Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 6:00

В 2018 году швейцарское гражданство получили 42 500 человек.

(© Keystone / Christian Beutler)

Получение гражданства в Швейцарии дает натурализованным иностранцам заметные преимущества на рынке труда этой страны. Наличие швейцарского паспорта также оказывает положительное влияние на динамику роста заработной платы. Таковы результаты исследованияВнешняя ссылка, проведенного Высшей технической школой (ETH) Цюриха.

Натурализованные в Швейцарии иностранные граждане имеют значительно больше шансов на местном рынке труда. Кроме того, швейцарский паспорт также оказывает положительное влияние на заработную плату. Таковы результаты последнего исследования экспертов Высшей технической школы Цюриха (ETH / ВТШВнешняя ссылка).

«Наше исследование ясно показывает, что во многих случаях профессиональная интеграция бывших иностранцев улучшается именно после получения ими гражданства Швейцарии», — подтверждает полученные результаты в интервью газете Tages-Anzeiger соавтор исследования Доминик Хангартнер (Dominik HangartnerВнешняя ссылка). Таким образом, иностранцы, получившие паспорт Швейцарии, будут иметь гораздо больше преимуществ на рынке труда, чем раньше.

Если сравнить динамику роста заработной платы граждан, получивших и не получивших паспорт Швейцарии, то можно отметить следующий факт: доходы первых в течение 15 лет увеличиваются в среднем на 5 000 франков в год. Это соответствует росту примерно на 13%.

Четкая тенденция к увеличению доходов

В исследовании ETH была проанализирована информация о натурализации за предыдущие 46 лет — начиная с 1970 года и по 2003 год. «Мы хотели сравнить ситуацию с доходами у людей, которые на момент принятия решения об их натурализации имели схожие условия на рынке труда», — объясняет Д. Хангартнер.

Во внимание принимались случаи, когда ходатайство о натурализации было принято или отклонено минимальным количеством голосов (в некоторых общинах решение о выдаче паспорта иностранцу принимают непосредственно ее граждане).

С помощью данных из системы государственного пенсионного страхования AHV (пенсионное страхование по старости и нетрудоспособности, «первая опора») было проведено сравнение динамики доходов лиц получивших паспорт и тех, кому в этом было отказано. И оказалось, что за пять лет после решения о предоставлении или о непредоставлении прав гражданства между двумя этими группами лиц, находившихся практически в одинаковом положении, намечался заметный разрыв в доходах в пользу тех, кто паспорт получил.

Натурализация как знак качества

От чего собственно зависит и на чем базируется увеличение доходов у лиц с паспортом в исследовании не указывается. Как говорят его авторы, они провели статистический анализ целого ряда причин, и по меньшей мере было установлено, что определенную роль играет при этом дискриминация на рынке труда.

Рост заработной платы после получения гражданства был особенно значительным в тех секторах экономики, где практика зарплатной дискриминации выражена яснее всего. Поэтому можно предположить, что успешная натурализация рассматривается работодателем в качестве фактора, делающего данного лицо «более качественным сотрудником».

Д. Хангартнер, однако, подчеркивает, что в исследовании ничего не говорится о том, когда наступает самое подходящее время для натурализации. «Мы не можем с уверенностью сказать, когда повышение заработной платы после натурализации будет более ощутимым, после пяти лет проживания в Швейцарии, или после восьми», — говорит эксперт.

Но при этом, с его точки зрения, любой, кто выполняет требования законодательства и прожил в стране положенное время (сейчас — 10 лет при условии, если претендент говорит на одном из национальных языков и имеет вид на постоянное жительство (Niederlassungsbewilligung / autorisation d’établissement) категории «C», буква латинская) должен быть натурализован как можно скорее.

Ежегодно в адрес властей подаётся до 40 000 ходатайств о предоставлении прав гражданства. Шансы стать гражданином Швейцарии имеют только лица, которых власти как федерального, так и кантонального и муниципального уровней одновременно сочтут успешно интегрированными.





Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

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