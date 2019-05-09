(swissinfo.ch)

Впервые в СССР День Победы отметили 9 мая 1965 года. Тогда же на Красной Площади прошел военный парад. Недавно рассекреченные в Швейцарии архивные дипломатические документы позволяют бросить нестандартный взгляд на те торжества со стороны. Предлагаем вам изложение телеграммы, отосланной из Москвы на следующий день, 10 мая 1965 года, послом Швейцарии в Москве Антоном Ганцем (Anton Roy Ganz).

Напомним, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1965 года 9 мая был объявлен нерабочим днем и всенародным праздником. До этого, с 1948 по 1964 гг., день 9-го мая, оставаясь праздником победы над Германией, являлся рабочим днём. Парад на Красной площади 9 мая 1965 года, который прошёл в День Победы по случаю 20-й годовщины со дня окончания Великой Отечественной войны, был первым таким парадом, проведенным впервые после Парада Победы 1945 года.

Свидетелем и парада, и последующих праздничных мероприятий в Кремлевском Дворце съездов, тогда еще только построенном (открыт 17 октября 1961 года), стал швейцарский посол в СССР Антон Ганц. Сам по себе он очень интересная личность.

Этот материал выходит в серии публикаций, посвященных самым резонансным и знаковым сюжетам в истории швейцарской дипломатии. Публикация подготовлена в сотрудничестве со «Швейцарским архивом дипломатических документов» (Dodis). Архив Dodis входит в состав «Швейцарской академии гуманитарных и социальных наук» (Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften), будучи независимым Центром, осуществляющим академические исследования в области истории внешней политики и международных отношений страны с момента основания в 1848 году современной федеративной Швейцарии. (Dodis)

Родился он 24 апреля 1903 года в Чикаго, умер 16 декабря 1993 года в Лозанне. Посещал школы в Нью-Йорке и Цюрихе, учился в университетах Базеля и Берлина. С 1931 года вел адвокатскую практику в Базеле, с 1932 по 1941 г. прокурор кантона Базель-городской, с 1935 по 1945-й - депутат парламента этого кантона, активный социал-демократ, первый социалист, который был назначен на должность посла. Работал на посольских должностях в Варшаве (1945-48 гг.), Хельсинки (1948-54 гг.), Тегеране (1954-59 гг.), Белграде (1959-64 гг.), Москве (1964-66 гг.) и Алжире (1966-68 гг.).

После выхода на пенсию в 1968 году по поручению правительства принимал активное участие в создании Швейцарского института политической конфликтологии (Instituts für Konfliktlösung), который в 1988 году был интегрирован во вновь созданный Швейцарский Фонд мира (Swisspeace | Schweizerische Friedensstiftung). Его телеграмма о том, как в СССР впервые отметили День Победы, является очень интересным «голосом из прошлого», который мы предлагаем послушать без каких-либо комментариев в сокращенном изложении. Оригинал полного текста на немецком языке доступен по этой ссылкеВнешняя ссылка.

«Агрессивная статья Малиновского»



В начале своей телеграмме посол сообщает, что уже в середине апреля стало известно, что военный парад и традиционное первомайское шествие на Красной Площади будут проведены раздельно. «Военный парад был перенесён на 9 мая и, как видно, в будущем он будет проводиться в эту дату регулярно». Самыми важными «событиями этих выходных» стали, по словам посла, торжественное заседание в Кремлевском дворце съездов в субботу, в центре которого находилась двухчасовая речь Л. Брежнева, военный парад в воскресенье утром (полтора часа) с обращением маршала Малиновского и затем после него последовавший большой приём в уже упомянутом Дворце, который «затянулся до трёх часов ночи».

«Представители миссий НАТО, Багдадского пакта и CEATO решили не участвовать в мероприятиях в субботу из-за агрессивной статьи Маршала Малиновского, опубликованной в тот же день в «Правде». И так мы, четверо нейтралов, сидели в одиночестве в дипломатической ложе, окруженные азиатами, африканцами и представителями стран Восточного блока, и слушали речь Брежнева. На большом параде на следующий день также отсутствовали послы: США, Великобритании, Канады, Италии, Голландии, Дании, за каковыми последовали посланники Бельгии, Греции и Норвегии, а также послы обоих побежденных государств.

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Присутствовали на параде французский посол Боде, турецкий посланник, посол Исландии. На приём же пожаловали все вышеупомянутые господа, за исключением послов Колера (США), Грёппера (ФРГ) и Шимоды (Япония). Понадобились значительные усилия Сэра Хэмфри Тревельяна для того, чтобы как-то синхронизировать позиции союзных стран. Он сам вместе с Колером не хотел идти на прием, но потом он получил указание из Лондона все-таки пойти. Я рассказываю обо всём этом только для того, чтобы показать, насколько неуверенной была позиция западных дипломатов в последнее время».

Сталин упомянут один раз

По словам Антона Ганца, «торжества были, в общем и целом, импозантны и проникнуты воодушевлением. Большая речь Брежнева была очень взвешенной, по форме и содержанию умеренной». Сталин, отмечает посол, был в речи упомянут только один раз в связи с фактом создания ГКО в период после нападения Германии, Хрущева Брежнев не упоминал вообще. Судя по его речи, «войну организовали, провели и выиграли не гражданские или военные личности, но ЦК КПСС и весь русский народ в целом. По случаю праздника Москве и крепости Брест-Литовск были вручены звания «Герой Советского Союза». Посол отмечает далее, что в своей речи Брежнев все-таки отдал должное военным действиям на Западе, выразив свою благодарность народам Англии, Франции и США.

«Однако уже упомянутая статья Малиновского бросила на празднества свою тень. В ней в качестве совершенно смехотворных упоминаются действия англо-американских союзников на западе в 1944-1945 гг., немцы упрекаются в том, что опираясь на американскую помощь, они готовят-де третью мировую войну и что американцы, применяя отравляющие вещества во Вьетнаме, превзошли даже самого Гитлера. Кстати, следует упомянуть что это именно Малиновский был тем самым человеком, который на приеме 7 ноября 1964 года настолько агрессивно выступил против США, что после этого Косыгину даже пришлось идти извиняться перед послом Колером».

Описывая парад, посол делает акцент на новейших образцах военной техники, впервые открыто представленной публике, указывая, что гостевые трибуны для зарубежных приглашенных были просто покрыты фото и кинотехникой, с помощью которой те пытались зафиксировать эти образцы. С другой стороны, посол отмечает, что в СССР «военным иностранным атташе не показывается ничего из того, фотографии чего не были бы уже опубликованы в прессе».

Излагая свои впечатления от приёма после парада, швейцарский посол отмечает факт почти восторженного отношения советской стороны к представителям знаменитой французской эскадрильи «Нормандия-Неман». Довольно позитивно рисует швейцарский дипломат образ и самого Брежнева, который был разговорчив, весел, «избегал дешевых формулировок и агрессивных выпадов».

В заключении доклада посол Швейцарии упоминает аплодисменты, которыми было встречено единственное в речи Брежнева упоминание имени Сталина. «Хлопание при упоминании имени Сталина не является признаком ресталинизации, но небольшим шагом в сторону более объективного описания истории. Но можно ли надеяться, что каждый — в том числе и те, кто еще не реабилитирован, — со временем займет заслуженное место в истории советского государства, наряду с Хрущевым также и Бухарин, и другие бесчисленные жертвы сталинских злодеяний?»

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