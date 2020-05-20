



Швейцария — страна меда и пчел. Однако в современных условиях дальнейшая судьба медоносных пчёл в Швейцарии находится под большим вопросом. Урбанизация и современное индустриальное сельское хозяйство, а точнее, массовое применение химических удобрений и защитных средств угрожают уничтожить популяцию пчёл, а вместе с ней — и профессию пчеловода. Что делать?

В последние годы эксперты уже представили массу новых и неординарных идей, призванных поставить ситуацию под контроль и внести вклад в сохранение биоразнообразия в Швейцарии. Проблема однако заключается в том, что все эти идеи нацелены на спасение самих насекомых, но в диком виде. Для пчеловодов же и пчеловодства как отрасли сельского хозяйства места во всех этих концепциях практически не предусмотрено.

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В Швейцарии сейчас существует довольно крупное сообщество пчеловодов в составе 18 000 человек. Под их опекой находятся примерно 165 000 пчелиных семей. По данным швейцарского НИИ проблем сельского хозяйства Agroscope плотность пчелиной популяции (4,0 семьи на квадратный километр) в Швейцарии достаточно высока, особенно по сравнению с другими странами Европы: в Германии этот показатель равен 1,9, во Франции — 2,5, а в Великобритании — всего лишь 1,3. (данные по Швейцарии приводятся по состоянию на 2014 год, по другим странам — на 2010 год).

Медоносные и дикие пчёлы на 80% обеспечивают процесс перекрёстного опыления растений, поэтому ясно, что в рамках всего производства продуктов питания они играют роль ключевого характер. Но сейчас постепенное сжатие площади их естественной среды обитания в результате урбанизации, болезни и массовое применение в сельском хозяйстве пестицидов и инсектицидов в значительной степени угрожает самому существованию этих насекомых.

По мнению американских и немецких биологов пчёлы могли бы более эффективно защищать себя сами, если бы современные методы пчеловодства в большей степени больше опирались на образ жизни диких пчёл. Все их идеи недавно в концентрированном виде были изложены в монографии Торбена Шифера (Torben Schiffer) «Эволюция пчеловодства» (Evolution der Bienenhaltung). Иными словами он предлагает пчеловодам перестать опекать пчел и полагаться отныне не на законы производства, но на законы природы. Понятно, что такие идеи немецкого биолога мягко говоря не очень популярны у швейцарских пчеловодов.

Они требуют предоставить более убедительные научные обоснования эффективности такого подхода. Они считают, что методы пчеловодства, адаптированные под образ жизни диких пчёл, как правило, более затратные, чем традиционные, применять их сложно или практически нецелесообразно, а кроме того, использование таких технологий может привести к снижению объемов получаемого мёда, а швейцарский мед и так уже в магазинах Швейцарии является более чем дорогим удовольствием: 500 граммов швейцарского меда стоят 15 франков (1 125 рублей или 400 гривен).

Борьба с паразитами

Одной из главных угроз здоровью медоносных пчёл является похожий на небольшого краба «азиатский клещ» Varroa destructor. Как можно было бы бороться с ним? Жан-Даниэль Шаррьер (Jean-Daniel Charrière), эксперт Центра изучения пчеловодства при швейцарском НИИ Agroscope, информирует, что сейчас большинство швейцарских производителей мёда используют для этого муравьиную и щавелевую кислоту, однако во многом у клещей уже развилась прочная устойчивость к такого рода веществам.

А вот биологи, как, например тот же Торбен Шифер, опасаются, что навредить пчёлам могут даже самые щадящие альтернативные виды химикатов. Как сообщает немецкоязычная швейцарская региональная газета Freiburger Nachrichten, выступая в марте в Институте сельского хозяйства кантона Фрибур, немецкий эксперт рассказал о пчеловодстве без использования химикатов и сравнил его с интенсивным промышленным животноводством, особенно, что касается негативного воздействия на экологию: «Мы не можем эксплуатировать пчёл и одновременно охранять их популяцию».

Разумеется, швейцарские пчеловоды рассматривают такие заявления немца в качестве «удара в лицо». Матиас Готти Лимахер (Mathias Götti Limacher), президент швейцарской пчеловодческой организации BienenSchweiz («Пчёлы Швейцарии») мягко, но при этом решительно заявил, что «мы очень благодарны за новые идеи, но прежде, чем мы сможем выпустить на их основе какие-то практические рекомендации, нам нужно убедиться, что они имеют широкое научное обоснование». В переводе со швейцарского: немцам нечего делать в швейцарском пчеловодстве!

Более комфортные ульи

Другой способ борьбы с вредителями пчел: уничтожение пчелиных семей, предрасположенных к заражению Varroa или уже зараженных, с тем чтобы таким образом предотвращать массовое распространение паразитов. Однако в Швейцарии пока нет официальных рекомендаций применять такой подход. Швейцарская эксперт-пчеловод Изабель Банди (Isabelle Bandi) считает, что полный отказ от использования противоклещевых препаратов слишком радикален. Она утверждает, что пчеловоды должны в первую очередь улучшать условия жизни пчёл, а вопрос применять ли химию или нет имеет второстепенное значение.

