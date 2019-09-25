Превратится ли автомашина в Швейцарии из священной коровы в дойную? (Keystone)

В мировом зачете Швейцария в плане экологической устойчивости находится на очень хороших позициях. Поскольку большую часть своей энергии она получает за счет воды и АЭС, то на своей территории она производит относительно мало СО2. Если учесть, правда, косвенное влияние на экологию, например, за счет импорта товаров, произведенных за рубежом или частого использования гражданской авиации на международных рейсах, то картина несколько ухудшится. Так или иначе ясно, что на фоне таких «климатических грешников», как Китай, Россия или США, Швейцария выглядит идеально.

Проблема только в том, что она не может влиять на климатическую политику Пекина, Вашингтона или Москвы, но только на свою собственную. Поэтому возникает вопрос, обсуждая сейчас вопрос полного пересмотра швейцарского закона об эмиссии парниковых газов (CO2-Gesetz), насколько разумно ведет себя швейцарский парламент? И насколько разумно, например, предложение, ввести эко-наценку на минеральное топливо (бензин, солярка)? Превратится ли автомашина в Швейцарии из священной коровы в дойную?

В самом деле, основной источник парниковых газов – это как раз моторизированное движение. Реализация «Альпийской инициативы» давно зашла в тупик и можно сказать сорвано окончательно, перевести грузовые потоки с асфальтовых дорог на железные стране не удалось. Поэтому сегодня каждый год автотранспорт в Швейцарии выбрасывает в атмосферу 15 млн тонн СО2. Передовые инновации, призванные сократить этот показатель, пока на массовом рынке не приживаются: они либо дороги, либо неудобны в повседневной жизни.

Treibhausgase nach Sektoren Tortendiagramm der CO2-Emissionen nach Sektoren

Есть и политические причины: политики из партий центра и правей его многие годы успешно сопротивляются введению каких-либо «наценок» и прочих финансовых обременений в топливной сфере, защищая либеральные основы швейцарской экономики и указывая, что экологическая тематика стала последним прибежищем «марксистов», стремящихся ввести государственную плановую экономику, указывая на необходимость защищать не пролетариев, но климат, который сам теперь стал «пролетарием» 21-го века. И именно сейчас парламент и обсуждает перспективу введения, точнее, повышения как раз таких регулирующих наценок, в частности, на солярку и на газ. На бензин и на дизельное топливо пока таких наценок правительство предлагает не вводить.

«Регулирующие наценки и сборы на топливо необходимы»

Не забудем, что уже не за горами парламентские выборы и накануне самого главного политического события года политики и депутаты прежде всего праволиберального направления очень бы не хотели «запятнать» себя репутацией «убийц национальной экономики», ведь ясно, что удорожания топлива и других минеральных энергоносителей приведет к ухудшению рамочных условий хозяйственной деятельности.

Исключение составляет разве что только Юрг Гроссен (Jürg Grossen), депутат большой палаты парламента от партии «Зелёных либералов» («Grünliberale Partei – GLP»). «Для меня вопрос не исчерпан», - заявил он порталу SWI swissinfo.ch. «Мы в любом случае будем требовать введения экономических рычагов, таких, как регулирующая эко-наценка на минеральное топливо». В этом он, председатель самой партии, рассчитывает на поддержку «Зелёных», социалистов, и части партии либералов (FDP), в программе которой такой «сбор» вообще-то упомянут совершенно однозначно.

По мнению Юрга Гроссена необходимость таких мер очевидна. «Если мы и в самом деле хотим проводить разумную и достойную климатическую политику, то такие меры нужно принимать именно сейчас». По его мнению, их действенность можно продемонстрировать на примере ситуации с эмиссией парниковых газов в результате сжигания солярки и газа. В 2008 году в Швейцарии с каждой тонны этого вида топлива взимается сбор в размере 0,96 франка, в результате конкретно объем парниковых газов, получаемых в результате их сжигания, сократился по сравнению с 1990 годом на 30%.

