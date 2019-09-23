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Климат и политика В Швейцарии активисты символически «похоронили» глетчер Пицоль

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За последние 120 лет он потерял 400 метров своей протяженности и сжался до площади в 0,06 кв. км., иным словам между 1850 и 2010 гг. он потерял 85% своей площади.

(Keystone / Gian Ehrenzeller)

На этих выходных в Швейцарии прошла «церемония прощания» с ледником Пицоль в кантоне Санкт-Галлен в 40 км к северо-западу от города Кур. Что это было: еще один пример «гибридной» предвыборной пропаганды или искренняя забота о Швейцарии в условиях изменения климата? Если быть совсем точно, весь он «не умер», просто объемы глетчера сократились настолько, что в соответствии с правилами гляциологии он уже не отвечает параметрам, которым должны отвечать «настоящие» глетчеры.

Об этом в частности заявила Алессандра Деджакоми (Alessandra Degiacomi) из швейцарской НКО «Schweizer Vereinigung für KlimaschutzВнешняя ссылка» («Швейцарское Объединение в защиту климата»). Несколько цифр и фактов: глетчер Пицоль (Pizol-Gletscher) развёрнут к северу и находится на относительно низких высотах от 2 630 до 2 780 метров над уровнем моря. За последние 120 лет он потерял 400 метров своей протяженности и сжался до площади в 0,06 кв. км., иными словами между 1850 и 2010 гг. он потерял 85% своей площади.

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«От глетчера осталось площади меньше четырёх футбольных полей», — говорит геолог Маттиас Хус (Matthias HussВнешняя ссылка) из Высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich) в интервью агентству AFP. Начиная с 1850 года в Швейцарии исчезли, по его словам, больше 500 ледников, многие из которых даже вообще не имели никаких имён. «Глетчер Пицоль в этом отношении представляет собой особый случай, поскольку он был в своё время довольно хорошо изучен».

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Исчезнувший глетчер как повод сделать рекламу политической инициативе. 

(Keystone / Gian Ehrenzeller)

Организаторы «похорон» этого ледника предупреждают на своём сайте, что «в ближайшем будущем похожая судьба постигнет множество других ледников в горах Швейцарии, а причиной этого стало изменение климата, к которому привела деятельность человека». В итоге, собственно, экологические активисты указывают, какова основная их цель, а именно, собрать, указывая на судьбу ледника Пицоль, как можно больше подписей под «Инициативой в защиту глетчеров» (Gletscher-InitiativeВнешняя ссылка), которая может быть в ближайшей перспективе вынесена на суд народа в рамках национального референдума.

Каменистые пустыни вместо глетчеров

В Швейцарии насчитывается примерно 700 глетчеров площадью меньше 0,1 кв. км. По данным швейцарской мониторинговой службы «Schweizerisches Gletschermessnetz» (GlamosВнешняя ссылка) в период до 2030 года эти глетчеры потеряют до 2/3 своего объёма, а до 2050 года все они исчезнут окончательно, оставив после себя только каменную пустыню. Глетчеры в Швейцарии — это не просто туристическая достопримечательность, вроде Ронского глетчера. Они играют роль источника пресной воды, кроме того, реки, которые получают воду из глетчеров, используются для производства электричества.

Серия «Глетчеры в Швейцарии»: 3000 — 4500 м. Искусственный снег спасёт швейцарские глетчеры?

Климат теплеет, глетчеры в швейцарских Альпах, важные источники воды, сокращаются в объёмах и грозят исчезнуть? Что может сделать наука?


Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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