В 20 из 26 швейцарских кантонов иглотерапевтам уже необходимо получать лицензию для практики. (Thomas Fredberg/science Photo Library)

Долгое время скромно жавшаяся к обочине системы здравоохранения нетрадиционная — или альтернативная — медицина сегодня вызывает у швейцарцев растущий интерес. Ответом на него стали попытки государственного регулирования данной сферы с целью выполоть с обочины вредные травы и в целом повысить степень безопасности нетрадиционного лечения для пациентов. Процесс, однако, движется методом проб и ошибок.

Еще до начала пандемии коронавируса правительство Люцерна, крупного кантона в центральной части Швейцарии, готовило внесение ряда важных поправок в кантональное законодательство, регулирующее сферу здравоохранения. Напомним, что вопросы здравоохранения находятся в сфере компетенций и предметов ведения субъектов федерации, 26-ти кантонов Швейцарии. На практике это ведет к тому, что швейцарское здравоохранение выглядит настоящим лоскутным одеялом, что не всегда плохо: многие кантоны служат порой тестовыми площадками для новаций, который потом вводятся и по всей стране.

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Так получается, точнее, должно было, если бы не коронавирус, быть и в области методов нетрадиционной медицины. Еще до карантина, в начале марта 2020 года, в Люцерне была представлена новая редакция текста кантонального Закона о здравоохранении, главное новшество которой состояло в том, что в новом законы отныне была прописана процедура предоставления трудовых лицензий для специалистов, практикующих альтернативную медицину, включая гомеопатию, аюрведу, китайскую традиционную медицину и фитотерапия.

«Такие медицинские практики представляют определенный риск для здоровья пациентов. С введением официального порядка лицензирования деятельности в этой сфере кантон Люцерн стремится сделать так, чтобы в этой профессии остались только те специалисты, чьи профессиональные навыки отвечают определенным нами минимальным стандартам», — подчеркнул в разговоре с порталом SWI swissinfo.ch Александр Дюсс (Alexander DussВнешняя ссылка) из Департамента / Министерства здравоохранения кантона Люцерн.

Интересно, что в Швейцарии такие нормы уже существовали и прежде. Но затем были отменены, в частности, в кантоне Люцерн это произошло в 2006 году. «В то время власти кантона и федерального центра так и не смогли прийти к общему мнению относительно норм и параметров проверки квалификации профессионалов в области нетрадиционных видов лечения», — говорит Ханспетер Фоглер (Hanspeter VoglerВнешняя ссылка), министр здравоохранения кантона Люцерн. В конечном счете, оказавшись не в состоянии гарантировать единообразное качество в данном секторе, кантон решил предоставить пациентам право самим на свой страх и риск определять, подходит им данный специалист или нет.

Конституция и нетрадиционная медицина

Все изменилось в 2009 году, и все по причине швейцарской прямой демократии. В том году две трети граждан Швейцарии проголосовали на федеральном референдуме за включение альтернативной медицины в предусмотренный Конституцией каталог услуг, покрываемых обязательными медицинским страхованием (ОМС). В 1999 году этот каталог впервые прописали в основном законе. Нетрадиционная медицина из этого списка была в 2005 году исключена правительством, которое указывало, что в условиях роста общих расходов на здравоохранение оплачивать за счет ОМС сомнительные методы, не отвечающие критериям эффективности, рентабельности и соответствия действующим нормам безопасности, просто безответственно.

Однако народ считал иначе. По итогам голосования на референдуме в 2009 году пять альтернативных методов лечения — гомеопатия, холистическая медицина, фитотерапия, невральная терапия и традиционная китайская медицина — были включены в базовый пакет услуг, стоимость которого покрывается за счет медстраховки, иметь которую обязан в Швейцарии каждый. Тем самым альтернативная медицина вернулась в сферу национального здравоохранения, забирая значительную общих расходов в этой сфере. Это обстоятельство, а также рост степени популярности нетрадиционных методов врачевания, снова поставили перед властями вопрос стандартов и нормативного регулирования.

Фотогалерея Лечить причины, а не симптомы Аюрведа – это древняя система индийской ведической медицины, насчитывающая несколько тысяч лет. Название происходит от санскритских слов «āyus», ...

Процесс разработки обязательного пакета профессиональных знаний и умений, которыми должен обладать нетрадиционный медик, а главное, степень владения которыми могла быть проверена и проанализирована при помощи рациональных количественных показателей, был непростым, однако он завершился успехом и уже начиная с 2015 года, специалисты в области гомеопатии, аюрведы, традиционной китайской медицины и фитотерапии смогли получать квалификационные документы (сертификаты), признаваемые по всей стране.