Кто боится «желтых жилетов»?

Как говорит Юрг Гроссен, сбор с бензина должен находиться примерно в таких же рамках, то есть составлять приблизительно 0,25 франка за литр. А что если швейцарцы скажут «хотим, как во Франции», облачаться в желтые жилеты и пойдут громить дорогие бутики? Ничего подобного в Конфедерации не произойдет, считает этот политик. «Сумма в 25 раппен / сантимов находится в пределах обычных сезонных ценовых флуктуаций. Для каждого швейцарца такой налог составит лишние пару сотен в год. Кроме того – так, по крайней мере, представляет себе общую ситуацию Ю. Гроссен – часть этих денег вернется к потребителям обратно в формате дополнительного финансирования взносов на ОМС.

Еще дальше идут требования «Зелёных». Глава фракции «Зелёных» в парламенте Швейцарии Бальтазар Глеттли (Balthasar Glättli) заявил например в вечерней передаче новостей швейцарского общественного (негосударственного) телеканала SRF «Rundschau», что он мог бы себе представить взимание эко-сборов на бензин в размере от 0,40 до 0,50 шв. франка за литр. В обсуждаемом же сейчас в парламенте новой редакции закона о СО2 предполагается только повысить нынешнюю стоимость бензина на сумму от 0,10 до 0,12 шв. франка за литр, платить же дополнительные деньги предлагается обязать импортёров и производителей топлива, которые без сомнения «передадут» дальше автолюбителям это почетное право залезть в свой карман поглубже – и всё по имя спасения климата.

Эффективнее играть «в долгую»

В любом учебнике по экономике написано, что повышение цены снижает спрос. «Что касается бензина, то повышение его цены на несколько «копеек» отнюдь не возымеет желаемого эффекта, потребитель просто не обратит на это своего внимания, повышение на 20-30% было бы куда более эффективным шагом», - говорит профессор Высшей технической школы Цюриха (ETH) Массимо Филиппини (Massimo Filippini).

Профессор М. Филиппини как раз исследует вопрос эффективности регулирующих сборов и налогов и их влияния на потребительские привычки граждан. По его словам, масштабы снижения спроса на бензин в результате введения небольшого экологического сбора будут весьма скромными. Однако в долговременной перспективе такая мера вполне может оказаться весьма действенной, поскольку люди начнут покупать более экономные машины или они предпочтут начать пересаживаться на общественный транспорт.

Что говорят люди на заправке?

Мы провели небольшой нерепрезентативный опрос на одной из бернских АЗС и выяснили, что многие автолюбители и в самом деле готовы изменить характер пользования автомобильным транспортом при повышении тарифов на бензин и дизель. Как показывают исследования профессора М. Филиппини, введение действительно заметного экологического сбора на минеральное топливо сильнее всего ударит по карману жителей сельских и горных регионов, потому что там альтернативы машине в лице общественного транспорта просто нет. Горожане же скорее готовы смириться с более дорогим чеком на заправке.

Поэтому профессор предлагает ввести своего рода практику компенсаций. «Возможный экологический сбор является регулирующим и направляющим, мотивирующим сбором. Полученные за счет его взимания суммы должны возвращаться, в той или иной форме, обратно к гражданам. Поэтому как раз горные и сельские регионы должны будут получить большую долю средств, собранных за счет налога на СО2. А вот председатель партии «Зелёных либералов» сомневается в таких расчетах.

«Я сам живу в сельском регионе. Здесь много людей, и в самом деле зависящих от машины, но многие из них вовсе не мотаются целыми днями на колесах, они скорее преодолевают небольшие расстояния. Цель же запланированного сбора – заставить платить больше тех, кто ездит много и в большей степени, чем остальные, загрязняющий окружающую среду».

