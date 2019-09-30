Более 100 тыс. человек собрались в центре Берна 29 сентября на согласованную демонстрацию в защиту климата. (swissinfo.ch)

Климатическая политика, ограниченная только национальными рамками, угрожает огромными дополнительными расходами и потерями: институт Avenir Suisse. Швейцарский либеральный институт Avenir Suisse оппонирует климатическим активистам и предупреждает, что климатическая политика, ограниченная только национальными рамками, угрожает огромными дополнительными расходами для бюджетов всех уровней.

Большое количество климатических уличных демонстраций и акций оказывает влияние на политику: законопроекты, еще недавно отвергавшиеся парламентом Швейцарии, сегодня с легкостью проходят обе палаты и получают поддержку депутатов. «Давление внепарламентской политической сцены повышает шансы даже самых экстремальных законопроектов», — говорит Петер Грюненфельдер (Peter Grünenfelder), директор швейцарской «мыслительной фабрики» Avenir Suisse, близкой к кругам либерального правого центра.

ДОСЬЕ Парламентские выборы в Швейцарии 20 октября 2019 года 20 октября 2019 года в Швейцарии пройдут парламентские выборы. Все подробности в этом досье.

По его данным в конце октября 2019 года подотчетный ему институт выпустит в свет сборник статей «Что будет, если...» («Was wäre, wenn...»)Внешняя ссылка.Авторы сборника анализируют 13 возможных сценариев, в ходе которых те или иные отрасли народного хозяйства или общественные сферы подвергаются коренным переменам и преобразованиям. Затем делается попытка представить себе, какое влияние эти перемены окажут на Швейцарию в целом.

Интересно, что глава, посвященная климату и экологии, написанная еще в прошлом году и на днях частично опубликованная в прессе Швейцарии, уже во многом устарела. В ней, в частности, проигрывается сценарий, в ходе которого швейцарский парламент одобряет решение сделать до 2050 года Швейцарию страной с нулевым балансом парниковых газов. И вот буквально на днях, еще до публикации всего сборника, именно такое решение парламент Швейцарии в реальности и принял.

Интересно, поэтому, внимательно ознакомиться с оценками авторитетного НИИ на предмет того, во что всё это станет швейцарскому народному хозяйству. Точнее, речь идет о последствиях первого этапа, то есть о сокращении в стране выбросов СО2 до 2030 года на 50% по сравнению с 1990 годом, причем 60% этого объема должны быть сокращены реально за счет мер в самой стране и лишь 40% могут быть «зачтены» в результате разного рода бухгалтерски-математических расчетов в рамках финансирования «экологических» проектов за рубежами Швейцарии.

Эта цель, сколь бы эйфоричными не были уличные акции, как на этих выходных в Берне, вызывают у многих экспертов, далеких от партийной актуальности, как минимум ряд критических вопросов. В частности, они указывают на то, что две трети «швейцарской» доли сокращения объемов эмитируемых парниковых газов требуется сэкономить уже до конца 2020 года, что вряд ли реалистично без совсем уже грубого насилия над экономикой. С этой точки зрения цель стать климатически нейтральной страной уже к 2050 году выглядит так же довольно «амбициозной». Что же касается зарубежных проектов, то многим такой «взаимозачет» представляется ничем иным, как «торговлей индульгенциями».

Смена парадигмы

С точки зрения экспертов Avenir Suisse «климату совершенно все равно, в какой конкретно стране выбрасываются в нашу общую атмосферу парниковые газы. В связи с этим чисто национальная климатическая политика будет чрезмерно дорогой и с экономической точки зрения неэффективной». Поэтому эксперты советуют обратить внимания больше на внешнеэкономические аспекты этой проблематики: за рубежами Швейцарии каждый инвестированный франк способен сэкономить в три-четыре раза больше СО2, чем в такой же франк, инвестированный в самой Швейцарии.

