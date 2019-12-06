Ули Маурер, президент Швейцарии в 2019 году. Швейцария участвовала в ряде встреч министров финансов G20 в 2017 году, а в этот раз была впервые приглашена на саммит G20.

(Keystone)

Берн принял приглашение Саудовской Аравии, которая 1 декабря 2019 года заняла пост председателя в Большой двадцатке, и через год будет участвовать в саммите G20 на уровне глав государства и правительств. В качестве гостей на саммит были приглашены и еще две страны — Иордания и Сингапур.

Правительство Конфедерации приветствует это приглашение, — цитировали швейцарские СМИ в среду, 4 декабря 2019 года, пресс-секретаря Федерального совета (правительства) Андре Симонацци (André Simonazzi). По его словам, приглашение еще 22 октября было направлено на имя нынешнего президента Швейцарии Ули Маурера, но на саммите, вероятно, страну будет представлять уже не он, но Симонетта Соммаруга, которая в следующем 2020 году в соответствии с принципом ротации займет пост президента Конфедерации.

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Швейцария впервые приглашена за стол переговоров глав государств Большой двадцатки с правом работать на уровне глав государств. В прошлом она уже несколько раз принимала участие в заседаниях Двадцатки, но только на уровне министров финансов стран G20. В таком статусе Берн, например, был приглашен на G20 Москвой. Несмотря на свою критику в адрес Саудовской Аравии — в первую очередь в связи с вопросом в области прав человека, — Берн поддерживает хорошие отношения с этой страной.

В начале 2019 года, однако, президент Швейцарии Ули Маурер отменил свой визит в Саудовскую Аравию в связи с делом журналиста Дж. Кашогги. Высшие должностные лица Саудовской Аравии подозреваются в прямой организации жестокого убийства журналиста-диссидента. Но уже в октябре У. Маурер все-таки отправился в Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мохаммедом бен Салманом, обсудив с ним вопросы финансового сотрудничества. По словам пресс-службы Федерального совета, на встрече «поднимались и вопросы прав человека».

Напомним, что Швейцария обладает полномочиями представлять политические интересы Саудовской Аравии в Иране и наоборот. Группа 20-ти крупнейших промышленно развитых и развивающихся стран была основана в 1999 году для обсуждения ключевых вопросов мировой экономики. В него входят 19 государств и Европейский союз.

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Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне, Keystone-SDA

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