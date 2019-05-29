Facebook рассматривает возможность преобразования платежного бизнеса с помощью своего крипто-токена.

(Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved)

По мнению Пьера Моде (PierreMaudet), министра экономического развития кантона Женева, решение компании Facebook о выборе Женевы для размещения части своего крипто валютного проекта резко поднимет авторитет региона как места, связанного с блокчейн-технологией. С какой именно целью создано предприятие LibraNetworks, зарегистрированное ранее в этом месяце, остается неясным.

Созданная в Соединенных Штатах и ставшая крупнейшей в мире социальной сетью компания Facebook в данный момент работает над проектом технологии распределенного реестра (DLT) с целью создания типа платежного цифрового токена, известного под общим названием «стейблкоины», поскольку они привязаны к запасам обычных валют, выпускаемых государствами. Заявленная цельВнешняя ссылка заключается в обеспечении инфраструктуры для повышения скорости проведения финансовых транзакций и снижения издержек, связанных с их проведением.

Проект компании Facebook приняли на «ура» как потенциальный технический прорыв в сфере платежей по технологии распределенного реестра, хотя и в централизованной форме.

Моде не склонен обсуждать, какую роль сыграли власти кантона в выборе Женевы для размещения проекта компании. Он только пояснил для международного портала swissinfo.ch: «Мы очень взволнованы тем, что для создания новой компании, занимающейся исследованиями в сфере новых финансовых технологий, компания Facebook остановила свой выбор на Женеве, и с нетерпением ждем сотрудничества с ее командой в ближайшем будущем»

Согласно швейцарскому реестру субъектов хозяйственной деятельности, это предприятие в Женеве будет отвечать за «предоставление услуг в финансовой и технологической областях, а также за разработку и производство зависимого ПО и создание инфраструктуры, связанных, в частности, с инвестиционной деятельностью, платежными операциями, финансированием, управлением идентификацией, аналитической обработкой данных, «большими данными», технологией блокчейн и другими технологиями».

Женева – город блокчейна

Помимо США проект «Либра» компании Facebook также имеет группу в Тель-Авиве. Выбор Женевы в качестве еще одного места базирования представляется логичным шагом. Кроме традиционной для Женевы сферы международных финансов, в городе и вокруг него работает существенное число компаний, занимающихся блокчейном.

В этом франкоговорящем регионе, входящем в «Крипто-нацию» Швейцарии, находится ряд общепризнанных игроков этой отрасли, таких как криптобиржи «Бити» (Bity) и «Таурус» (Taurus), зарождающийся крипто банк швейцарского банковского проекта Mt Pelerin, платформа по инвестированию в недвижимость Tokenestate, конгломерат Komgo, занимающийся торгами на рынке сырьевых товаров, а также отделение криптохранилища METACO. Разработкой спектра услуг в сфере криптовалют занимается и цифровой банк Swissquote.

Власти Женевы активно осваивают рынок по формированию криптовалютного финансирования для стартапов посредством выпуска нормативных рекомендаций, а также занимаются изучением способов подключения к блокчейну некоторых элементов структуры гражданского администрирования, таких как реестр субъектов хозяйственной деятельности.

Кроме того, и научно-образовательные учреждения, такие как престижная Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL), придают дополнительный вес делу развития блокчейна. «Мы стремимся стать одним из основных мировых центров блокчейн-технологий», заявил Моде, хотя и признал, что не все, что блестит, обязательно превратится в золото.

«Этой новой технологии все еще необходимо преодолеть ряд трудностей начального периода, чтобы ее повсеместно приняли и в полном объеме использовали. Мы выявили некоторые из проблем – безопасность, конфиденциальность и управление, − и именно их пытаемся решить».

Новый прогресс Швейцарии

Еще одним связующим звеном между проектом «Либра» компании Facebook и Женевой стал босс проекта Дэвид Маркус (David Marcus). Он вырос в Женеве, проучился год в университете и, бросив вуз, создал два стартапа, а позднее переехал жить в США.

В одном из интервью, представленном студентам вуза CREAВнешняя ссылка в Женеве, где готовят специалистов по таким направлениям, как маркетинг, телекоммуникации, цифровые технологии, менеджмент и т.п., Маркус сказал, что за время его отсутствия в Швейцарии произошли динамичные сдвиги.

«Уже есть ряд обнадеживающих признаков, таких как позиция страны по криптовалютам», заявил он. «Швейцария старается стать в Европе местом притяжения для компаний, которые стремятся разрабатывать продукты, связанные с этими новыми технологиями. Она демонстрирует открытость и прогрессивный подход, которые не всегда были очевидны в прошлом».

Видео Как Фейсбук прославил швейцарскую горную деревню Прославившись благодаря кампании в сети Фейсбук, горная деревушка Обермуттен переживает теперь настоящий наплыв туристов.















Русскоязычная редакция Swissinfo.ch, swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!