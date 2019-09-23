За последние 120 лет он потерял 400 метров своей протяженности и сжался до площади в 0,06 кв. км., иным словам между 1850 и 2010 гг. он потерял 85% своей площади.

(Keystone / Gian Ehrenzeller)

На этих выходных в Швейцарии прошла «церемония прощания» с ледником Пицоль в кантоне Санкт-Галлен в 40 км к северо-западу от города Кур. Что это было: еще один пример «гибридной» предвыборной пропаганды или искренняя забота о Швейцарии в условиях изменения климата? Если быть совсем точно, весь он «не умер», просто объемы глетчера сократились настолько, что в соответствии с правилами гляциологии он уже не отвечает параметрам, которым должны отвечать «настоящие» глетчеры.

Об этом в частности заявила Алессандра Деджакоми (Alessandra Degiacomi) из швейцарской НКО «Schweizer Vereinigung für KlimaschutzВнешняя ссылка» («Швейцарское Объединение в защиту климата»). Несколько цифр и фактов: глетчер Пицоль (Pizol-Gletscher) развёрнут к северу и находится на относительно низких высотах от 2 630 до 2 780 метров над уровнем моря. За последние 120 лет он потерял 400 метров своей протяженности и сжался до площади в 0,06 кв. км., иными словами между 1850 и 2010 гг. он потерял 85% своей площади.



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«От глетчера осталось площади меньше четырёх футбольных полей», — говорит геолог Маттиас Хус (Matthias HussВнешняя ссылка) из Высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich) в интервью агентству AFP. Начиная с 1850 года в Швейцарии исчезли, по его словам, больше 500 ледников, многие из которых даже вообще не имели никаких имён. «Глетчер Пицоль в этом отношении представляет собой особый случай, поскольку он был в своё время довольно хорошо изучен».

Исчезнувший глетчер как повод сделать рекламу политической инициативе. (Keystone / Gian Ehrenzeller)

Организаторы «похорон» этого ледника предупреждают на своём сайте, что «в ближайшем будущем похожая судьба постигнет множество других ледников в горах Швейцарии, а причиной этого стало изменение климата, к которому привела деятельность человека». В итоге, собственно, экологические активисты указывают, какова основная их цель, а именно, собрать, указывая на судьбу ледника Пицоль, как можно больше подписей под «Инициативой в защиту глетчеров» (Gletscher-InitiativeВнешняя ссылка), которая может быть в ближайшей перспективе вынесена на суд народа в рамках национального референдума.

Каменистые пустыни вместо глетчеров

В Швейцарии насчитывается примерно 700 глетчеров площадью меньше 0,1 кв. км. По данным швейцарской мониторинговой службы «Schweizerisches Gletschermessnetz» (GlamosВнешняя ссылка) в период до 2030 года эти глетчеры потеряют до 2/3 своего объёма, а до 2050 года все они исчезнут окончательно, оставив после себя только каменную пустыню. Глетчеры в Швейцарии — это не просто туристическая достопримечательность, вроде Ронского глетчера. Они играют роль источника пресной воды, кроме того, реки, которые получают воду из глетчеров, используются для производства электричества.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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