У самца горного козла (справа) рога намного больше, чем у самки (слева). (© Keystone / Anthony Anex)

Репортаж общественного телевидения RTS привлек внимание множества зрителей: журналисты рассказали, как в кантоне Вале ежегодно получают в бюджет порядка 550 тысяч швейцарских франков благодаря продаже охотничьих лицензий на отстрел горных козлов. А кроме того, здесь взымают огромную плату за «сувениры» – рога убитых животных. Горный козел с рогами длиной в метр приносит 13 тысяч франков, каждый дополнительный сантиметр стоит еще 500 франков. Цена за жизнь самых колоритных особей доходит до 20 тысяч франков. Ежегодно в Вале выдается порядка сотни разрешений на охоту.

И кантон – не единственный, кто зарабатывает таким образом деньги. Туристические агентства разработали специальные предложения для охотников, где уже предусмотрены все необходимые административные формальности, а также включены опции по размещению и услугам проводника по дикой природе. В репортаже RTSВнешняя ссылка приводится видео, изначально размещенное в Интернете. На нем американская туристка снялась около Ардона:

В своем скайп-интервью с RTS американская охотница Оливия Опре (Olivia Opre) описала свой опыт как «чудесное приключение в Альпах; мы передвигались с проводниками по дикой природе, чтобы отстреливать животных. Мне удалось застрелить самца горного козла, большого и сильного. Моя подруга Дениз застрелила двоих, в том числе одного – больше, чем метровой высоты».

Оливия Опре разместила фотографии охотничьих приключений на своей странице в Facebook:



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Охота с фотокамерой Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Shooting with cameras

Директор кантонального охотничьего ведомства Вале Петер Шейблер (Peter Scheibler) заявил телеканалу, что не видит в этом особых сложностей. По его словам, во время этих охотничьих сафари «были застрелены только старые животные, многие из которых в любом случае не пережили бы зиму». Отвечая же на вопрос об этике установки соляных приманок для привлечения горных козлов в зону охоты, Петер Шейблер ответил, что это «необходимая биологически активная добавка» для животных.

Мясо застреленного горного козла оставляют гнить или съедать другими дикими животными, потому что охотники за трофеями берут только головы. Самец весит где-то от 70 до 120 кг, и охотникам не разрешается использовать вертолеты для перевозки безголовых туш.

Швейцарская природоохранная группа Pro Natura, в качестве логотипа как раз избравшая себе изображение «козерога», осудила трофейную охоту на него как бессмысленную. «Она приносит кантону Вале и охоте в целом дурную славу. Если популяция этих животных действительно нуждаются в регулировании, то следует предоставить эту работу смотрителям за лесом», – сказал е представитель для RTS.

Швейцарские горные козлы – где и сколько

Местные статистические данные показывают, что каждый год в Вале отстреливают 36% всех горных козлов в возрасте 11 лет и старше. Для Жана-Мишеля Гайара (Jean-Michel Gaillard), директора по исследованиям Французского национального центра научных исследований, эта доля очень высока. «Если у горного козла длинные рога, это означает, что он самый старший. Эти мощные самцы – именно те, кто приносит потомство, а не молодняк. Если таких особей отбраковано слишком много, это представляет собой угрозу всей популяции животных», – сказал Ж.-М. Гайар телекомпании. Во Франции и Италии альпийский козел является охраняемым видом.

Охотничье ведомство Вале возражает, что местная популяция этих животных процветает: так, в Альпах насчитывается около 40 тысяч горных козлов, из них – около 17 тысяч в Швейцарии.











Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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