Не выступая против необходимости разработки разумной эко-промышленной политики, Avenir Suisse предупреждает, что концентрация только на одной национальной проблематике в отрыве от международных аспектов нанесет экономике страны вред в лице, например, снижения налоговых поступлений, переноса экологически неэффективных производств в страны с более слабым климатическим регулированием, повышения степени вмешательства государства в экономику за счет увеличения сумм субсидий и целевых выплат, осуществляемых из общественных бюджетов всех уровней.

В итоге к 2030 году Швейцария будет чище, но темпы роста ее экономики упадут значительно. Более значительные налоги и тяжелые сборы, рост цен и снижение реальной заработной платы приведут к дополнительным расходам домашних хозяйств. Отсюда такие критически важные сферы, как здравоохранение и пенсионное обеспечение окажутся на голодном финансовом пайке. Что дальше прогнозируют Швейцарии эксперты? В их сценарии проводником радикальных климатических мер оказываются не «зеленые» и не белые, гетеросексуальные, привилегированные выпускники гимназий, демонстрирующие сейчас на улицах, но коалиция из лево-экологических партий при поддержке бюргерски ориентированных организаций и союзов, представляющих интересы малых и средних предприятий.

Все стало вокруг Левые активисты покрасили реку Лиммат в Цюрихе в зелёный цвет По информации полиции города Цюрих воды в реке Лиммат, протекающей через город, были окрашены зеленым цветом. Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 11:15

Политическая смена парадигмы будет в этом сценарном прогнозе обусловлена не моральным просвещением, но пониманием того, что климатическая политика, во многом регулируемая государством, приведет к выделению значительных денежных средств в виде субвенций, ассигнований и финансовой поддержки тех, кто согласен следовать «линии партии». А значит среди малых и средних предприятий, составляющих на 99,6% становой хребет швейцарской экономики, начнется борьба за возможность получить дешевые государственные деньги.

В сценарии прописан вариант повышения сборов на тонну СО2 с нынешних 96 франков до 240 франков, а реальность уже почти нагнала теорию: на прошлой неделе Совет кантонов одобрил повышение такого сбора до 210 франков за тонну углекислоты, выброшенной в атмосферу. В сценарии указано далее, что дополнительные деньги не будут теперь возвращаться людям в форме, например, поддерживающих доплат в области обязательного медицинского страхования, а будут перечисляться в доход специально созданного «Климатического фонда». Тот, кто знаком с историей реального социализма, знает, что как только возникает некое скопление «государственных» денег, как тут же возникают их «профессиональные хранители и распорядители», что ведет к коррупции и воровству.

«Радикализация и инфантилизация сферы политики»

Швейцария сделала шаг именно в этом направлении, создав на основе решения Совета кантонов именно такой «Климатический фонд». Идея этого фонда: помогать отечественной промышленности завоёвывать и удерживать лидирующие позиции в области экологических и возобновляемых источников энергии. С точки зрения Avenir Suisse все это «миф»: практика показывает, что лишь исчезающе малой доле стартапов удается в этой сфере производить продукцию, действительно востребованную и конкурентоспособную на рынке.

Начиная с 2026 года сценарий этого НИИ становится еще мрачнее: все ранее принятые меры по сокращению выбросов углекислоты или не работают, или работают не в той мере, как ожидалось. И тогда в ход идут уже совсем жесткие меры почти полицейского характера, например, налоги и сборы на бензин в размере до 2 франков за литр, примешивание к «разрешенному» топливу контрольных красителей дабы поставить заслон на пути топливного туризма за рубеж, повышение налоговой нагрузки на продукцию зарубежного производства, запрет дизельных двигателей и с 2029 года еще и введение экологического налога на мясо.

Avenir Suisse признает, что в некоторых сценариях были допущены намеренные «перегибы» и «драматизация». Но как говорит Петер Грюненфельдер, такого рода сценарии он понимает прежде всего в качестве «предупредительного сигнала». «Мы уже и в Швейцарии наблюдаем своего рода радикализацию и инфантилизацию сферы политики, экономическая рациональность уходит в тень, поэтому, публикуя наши сценарии, мы хотим запустить дискуссию о смысле и бессмысленности предлагаемых мер и противопоставить им либеральную альтернативу», — резюмирует директор НИИ Avenir Suisse.







Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch/Keystone-SDA

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