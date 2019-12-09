Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 17:00

В марте 2014 года активисты природоохранной организации "Гринпис" временно оккупировали территорию АЭС в Бецнау, требуя ее закрытия.

(Keystone / Urs Flueeler)

С пуском в эксплуатацию этой атомной электростанции 50 лет назад началась эпоха коммерческого использования атомной энергии в Швейцарии. Сегодня АЭС Бецнау I является одной из старейших в мире до сих пор действующих термоядерных электростанций.

По возрасту швейцарский реактор Безнау I превосходят лишь несколько электростанций в Индии и США, да и то совсем ненамного. Расположен он на небольшом острове на реке Ааре вместе с соседней электростанцией Безнау II. Официальный ввод Безнау I в эксплуатацию состоялся 9 декабря 1969 года.

В то время Швейцария отказалась от попыток построить свой собственный реактор. Ее мечты о самообеспечении электричеством с помощью собственной АЭС разрушил серьезный инцидент, произошедший в январе того же года в экспериментальном реакторе под городком Люсенс.



Фотогалерея В гостях у атомной станции Атомная электростанция Beznau I — старейшая АЭС Швейцарии. Приглашаем посмотреть на то, что творится за стенами станции. Автор: Томас Керн (Thomas Kern)

Ввод в эксплуатацию реактора американского производства открыл новую страницу в истории энергетической политики Швейцарии. Вслед за ним на протяжении следующих 15 лет были введены в эксплуатацию следующие АЭС: Безнау II (1972), Мюлеберг (1972), Гесген (1979) и Лейбштадт (1984). Это позволило Швейцарии покрыть 40% своих энергетических потребностей за счет атомной энергии.



Растущее неприятие

Электростанция Бецнау возводилась в конце последних двух десятилетий (1950-е и 1960-е годы), в эпоху, когда атомная энергия пользовалась широкой общественной поддержкой. Перспектива мирного использования этого нового источника энергии породила во всем мире эйфорию – казалось, в будущем не нужно больше опасаться нехватки энергии!

Однако в начале 1970-х годов ветер общественного мнения подул в другую сторону. Появилась организованная оппозицияВнешняя ссылка, выступавшая против строительства АЭС. Все более актуальным становились риски ядерной энергетики, все громче звучали опасения по поводу нерешенной проблемы захоронения радиоактивных отходов.

В 1975 году тысячи людей заняли стройплощадку планируемой электростанции Кайзераугст в кантоне Аргау. Это стало ключевым моментом, начиная с которого, в швейцарском обществе ядерный вопрос сделался предметом ожесточенных споров.

В последующие десятилетия швейцарские избиратели несколько раз участвовали в референдумах по этому вопросу. Последний раз – в 2017 году, когда они проголосовали за новый закон об энергетике, предусматривающий постепенный отказ от использования атомной энергии.

(swissinfo.ch)

Еще одно десятилетие

На момент строительства АЭС в Бецнау против него никто не протестовал. Однако в последние годы обстановка вокруг нее накаляется. Так, в марте 2014 года группа активистов природоохранной организации «Гринпис» на короткое время оккупировала территорию возле этого «старейшего реактора в мире», потребовав его закрытия. «Гринписовцы», кстати, и раньше вторгались на ее территорию – в 1993 году.

В марте 2015 г. Безнау I пришлось остановить из-за нарушений в материале корпуса реактора, находящегося под давлением. По результатам проверок, проведенных оператором АЭС, энергетической компанией Axpo, возможность, что нарушения могут привести к проблемам безопасности, была категорически исключена.

Швейцарская федеральная инспекция ядерной безопасности (ENSIВнешняя ссылка) приняла эти выводы и одобрила вывод реактора из эксплуатации в марте 2018 года, однако и это решение устроило не всех. Так, противники ядерной энергии утверждают, что безопасность такой старой АЭС уже не может быть гарантирована.

Со своей стороны компания Axpo, напоминает, что в обеспечение безопасности станции уже вложены миллионные инвестиции, и уверяет, что сможет поддерживать работу станции в течение еще нескольких лет. В июне воскресная газета NZZ am Sonntag сообщилаВнешняя ссылка, что эксперты Федерального ведомства энергетики Швейцарии (SFOE) считают возможным, что атомные электростанции способны функционировать в течение 60 лет.









Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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