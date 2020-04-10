На сегодняшний день специальными чартерными рейсами со всего мира в Швейцарию были возвращены более 2 000 граждан Швейцарии, попавших за рубежом из-за коронавирусной пандемии в сложное положение. За этими словами стоит большая работа швейцарских дипломатических и консульских сотрудников.

(Keystone)

Пандемия, отмененные рейсы, туристы, застрявшие за границей: для швейцарских дипломатических и консульских работников сейчас настала время работы без выходных. Организация возвращения на родину из-за рубежа сотен швейцарцев, не по своей вине оказавшихся в сложной ситуации, стала самым масштабным репатриационным проектом, когда-либо организованным МИД Швейцарии. Наш обзорный материал.

«Коронавирусный кризис — такого не было никогда». Как работают швейцарские дипломатические и консульские миссии во Франции, Марокко, Перу, России, Индии и Австралии? Мы поговорили с их сотрудниками, вынужденными последние четыре недели работать почти круглые сутки без выходных и праздничных дней. Кризис буквально перевернул их жизнь и жизнь сотен других людей, но «тем важнее сейчас искренняя человеческая солидарность».

Посольство Швейцарии во Франции Конец цитаты

«Этот кризис с учетом его глобальных масштабов является уникальным феноменом, а потому и для нас он стал ранее неизведанной территорией», — указывает посол Швейцарии во Франции Ливия Лёй Агости (Livia Leu Agosti). Каждый день в офисах посольства находятся теперь только она и еще «несколько сотрудников», все остальные работают из дома.

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Западный сосед Швейцарии располагает самой большой общиной швейцарцев за рубежом, кроме того, ежедневно по стране и ее заморским территориям передвигаются «тысячи швейцарских туристов». По словам посла Л. Агости, «для того, чтобы добраться до всех этих людей, понадобилась целая коммуникационная кампания, причем весьма интенсивная. Наши генеральные консулы и команды их сотрудников работали без выходных. Пришлось также вмешиваться с тем, чтобы разблокировать доставку в Швейцарию конфискованных защитных масок».

Еще одна проблема, прояснить которую была обязана посол, связана с примерно 175 000 французских «маятниковых трудовых мигрантов», ежедневно приезжающих в Швейцарию на работу из ближайшего зарубежья. На вопрос о том, насколько важна сейчас межгосударственная солидарность, посол Л. Агости отвечает: «Я убеждена, что Франция не забудет жестов швейцарской солидарности, точно так же, как пациенты швейцарских больниц останутся благодарными медицинским работникам, приезжающим работать в клиники из Франции».



Селекторные совещания и летучки посол Швейцарии во Франции Ливия Лёй Агости (Livia Leu Agosti) теперь проводит только по телефону: 17 марта 2020 года правительство Франции ввело по всей стране карантин в связи с эпидемией коронавируса. (ZVG)

Посольство Швейцарии в Марокко Конец цитаты

Посол Швейцарии Гийом Шойрер (Guillaume Scheurer) сравнивает нынешнюю ситуацию со «своего рода революцией, потому что нам пришлось полностью переосмыслить все наши методы работы и коммуникации как внутри страны, так и за ее пределами».

По его словам, в «этих условиях дипломатия важна как никогда. Отношения с марокканским правительством никогда не были такими интенсивными, как сейчас. Мы находимся в контакте с ним круглые сутки. Заметно более интенсивными стали контакты и внутри местного дипкорпуса, заметно углубились отношения между различными аккредитованными в стране иностранными представительствами. Цель одна: дать возможность всем туристам вернуться как можно быстрее домой».

Кроме того, «нам свою помощь уже предложили многие швейцарцы, постоянно проживающие в Марокко, включая, например, возможности ночлега для застрявших в стране соотечественников, многие отели ведь закрылись. И эти жесты солидарности особенно трогательны», — подчеркивает Г. Шойрер. В таких условиях «каждый успешно организованный авиарейс и каждая удачная паромная переправа во Францию или Испанию — это одновременно и личный успех (каждого сотрудника), и коллективная удача для нас всех».



Перчатки и дезинфицирующие средства на рабочем месте: сотрудники небольшого посольства Швейцарии в Рабате по очереди работают в офисе диппредставительства.

(ZVG)

Посольство Швейцарии в России Конец цитаты

«В такие времена, как те, что мы переживаем сейчас, очень важны уже налаженные сети контактов», — говорит швейцарский посол в России Ив РоссьеВнешняя ссылка. По его словам, «официальных встреч сейчас практически не проводится, консультации с российскими властями ведутся по телефону. Контакты через Skype здесь не приняты».

«Общественные мероприятия в онлайн-формате посольством не планируются, поскольку тем самым пропадает большая часть невербальной коммуникации. Для нас важно встречаться с нашими партнерами лично», — уточняет посол. Швейцарское представительство в Москве также находится в ежедневном контакте с другими иностранными посольствами в российской столице.

twit twit Таиру из Уфы три года и у него редкая и агрессивная форма рака – ретинобластома правого глаза. Чтобы сохранить зрение, ему понадобится лечение в специализированной клинике в Лозанне. Мы рады, что смогли помочь ему отправиться в 🇨🇭 вывозным рейсом при поддержке @FranceEnRussie ✈️ pic.twitter.com/aAN2xFM7a3 — Switzerland in Russia (@SwitzerlandRU) April 6, 2020

Речь идет, прежде всего, о необходимости смотреть, что делают другие представительства и, если необходимо, координировать те или иные процедуры. С целью информирования швейцарцев, проживающих в России, посольство тесно сотрудничает со «Швейцарским клубомВнешняя ссылка» в Москве.