Закон о СО2 в малой палате парламента В соответствии с Парижским соглашением Швейцария обязалась сократить объемы выбрасываемых ею в атмосферу парниковых газов наполовину (в рамках временного периода с 1990 до 2030 гг.). Но для этого Швейцария должна радикально переработать свое законодательство. Новая редакция закона Швейцарии о выбросах СО2 не получила поддержки лево-зелёного лагеря (он в основном воздержался), а потому голоса «против» (Швейцарская народная партия / SVP) перевесили голоса «за» представителей правого центра. С начала этой недели Совет кантонов обсуждает новую редакцию вышеуказанного закона. Что предлагается? Солярка и газ Сбор на сжигание этих видов топлива должны повыситься с нынешних 120 до 210 франков / долларов за тонну СО2. Авиасообщение Эко-сбор на авиабилеты должен составить сумму с 30 до 120 франков. Дорожное движение Взимание эко-сбора с бензина и дизеля не предусмотрено. Нормы выбросов автомобильных двигателей по образцу норм ЕС должны понизиться с нынешних 130 граммов СО2 на 100 км пробега до 95 граммов. Спорной является мера, предлагающая переложить дополнительные эко-сборы на импортеров бензина, потому что так, говорят критики, стоимость бензина все равно будет повышена, не прямо, так косвенно. По мнению правительства импортеры автомобильного топлива должны будут компенсировать 90% выбросов от автодвижения за счет покупки сертификатов на выброс СО2 или за счет увеличения в пакете своих предлагаемых услуг доли топлива возобновляемого характера. 0,10 франков за литр до 2024 года, 0,12 франка в период до 2025 года: ровно настолько, и не больше, должна повыситься стоимость автомобильного топлива в Швейцарии. За счет этих денег импортеры топлива должны поддерживать за рубежом экологические проекты. Климатический фонд Бюджет этого вновь создаваемого фонда должен самое большее на 1/3 формироваться за счет экологического сбора (CO2-Abgabe) и на 49% за счет сбора с авиабилетов. Максимально в год в нем должно накапливаться 450 млн франков. Разница должна возвращаться гражданам и в экономику. За счет средств фонда должны финансироваться, например, проекты по увеличению степени энергоэффективности жилого фонда страны. Конец инфобокса

«Меньше идеологии и больше инноваций и технического прогресса».

Президент Швейцарии в 2019 году Ули Маурер (Ueli Maurer) потребовал в Нью-Йорке на климатических дебатах в рамках ГА ООН «меньше идеологии и больше инноваций и технического прогресса». С его точки зрения, в этой области «необходимо расширить горизонт планирования до конца текущего столетия. Что касается Швейцарии, то она, будучи альпийской страной, затронута изменениями климата в особенной степени: глетчеры в горах исчезают, снега выпадает в горах меньше, чаще возникают селевые и грязекаменные лавины. Все это уничтожает и часть швейцарской идентичности».

Ули Маурер, президент Швейцарии в 2019 году: «Меньше идеологии, больше инноваций и технического прогресса». (Keystone / Jason Decrow)

«Климатические изменения ставят под угрозу наш образ жизни. К связанным с ним проблемам следует относится серьёзно, именно поэтому Швейцария поставила перед собой цель в период до 2050 года добиться полной климатической (углеводородной) нейтральности. Однако для того, чтобы найти ответы на все связанные с решением этой задачи технические вопросы необходимо более активно инвестировать в НИОКР, в фундаментальную науку.

Швейцария, будучи глобальной финансовой и инновационной площадкой должна и может сыграть в этих процессах решающую роль». В этой связи швейцарский президент указал на инициированную Конфедерацией и Нидерландами программу Pacta, которая позволяет инвесторам наглядно измерять и оценивать климатические последствия их инвестиционных, девелоперских, промышленных и иных проектов, сравнивая затем полученные результаты с нормами и критериями, закрепленными в Парижском климатическом соглашении.

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