношения к рамочному соглашению стал предметом углублённого обсуждения, в результате делегаты приняли лозунг «Да рамочному соглашению! Да защите наших зарплат!». Значит ли это, что социалисты изменили своё отношение к «дешевым польским слесарям» или же меры по защите швейцарского рынка труда и заработной платы от иностранного демпинга для них как были, так и остались неприкосновенными?

Ответ на этот вопрос, данный главой фракции социалистов в парламенте Роджером Нордманном (Roger Nordmann) на запрос швейцарского общественного телевидения Schweizer Fernsehen SRF был, как говорится «не рыба, не мясо»: «Мы хотим заключить с Евросоюзом рамочное соглашение с параллельно обеспеченной защитой нашего уровня заработной платы». Куда более информативным в плане прояснения позиции этой партии является вопрос, который она сама обращает в адрес швейцарского правительства, Федерального совета: «Каким образом мы могли бы сохранить нынешнюю степень и уровень защиты заработной платы в стране»? Тем самым партия социалистов, сознательно или нет, но сигнализирует, что она хотела бы сохранить нынешнее положение на рынке труда и заработной платы, но какими мерами и методами? Здесь она готова «обсуждать варианты».

Демохристиане (CVP): отнюдь не любой ценой

Куда меньше материалов для спекуляций и дискуссий даёт позиция партии демохристиан (CVP), пусть даже она так же произвела перенастройку своего курса от безусловного «Нет» в сторону «Да, но не любой ценой». При этом также, как и социалисты, демохристиане отпасовали эту тему на правительственную половину поля. От Федерального совета партия требует разработки «Закона о порядке реализации положений рамочного соглашения с ЕС», ссылаясь на то, что в таком случае народ и парламент получил бы возможность в превентивном формате участвовать в процессе «динамической адаптации европейского законодательства».

Либералы (FDP): «Да, и никаких гвоздей»!

В конце февраля 2019 года на своей партийной конференции делегаты от региональных партийных ячеек FDP приняли лозунг «Да — из соображений разума»! Для этой партии стабильные внешнеэкономические рамочные условиях имеют, по меньшей мере, не меньшее значение, чем отстаивание швейцарского национально-государственного суверенитета. Сюда же следует добавить, что некоторая либерализация параметров защиты швейцарского рынка труда и заработной платы вполне вписывается в философскую парадигму этой партии «банков и экономических кругов».

Остаётся вопрос: а хочет ли ЕС вообще менять что-то в плане защиты высоких швейцарских зарплат?

В рамках самого Европейского союза тоже действуют меры по защите труда и заработной платы, схожие с такими же мерами, действующими в Швейцарии. В их основе лежит тот же принцип: «Равная заработная плата за равную работу в одном и том же месте». Это так, но дело в том, что «некоторые принятые в Швейцарии меры защиты рынка заработной платы отчётливо противоречат положениям швейцарско-европейского соглашения о свободе перемещения граждан». На это указывает Криста Тоблер (Christa Tobler), профессор европейского права Института Европы при Университете города Базель.

Евросоюз, со своей стороны, пошел Швейцарии навстречу, закрыв глаза на многие такого рода меры, действующие в Швейцарии. «Это означает, что Брюссель признаёт Швейцарию в качестве особого случая и что он позволит действовать в Швейцарии положениям и мерам, которые на территории Евросоюза действовать не будут. И что это, как не значительная уступка». В этой связи Криста Тоблер сомневается в готовности Евросоюза пойти в этом плане ещё дальше.

В любом случае, по её мнению, всё будет в конечном итоге зависеть от позиции партии социалистов. «Что будет, если социал-демократы решат поддержать имеющийся текст рамочного соглашения с Европейским союзом, но только при том понимании, что меры по защите труда и заработной платы будут сохранены в полном объёме? Не думаю, что ЕС будет готов в этом случае идти на дополнительные уступки. Куда более значимыми могли бы быть шансы в случае, если бы социалисты решили бы перейти на более гибкие позиции, то есть если бы они были готовы, сохраняя основную цель, дискутировать насчет того, как можно было бы до этой цели добраться, потому что тут и в самом деле существуют самые разные опции», — говорит Криста Тоблер. Она подчеркивает, что последние «сигналы», которые посылает партия, позволяют сделать вывод о том, что социалисты готовы пойти именно этим путём.

Гарантия или бумеранг?

Большая палата швейцарского федерального парламента, Национальный совет, планирует 18 марта 2019 года обсудить вопрос условий и порядка осуществления Швейцарией платежей в бюджет так называемого «Европейского фонда сплочения», из средств которого в странах Восточной Европы, вступивших в ЕС, осуществляются проекты в области модернизации транспортной и иной инфраструктуры. Самое позднее в этот день позиции швейцарских партий по вопросу будущих отношений с ЕС должны будут проясниться окончательно.

Швейцарская народная партия, как и прежде, решительно отвергает эти платежи, тогда как представители либералов (FDP) и демохристиан (CVP) дали понять, что они могут одобрить эти платежи, но только на определённых условиях. Похожую позицию примерно сформулировала еще в прошлом году малая палата парламента, Совет кантонов. Для нее швейцарский миллиард (на деле — несколько больше) франков, предназначенный для солидарной выплаты в «Фонд сплочения», является своего рода гарантией и залогом того, что переговоры по параметрам и модальностям швейцарско-европейского рамочного соглашения завершатся не в ущерб Берну.

Дебаты 18-го марта, таким образом, должны стать своего рода окончательным сигналом в сторону Брюсселя на предмет того, какая судьбы может ожидать это соглашение. Не исключено, что депутаты захотят послать «сигнал» и самим гражданам Швейцарии, потому что в тот день станет ясно, кто говорит рамочному соглашению «Да», кто — «Нет», а кто остался со своими расплывчатыми «однако», «если» и «может быть»!

Меры по защите швейцарского рынка труда и зарплаты Эти меры определены в специальном законе (Entsendegesetz), однако относительно некоторых его положений Берн и Брюссель пока к единому мнению не пришли. Этот закон является элементом комплекса так называемых «Фланкирующих мер к соглашению о свободе перемещения между ЕС и Швейцарией», призванных оградить швейцарский рынок труда от иностранного зарплатного демпинга. Среди этих мер выделяется так называемое «правило 8-ми дней», в соответствии с которым европейские компании, которые хотят работать на швейцарском рынке, обязаны по меньшей мере за восемь дней до начала выполнения работ предупреждать об этом соответствующие инстанции в Швейцарии. За это время, теоретически, швейцарские власти могли бы проверять, на каких условиях заключены соглашения об оказании услуг и насколько предусмотренный заказчиком уровень вознаграждения (заработном платы) соответствует швейцарским нормам. Евросоюз хотел бы сократить этот срок до 4 дней. Не согласен Брюссель и с требованием, в соответствии с которым европейские компании должны уплачивать в залог / депозит, а также с предусмотренными в Швейцарии санкциями в отношении европейских компаний, нарушающих все или некоторые из вышеупомянутых условий. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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