На музыкальном фестивале под открытым небом Greenfield Festival, который проходит в городе Интерлакен (Interlaken). (© Keystone / Peter Klaunzer)

Рок-фестивали под открытым небом давно стали визитной карточкой летней Швейцарии: Paléo, St. Gallen, Frauenfeld, Gurten, Greenfield, Gampel, Rock the Ring. Список такого рода мероприятий можно продолжать почти бесконечно, по меньшей мере до трёх сотен, в результате чего Конфедерация может претендовать на статус страны с самой высокой плотностью таких фестивалей на душу населения. Это подтвердил нам Кристоф Хубер (Christof Huber) из Европейского объединения музыкальных фестивалей YouropeВнешняя ссылка.

По его оценкам такого рода рекордные показатели не имеют прямой связи с высокой покупательной способностью швейцарцев. «Связано это, скорее всего с относительно коротким летом в этих широтах. Нечто подобное мы наблюдаем также в Германии и в скандинавских странах. Люди торопятся „прихватить“ как можно больше летних удовольствий, они любят бывать на природе под открытым небом, отсюда и такое относительно большое число музыкальных фестивалей и отсюда их высокая степень популярности».

Мусор после музыки

В Швейцарии сезон крупных и заметных фестивалей под открытым небом продолжается с середины июля до середины августа. Самым большим из них считается фестиваль PaléoВнешняя ссылка в городе Нион (Nyon), расположенном на берегу Женевского озера между Лозанной и Женевой. В среднем его посещают каждый год до 230 тыс. человек.

Видео Фестивалю «Paléo» — 40 лет Крупнейшему в Швейцарии рок- и поп-фестивалю под открытым небом «Paléo» исполняется 40 лет. Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Switzerland’s biggest open air festival turns 40

В этом году среди «хэдлайнеров» фестиваля ожидают культовую группу The Cure, певца Элтона Джона, фильм о котором, в полной версии, без цензурных изъятий, только что вышел в швейцарский прокат, а также коллектив Toto и «поэта-песенника» Стинга, он же Гордон Мэтью Самнер. Организаторы рады таким участникам, но вот куда меньше рады они горам мусора, которые обычно остаются на месте проведения фестивалей. Тонны бутылок, пластиковых стаканчиков, порванных и брошенных палаток: всё это нужно куда-то деть, не говоря уже о том, что устранение мусорных последствий всегда обходится организаторам в круглую сумму.

Картонные палатки

В поисках инновационных решений этой проблемы многие фестивали начинают изучать иностранный опыт. В частности, фестивали Greenfield в городе Интерлакен, кантон Берн, и Burning Mountain в городе Цернец (Zernez, кантон Граубюнден) решили импортировать из Голландии картонные палаткиВнешняя ссылка для участников фестиваля, ночующих прямо на месте его проведения.

Внешний контент tende di cartone

Каждая такая палатка предлагает укрытие для двух человек, водоустойчива и ее можно на 100% утилизировать с соблюдением самых строгих экологических норм. Об этом Ирис Хугглер (Iris Huggler), одна из организаторов фестиваля Greenfield, рассказала в интервью немецкоязычному общественному национальному (негосударственному) радио Schweizer Radio SRF.Внешняя ссылка На данный момент компания-производитель уже продала более 50 тыс. экземпляров таких палаток, снабдив ими по всему миру более ста фестивалей под открытым небом. В Швейцарии одна такая палатка будет стоит 90 франков (около 8 тыс. рублей или 2,5 тыс. гривен).

Неверная мотивация?

Несмотря на то, что в ходе создания одной такой палатки в атмосферу выбрасывается в половину меньше парниковых газов, чем при производстве обычной походной палатки, находятся те, кто недоволен и такими результатами. По мнению швейцарской «Федеральной научно-исследовательской лаборатории исследования и сертификации строительных материалов и изделий» («Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt» — «EmpaВнешняя ссылка») точно вычислить параметры «экологического баланса» таких палаток на основе сравнения картона и пластика очень сложно.

Экономист-эколог Барбара Дубах (Barbara DubachВнешняя ссылка) также задаётся вопросом, насколько обоснован выбор в пользу картона, пусть даже его можно потом утилизировать без каких-либо последствий для экологии. С ее точки зрения следует отправляться на такие фестивали с нормальными походными палатками, забирая палатки домой после их окончания.

Похожего мнения придерживается и Кристоф Хубер (Christof Huber), отвечающий за организацию фестиваля Open-Air St. Gallen. Он убежден, что картонные палатки являются «неверным сигналом и неправильной мотивацией, просто потому, что они усиливают в человеке склонность к «одноразовой потребительской модели. Поэтому мы в Санкт-Галлене мы пошли иным путем, введя залог-депозит в размере 20 франков за каждую принесенную с собой палатку. В итоге в прошлом году люди забрали с собой домой обратно 85% принесенных палаток».

А вы уже были на одном из швейцарских рок-фестивалей под открытым небом? Или только собираетесь пойти на один из них? И если да, то на какой? Присылайте нам свои фото-впечатления!

Фестиваль и компенсация выбросов CO2 Знаменитый в Швейцарии и за ее пределами Санкт-Галленский рок-фестивальВнешняя ссылка под открытым небом претендует на то, чтобы стать первым в мире климатически нейтральным фестивалем. Это значит, что все парниковые газы, выброшенные в атмосферу за время проведения этого мероприятия, будут компенсированы за счет поддержки проектов, организуемых и проводимых швейцарским левым экологическим объединением myclimateВнешняя ссылка. В списке его проектов: ренатуризация реликтовых болотистых биотопов в кантоне Гларус и проект по восстановлению джунглей в Никарагуа. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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