«При всем региональном разнообразии всегда полезно все-таки в чем-то иметь разумную долю единообразия. Медицина это как раз та сфера, поскольку страховые компании ОМС не очень-то торопились перечислять деньги, как только речь заходила о возмещении расходов на лечение в рамках „дополнительного пакета медстрахования“, куда обычно входит нетрадиционная медицина. Кассы ОМС тоже ведь вынуждены сокращать расходы», — говорит Франц Лутц (Franz Lutz), президент «Швейцарской медицинской Академии аюрведы» («Swiss Ayurvedic Medical Academy», SAMAВнешняя ссылка).

Ситуация изменилась с появлением федеральных стандартов. Новое, более предсказуемое положение области правового регулирование этой сферы побудило многие кантоны, подобно Люцерну, ввести или повторно ввести лицензии для специалистов в области нетрадиционной медицины. Чтобы получить эти лицензии, специалисты нетрадиционной медицины должны предоставить свои личные данные и копию федерального диплома.

Получить лицензию

Официальное лицензирование означает, что те, кто получает федеральный диплом врача-натуропата (то есть врача, прошедшего обучение в высших учебных заведениях по направлению «натуропатия» или прошедшего курсы натуропатии в соответствии со швейцарскими федеральными стандартами), освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Они также автоматически включаются в «Национальный реестр профессий в области здравоохранения» (Medizinalberuferegister MedRegВнешняя ссылка) и официально считаются работниками системы здравоохранения. Для нетрадиционной медицины этот факт стал гигантским шагом от положения «маргинальных лекарей» к общественному признанию.

«Имея кантональное разрешение на работу мы включены в систему первичной (базовой) медицинской помощи, то есть сейчас, в период коронавирусной пандемии, нам разрешается продолжать работать и дальше, при соблюдении всех правил гигиены». Об этом нам рассказала Александра Нивергельт (Alexandra Nievergelt), сопредседатель «Швейцарского объединения врачей, практикующих традиционную китайскую медицину» («TCM Fachverband SchweizВнешняя ссылка»). Одновременно переход на кантональную систему лицензирования поднимает вопрос о судьбе тех, кто не имеет федерального диплома и, следовательно, не имеет права на получение лицензии для практики в данном конкретном кантоне.

«Кантональные лицензии помогают гарантировать, что в нашей области будут работать только квалифицированные специалисты», — говорит Александра Нивергельт. «Тем не менее, нам, конечно, хотелось бы получить уверенность, что те, кто уже практикует сегодня, смогут продолжать работать как и прежде». Кантон Люцерн со своей стороны предложил специалистам, уже давно практикующим альтернативную медицину, воспользоваться пятилетним переходным сроком для получения федерального диплома. Многие, конечно, недовольны наложенной на них обязанностью сдавать экзамены, и это после десятков лет практической работы в своей области. Нет пока и единого практического подхода к организации медицинского обслуживания в этой области.

Например, аюрведа в Швейцарии в настоящее время представлена сразу четырьмя различными ассоциациями и двумя школами. Впрочем, всем уже ясно, что эпоха «феодальной раздробленности» прошла и что процесс стандартизации альтернативной медицины в Швейцарии неизбежен. Так, в 20-ти из всего 26-ти швейцарских кантонов уже сейчас лечить методом акупунктуры можно только на основе лицензии. В 18-ти кантонах требуется лицензирование методов аюрведы (интересно, что большинство франкоязычных кантонов их не требуют). «Речь идет об элементарной прозрачности в сфере обеспечения качества наших услуг. Наши специалисты должны иметь адекватное образование, они быть в состоянии поставить точный диагноз и быть компетентными в том, что касается конкретных медицинских процедур», — резюмирует Франц Лутц.

Альтернативная медицина: страхование и дипломы В базовый пакет услуг, возмещаемых по системе ОМС в Швейцарии, внесены пять альтернативных методов лечения — гомеопатия, комплексное лечение, лечение травами, невральная терапия и традиционная китайская медицина. Однако прописать самому себе такие методы не получится: стоимость лечения этими методами возмещается по базовой страховке только в том случае, если она назначается врачом. Стоимость всех других альтернативных и дополнительных методов лечения будет возмещена только в том случае, если пациент выберет и оплатит «дополнительный пакет медицинского страхования». Не все виды альтернативной медицины признаны ведущими страховщиками. В области нетрадиционной медицины в Швейцарии можно получить два вида федеральных дипломов. Первый, более продвинутый — это диплом натуропата, чей обладатель имеет право делать диагнозы и назначать лечение такими методами, как гомеопатия, традиционная китайская медицина и традиционная европейская медицина. Практикующие медики с этим дипломом обязаны получать кантональную лицензию. Вторая категория федеральных дипломов — это терапевт в области «дополняющих методов лечения». Обладатели таких дипломов предоставляют здоровым людям или людям с незначительными недугами, такие специализированные методы лечения, как аюрведический масляный массаж, но они не имеют права заниматься диагностикой. К «дополняющим методам» относятся так же йога, массаж-шиацу, краниосакральная терапия («сranium» — «череп», «sacrum» — «крестец», одна из разновидностей остеопатии) и эутония (терапия, связанная с нормализацией мышечного тонуса человека).

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