Около 130 транснациональных корпораций уже имеют свои штаб-квартиры в Женеве.

(© Keystone / Leandre Duggan)

Несколько транснациональных корпораций из США и Японии недавно объявили о сокращении своего персонала в Женеве. Является ли этот шаг сигналом о наличии более широкой тенденции в деловом мире и на рынке труда в регионе?

В недавнем не внушающем оптимизма сообщении о деловых новостях из Женевы глава Швейцарско-американской торговой палаты (Amcham) Мартин Навилль (Martin Naville) предупредил, что сейчас кантон изо всех сил пытается привлечь новые американские фирмы, и упомянул о сокращении на 10% персонала в транснациональных корпорациях США за последнее десятилетие. Отчасти эта мера была связана, по его словам, с «новыми неопределённостями в политической жизни Швейцарии», а также с жёсткой конкуренцией со стороны таких стран, как Нидерланды и Ирландия.

В прошлом месяце японская корпорация Japanese Tobacco International (JTI) и американская косметическая компания Coty также объявили о своих планах сократить свой штат в Женеве.

Высокие затраты в Швейцарии, безусловно, являются серьёзной проблемой для крупных иностранных компаний, как считает Шурд Броерс (Sjoerd BroersВнешняя ссылка), исполнительный директор агентства Auris Relocation.

«Компании увольняют людей из-за необходимости сократить расходы, а они в Женеве относительно высоки», - сказал он, добавив, что подобные вещи происходили и в Цюрихе. «Для определённых штатных позиций оставлять сотрудников в Женеве больше нет смысла».

Министр экономического развития кантона Женева Пьер Моде (Pierre MaudetВнешняя ссылка) считает иначе. Он не согласился с заявлениями Навилля и сказал, что всё обстоит не так пессимистично, как показано в новостях.

«Это индивидуальный выбор каждой компании, отвечающий вполне определённой логике и потребностям», - сказал он swissinfo.ch, добавив, что JTI и Coty подтвердили, что они сохранят тесные связи с кантоном Женева.

Гийом Бланшен (Guillaume Blanchin), директор специализированного агентства по подбору персонала Robert Walters SwitzerlandВнешняя ссылка, сказал, что решение Coty сконцентрировать две трети своего персонала в Амстердаме было обусловлено целым комплексом причин, и оно не должно рассматриваться только через призму финансовых интересов.

Он также отверг идею о том, что кантону Женева стало сложно сохранять привлекательность для новых американских компаний. «В последние годы фирмы переместили центры принятия решений обратно в США, что привело к снижению автономии в Женеве и рационализации финансовой стороны бизнеса», - отметил он.

Новички в кантоне Женева

Согласно последним показателям экономического развития, этот западно-швейцарский регион всё ещё остаётся весьма притягательным местом для новых иностранных компаний, хотя и в меньших масштабах, чем в прошлом. Этой весной ассоциация по развитию бизнеса Greater Geneva Berne AreaВнешняя ссылка (GGBa), объединяющая в себе пять франкоязычных кантонов и двуязычный кантон Берн, сообщила о создании в регионе в 2018 году 92 новых фирм, и многие из них - стартапы.

«Здесь по-прежнему учреждаются и развиваются компании», - сказал Жюльен Жибер (Julien GibertВнешняя ссылка), исполнительный директор женевского отделения рекрутинговой компании Michael Page. «Но не на том же уровне, что 10-15 лет назад, когда транснациональные корпорации приходили на местный рынок со штатом в 200 человек. Теперь они начинают работу с десятью сотрудниками, затем набирают ещё десять и ещё пятнадцать человек в следующем году».

Пьер Моде упомянул о таких крупнейших корпорациях, как Hewlett PackardВнешняя ссылка, Facebook и MicrosoftВнешняя ссылка, которые выбрали Женеву, чтобы работать там над новыми цифровыми проектами.

Есть надежда, что решение Facebook разместить часть своего проекта по разработке криптовалюты Libra в кантоне Женева значительно повысит авторитет региона в сегменте развития технологий блокчейн.

Где же таланты?

