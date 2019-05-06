Найдя следы взрывчатых веществ крыса получает вознаграждение. (SRF)

Крысы пользуются дурной славой, однако никто не отрицает, что эти животные умны, хорошо обучаемы и имеют острое обоняние. А вот это их свойство уже вполне можно использовать в гуманитарных интересах — например, обучив их вынюхивать противопехотные мины, а также обнаруживать наличие такой смертельной болезни, как туберкулез. Специально обученные крысы, оказываются, способны спасти немало человеческих жизней!

Основанная в Женеве неправительственная гуманитарная организация APOPOВнешняя ссылка располагает годовым бюджетом в размере 4,5 млн. франков, причем две трети этих денег поступают ей в виде добровольных пожертвований от фондов, отдельных лиц и разного рода организаций. Организация была создана бельгийским ученым Бартом Витьенсом (Bart Weetjens), который в 1995 году предложил попробовать научить крыс обнаруживать противопехотные мины и диагностировать наличие у человека такого заболевания, как туберкулёз.

По состоянию на месяц ноябрь 2018 года в общей сложности 56 государств мира сталкиваются с проблемами в области избавления от такого смертоносного наследия гражданских войн и иных вооруженных конфликтов, как противопехотные мины. Сегодня организация APOPO осуществляет проекты по разминированию в Камбодже и Анголе, ведет переговоры о заключении новых контрактов на реализацию проектов по разминированию в Колумбии и Зимбабве. Этак структура внесла заметный вклад в освобождения от мин Мозамбика (2015 г.).

Обучение «нюхачей»

В Танзании, на базе специализированного учебного центра, оборудованного этой неправительственной организацией, крыс обучают обнаруживать до 20-ти различных компонентов, применяемых обычно при изготовлении противопехотных мин. Обучение грызунов длится около девяти месяцев и обходится в примерно 5 000 швейцарских франков на одну крысу. Впрочем, сами грызуны дешевы в прокорме, разведении и удобны для перевозки.

Конечно, крысы — не единственный способ поиска мин. Этим занимаются и люди с металлоискателями, и специально обученные собаки, и механические роботизированные средства. Возможно, собака породы бигль и быстрее управится с поиском мин на открытом пространстве, чем крыса, но, как говорит Ив Эрвьё-Кос (Yves Hervieu-Causse), президент Фонда APOPO в Женеве, крысы-саперы более эффективны в местности, заросшей кустарниками, и дрессировать их немного легче, чем собак.

Метод «нюхай и рой»

Эти крупные грызуны обычно находятся на поводках. Так, где они, остановившись, начинают рыть землю, обычно скрывается мина. Работа эта не представляет для крысы ровным счетом никакой опасности, ведь вес ее настолько мал, что мины попросту не срабатывают. Швейцарское общественное телевидение SRF побывало недавно в Камбодже, в регионе, считающимся одним из самых заминированных в мире, и сняло сюжет о том, как крысы помогают людям избавиться от смертельно опасного наследия трех десятилетий войны.

Видео Крыса-сапер за работой Команда людей с миноискателем будет в поисках мин прочёсывать эту территорию пару суток. Десяток крыс справится за полчаса (SRF/swissinfo.ch)! Доступно на 2 других языках Доступно на 2 других языках Языки 2 английский (en) Rodents save lives in mine-infested areas

португальский (pt) Roedores farejam minas terrestres

​​​​​​​«Крысы многоцелевого назначения»

Выдрессированные организацией APOPO крысы принадлежат к семейству HeroRAT. Они умеют не только искать мины, но по запаху человеческой слюны обнаруживать у пациента туберкулёз. Обычно врачу требуется целый день на то, чтобы сделать диагноз, крысам нужно всего несколько минут. Мнение крыс — это только «первое мнение». Все образцы, вызвавшие у них «подозрение», затем анализируются при помощи мобильных тестов, официально сертифицированных Всемирной организацией здравоохранения.

Как отмечает Ив Эрвьё-Косс, даже с учетом всех этих очевидных преимуществ, преодолевать расхожие предрассудки, существующие в массовом сознании людей по отношению к крысам, всегда довольно трудно. На то, чтобы убедить камбоджийские власти согласиться начать реализовывать программу разминирования с участием крыс потребовалось шесть месяцев: власти опасались, что животные окажутся переносчиками возбудителей опасных инфекционных заболеваний.



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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