Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 12:02

«В Швейцарии пока нет конкретного риска заражения».

(© Keystone / Gaetan Bally)

Федеральное Ведомство здравоохранения Швейцарии (BAG, подразделение МВД) заявило вчера, что до настоящего времени в Швейцарии пока не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Ранее в клинике «Триемли» в Цюрихе (Triemli-Spital) были зарегистрированы два предполагаемых случая заражения, но затем клиника дала отбой. В ближайшие дни BAG планирует открыть «горячую линию» для информирования обеспокоенных граждан.

Патрик Мэтис (Patrick Mathys) глава Отдела кризисного реагирования BAG (Sektion Krisenbewältigung), говоритВнешняя ссылка, что ситуация в Китае постоянно меняется. В настоящее время там уже умерло 106 человек из числа зараженных коронавирусом, а всего там насчитывается более 4 000 инфицированных. Ни одного случая заражения не зарегистрировано пока только в одной единственной провинции страны. А вот все крупные города, такие как Пекин и Шанхай, находятся в зоне поражения.

Коронавирус уже обнаружен в 17-ти странах. По словам П. Мэтиса, большинство случаев заражения за пределами Китая отмечено в Таиланде. Стоит ли в швейцарских аэропортах также начать массовые замеры температуры прибывающих пассажиров? «Такого рода меры будут иметь смысл только в сотрудничестве с другими европейскими аэропортами», — указывает швейцарский чиновник.

Рабочая группа и «горячая линия»

Изабелла Эккерле (Isabella Eckerle) является руководителем Центра вирусных заболеваний при Женевской университетской клинике (Zentrum für Viruserkrankungen). Она объясняет, что при центре была создана специальная оперативная работая группа. Команда экспертов тщательно анализирует и проверяет все получаемые образцы биоматериала. «Пока в Швейцарии нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом», — говорит И. Экерле.

«В случае обоснованных подозрений следует немедленно обращаться к медицинским структурам кантонального уровня», — говорит Даниэль Кох (Daniel Koch), руководитель Отдела инфекционных заболеваний BAG. Давать конкретные рекомендации Ведомство на данный момент отказывается, поскольку «в Швейцарии пока нет конкретного риска заражения». А вот в Китае, по его словам, имеет место целая эпидемия. О мировой пандемии, однако, также говорить нет никаких оснований.

В связи с тем, что население все чаще обращается к BAG с многочисленными вопросами, в ближайшие дни Ведомство организует «горячую информационную линию». При этом BAG не хочет делать достоянием гласности, в частности, какие-либо подробности касательно подозрительных случаев в Цюрихе. «Информация о всех подтвержденных случаях будет немедленно обнародована», — заверяет Д. Кох.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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