Пустые коридоры швейцарского посольства в России (г. Москва). Совещания сейчас не проводятся, говорит посол Ив Россье, мы строго соблюдаем необходимые нормы «социального дистанцирования».

(ZVG)

Посольство Швейцарии в Индии Конец цитаты

В последний день перед введением всеобщего карантина посол Швейцарии в Индии Андреас Баум обратился к сотрудникам и персоналу посольства. «Эта болезнь, а еще больше страх перед инфекцией, физически отделяют нас друг от друга. Тот, кто заболевает, внезапно становится врагом, которого следует изолировать. Тем важнее сейчас сохранить командный дух, человечность и простую людскую солидарность».

В Индии был введен карантин, практически исключающий возможность выхода из дома. По этой причине, а также из-за огромных расстояний, характерных для этой страны, многие швейцарцы, застрявшие в Индии, оказались в регионах, физически недоступных для сотрудников посольства. «И это сильно беспокоит меня», — указывает посол А. Баум. Однако под угрозой находится и собственная безопасность сотрудников посольства.

«Некоторые из посольского персонала напрямую зависят от медикаментов, поставляемых из Швейцарии, однако дипкурьерам сейчас добраться до посольства практически невозможно». По словам А. Баума, он «уже пережил несколько кризисных ситуаций, но ни разу еще я не сталкивался с таким масштабным вызовом, с учетом того, что пока никому не ясно, когда все это завершится». По ночам он буквально заставляет себя поспать немного. «Иногда именно ночью приходят наилучшие идеи. Но и сомнения тоже».



Посол Андреас Баум (третий слева) позитивно оценивает моральный настрой коллег и сотрудников. «Здесь, в Индии, у нас замечательная многонациональная команда. Она делает максимум возможного в нынешних обстоятельствах». (ZVG)

Посольство Швейцарии в Австралии

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В Австралии мы связались сразу с посольской парой: Педро Цвален отвечает за Австралию, а Ясмин Шатила Цвален — за Папуа-Новую Гвинею, Соломоновы Острова, Науру, Вануату и Кирибати. «Швейцарские путешественники в этой части света часто демонстрируют порой чрезмерную готовность пускаться на разного рода авантюры», — пишут нам они. И если такие туристы «вдруг оказываются заблокированными в каких-то совсем уже отдаленных уголках мира, то ситуация может очень быстро, мягко говоря, усложниться».

Но кризис приводит не только к таким непосредственным оперативным проблемам, например, в сфере организации возвращения на родину туристов или перенастройки всей работы посольства. Нельзя забывать и о большой политике. «Поэтому-то так важно следить за всеми возможными геополитическими последствиями влияния кризиса как на этот регион вообще, так и на социально-политическую стабильность отдельных курируемых нами стран в частности. Колесо истории начало в эти дни вращаться куда быстрее».

Если не считать «постоянного решения некоторых хронических проблем с Интернетом», то ежедневная рутинная работа посольства протекает в нормальном русле, хотя «нам не хватает конечно же ежедневных социальных и человеческих контактов, пусть даже в формате простого перерыва на кофе. При этом, как ни парадоксально, именно в период пребывания в «домашнем офисе» и в режиме самоизоляции команды Посольства Швейцарии в Канберре и Генерального консульства в Сиднее стали еще дружнее и ближе друг к другу».



Посол Швейцарии в Австралии Ясмин Шатила Цвален (Yasmine Chatila Zwahlen) консультирует по телефону из Канберры шкипера, находящегося в Море Бисмарка к северу от Папуа-Новой Гвинеи.

(ZVG)

Посольство Швейцарии в Перу Конец цитаты

«Я засыпаю всегда ненадолго, но сны мне снятся очень интенсивные», — говорит нам посол Швейцарии в Перу Маркус-Александр Антониетти (Markus-Alexander Antonietti). Он уже сталкивался с подобными ситуациями, например, во время войны в Югославии, «но, правда, без швейцарских туристов».

Величина этой страны — она по площади в три с половиной раза больше Германии — а также ограниченные возможности личного передвижения привели, по словам посла, к «серьезным практическим проблемам (в области репатриации туристов). Посольству пришлось организовывать целые автобусные конвои для доставки швейцарских граждан и путешественников из других европейских стран в Лиму».

В рамках координации усилий по организации процесса возвращения европейских туристов на родину посол Антониетти в настоящее время регулярно принимает участие в проводимых по Skype консультативных совещаниях послов стран-членов Европейского союза. «И страны ЕС, и Швейцария готовы в любой момент солидарно поддержать друг друга», — резюмирует швейцарский дипломат.



«Просьба пройти на посадку»! Самолет авиакомпании Edelweiss в международном аэропорту города Лима (Перу). Оба запланированных рейса с возвращающимися туристами удалось организовать и провести в соответствии с планом (по состоянию на 7 апреля 2020 года). (ZVG)

Примечание Ответы посольств, отреагировавших на наши запросы, были проверены Федеральным департаментом иностранных дел Швейцарии (ФДИД / EDA).

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