Макроэкономический рост ориентированной на экспорт Швейцарии замедлился, и ожидается, что в этом году он составит лишь 0,8%, а в 2020-м - 1,7%, поскольку стране приходится справляется с вызовами со стороны мирового рынка торговых операций. Тем не менее, уровень безработицы в Швейцарии остаётся одним из самых низких в Европе. В прошлом году он упал до 2,5%. Это самый низкий показатель с 2002 года. В июле этого года процент безработных в стране составил лишь 2,1%. Среди всех кантонов Конфедерации самый высокий уровень безработицы - 3,8% - в Женеве.

Тем не менее, большинство местных кадровых агентств, с которыми связались корреспонденты swissinfo.ch, сообщили, что рынок труда в стране сейчас - «динамичный» и «перспективный», и он постоянно растёт. Проблема, по их словам, заключается в том, чтобы найти для компании подходящего талантливого сотрудника, особенно это касается специалистов в области управления, инжиниринга, технической и административной поддержки и IT.

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«Объём этого рынка по сравнению с прошлым годом почти не изменился, но достойных кандидатов на такие должности все ещё не хватает», - сказал Гийом Бланшен из Robert Walters Switzerland.

В последнем швейцарском индексе занятостиВнешняя ссылка компании Michael Page, опубликованном в прошлом месяце, сообщалось о буме свежих вакансий после летних каникул по всей стране (их появилось на 20% больше по сравнению с прошлым годом, а в регионе Женевского озера – на 19%).

«Сектор торговли возвращает свои позиции»

Около 60% налоговых поступлений в кантоне Женева приходится на производство часов, финансовый сектор и и операции на товарно-сырьевом рынке.

С 2009 года размывание основ золотого швейцарской принципа тайны банковских операций сильно ударил по процветающему финансовому сектору. Количество банков в Женеве за последнее десятилетие сократилось на четверть. Но страна всё ещё остаётся крупнейшим в мире центром управления частным капиталом для международных активов. Однако прямо сейчас найти работу в финансовом секторе в Женеве непросто.

«Сегодня, если разместить [на сайте вакансий] позицию финансового аналитика, вам придёт 100-200 резюме, поскольку на рынке очень много соответствующих кандидатов», - говорит Николя Люттер (Nicolas Lutter), руководитель направления по подбору специалистов в области информационных технологий, финансов и руководящих кадров агентства NordwandВнешняя ссылка в Женеве. «С другой стороны, IT-специалисты получают четыре-пять предложений каждый месяц, и, если они хотят поменять место работы, им по сути просто нужно нажать кнопку на компьютере».

Женева также является важным центром товарно-сырьевых торговых операций, и на такие фирмы, как Trafigura и Vitol приходится около 22% налоговых поступленийВнешняя ссылка в бюджет кантона.

В то время как американская агропромышленная фирма Bunge недавно объявила, что в рамках своей глобальной реструктуризации уволила в Женеве дюжину трейдеров сегмента торговли зерном, чтобы сократить расходы и рыночные риски, компания Total SA заявляет, что переводит около 200 трейдеров сегмента электроэнергии, стандартного и сжиженного природного газа (СПГ) из Лондона и Парижа в Женеву, где они присоединятся к 300 других сотрудников.

«Сектор торговли возвращает свои позиции, и в течение прошлого года он успешно развивался. В кантоне Женева появляются новые компании, а ведь ещё два-четыре года назад ничего подобного не было», - сказал Жюльен Жибер.

Всё это происходит после того, как в начале этого года избиратели проголосовали за реформу системы налогообложения прибыли предприятий. Многие кантоны снизили свои основные налоговые ставки, чтобы компенсировать необходимость отмены специальных льгот для многонациональных компаний, которые размещают офисы и дочерние предприятия в Швейцарии. Ставка налога на прибыль в Женеве была снижена с 24,2% до 13,99%.

Пока рано говорить о том, какое влияние на экономику окажет это снижение налога, но наблюдатели, как Шурд Броерс, настроены оптимистично. Он сказал, что неопределённость, связанная с реформой системы налогообложения прибыли предприятий, вынудила компании отложить принятие ряда решений и осуществление определённых шагов в области инвестиций.

«Но эта нестабильность сейчас уже исчезла, поэтому скоро мы должны снова увидеть какое-то движение. Есть некоторые признаки того, что дела могут пойти в гору, но это требует времени», - заявил он.





Рынки Швейцария – мировой центр торговли сырьем В последние годы крупные компании, торгующие сырьем и зарегистрированные в Швейцарии, все чаще становились объектом критических публикаций в прессе. Автор: Мэтью Аллен (Matthew Allen)









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