В 2019 году делегация швейцарских пчеловодов совершила полевую экспедицию в Уэльс, где в изолированных зонах сохранились очаги обитания местных диких пчёл, которые стали менее восприимчивыми к паразитам, по-видимому, в результате как раз естественной адаптации к региональным условиям. Разводя именно таких насекомых, уэльские пчеловоды надеются обратить вспять процесс сокращения пчелиного поголовья, вызванное заражением клещом Varroa. Так значит рекомендации немецких биологов все-таки имеют хотя бы какой-то смысл? Так или иначе, результате этой поездки у швейцарских специалистов возникло несколько идей относительно того, как справиться с паразитом.

Проблема только в том, что организация BienenSchweiz выступает против импорта пчелиных семей из Уэльса и считает, что пчеловодство должно быть адаптировано исключительно к местным условиям. Значит ли это, что лоббисты из этой структуры просто защищают свой рынок от нежелательной для них иностранной конкуренции? Как говорит Матиас Готти Лимахер, «мы не можем просто завезти пчёл из Уэльса и скопировать иностранные методы». Так что же делать? Как что? Люди уже придумали метод, называется он социальное дистанцирование. Поэтому с целью снизить риск перекрёстного заражения клещом Varroa некоторые эксперты рекомендуют разносить ульи друг от друга на расстояние от 30 до 50 метров.



Фотогалерея Городской мёд Профессия пчеловода увлекательна, но требует терпения и специальных знаний - особенно если ульи расположены прямо в городе. Автор: Gaby Ochsenbein, Надежда Капоне Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 французский (fr) Miel des villes

Проблема опять же в том, что в таких странах, как Швейцария, с их высокой плотностью популяции медоносных пчел и с традиционными системами сельского хозяйства, где ульи расположены близко друг к другу, и все пчелиные семьи перемещаются по одной и той же траектории, социальное дистанцирование у пчел может привести к коллапсу всей популяции или к другим непредвиденным негативным последствиям. А переводить пчел на «дикий» режим никто не хочет, потому что тогда такая типично швейцарская лоббистская организация, как BienenSchweiz просто потеряет часть своего влияния.

«Наша цель — двигаться к идеалу в развитии пчеловодства, а не от него», — считает Матиас Готти Лимахер. А идеал для него очевиден: индустриальное пчеловодство под контролем организации BienenSchweiz. Эксперт Изабель Банди уточняет в примирительном ключе, что «обучая специалистов мы должны делать это на основе методов пчеловодства, находящихся как можно ближе к природе. Какие из них каждый пчеловод сможет или захочет реализовать на практике — это другой вопрос». Так или иначе, но с угрозой, которую для пчёл представляют химикаты, используемые в сельском хозяйстве, уже начали в Швейцарии бороться на политическом уровне.

Крамольные идеи

В 2019 году в парламенте была создана депутатская группа по вопросам пчеловодства. И она вряд ли допустит в страну «крамольные немецкие идеи», сосредоточившись на проблеме перенасыщения сельского хозяйства Швейцарии опасными для пчел химикатами. Принятый депутатами в 2014 году «Национальный план действий по защите здоровья пчелиной популяции» (Massnahmenplan für die Gesundheit der Bienen) содержит положения, призванные снизить риски, связанные с применением пестицидов на полях, расположенных вблизи от места обитания медоносных насекомых. Таким образом удар от пчеловодов будет отведен и перенаправлен на химическую промышленность.

А она сейчас и так находится под ударом прямой демократии. Сейчас в Швейцарии зарегистрированы сразу две народные законодательные инициативы на предмет противодействия чрезмерному «увлечению» пестицидами в сельском хозяйстве. Одна инициатива называется «За Швейцарию без синтетических пестицидов» (Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide) и требует запрета как применения пестицидов в Швейцарии, так и импорта любых продуктов питания, произведенных при «поддержке» пестицидов.

Вторая инициатива, «За чистую питьевую воду и здоровое питание» (Volksinitiative für sauberes Trinkwasser und gesunde Ernährung), требует прекратить выделение финансовой бюджетной поддержки швейцарским крестьянам и фермерам, применяющим пестициды и антибиотики. Проблема только в том, что еще в середине июня 2019 года большая палата швейцарского федерального парламента, Национальный совет, приняла решение, в котором отвергла обе инициативы как «законопроекты, которые очевидным образом перегибают палку». На 2020 год планировалось вынести эти инициативы на референдум, но коронавирус поставил на этих планах большой швейцарский крест. Так что игра продолжится, а пчелы? Они явно что-то подозревают!



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Русскоязычная версия подготовлена: Нина Шулякова, Надежда Капоне, Игорь Петров

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