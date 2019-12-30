(Keystone)

В этом материале мы оглядываемся на некоторые примечательные цифры в статьях, опубликованных на русском языке на сайте SWI swissinfo.ch за весь 2019 год. К этим цифрам относятся также 20 свечей на нашем праздничном торте и 500 000 франков, которые придется выложить тем, кто захочет в Швейцарии вырастить и дать «путевку в жизнь» двоим детям.

Январь

10

Любое лицо, совершившее убийство в Швейцарии, может быть приговорено к пожизненному заключению. Но такая «жизнь в тюрьме» на деле означает только десять лет содержания под стражей. Почему швейцарские судьи склонны к вынесению таких относительно мягких приговоров, особенно по сравнению с другими странами?

Февраль

95

Около 95% всех матерей в Швейцарии кормят своих детей грудью. Однако тут существуют различные мнения о том, где, когда и при каких обстоятельствах должно происходить грудное вскармливание, и когда от него лучше отказаться?

Март

20

Портал швейцарского иновещания SWI swissinfo.ch задул в этом году 20 свечей на своём праздничном торте! Узнайте, насколько изменилась журналистика за последние два десятилетия.

Апрель

14

В Швейцарии школьники вынуждены принимать судьбоносные решения на предмет своей будущей карьеры уже примерно к 14-му году жизни. Слишком рано или как раз вовремя? Мнения на этот счёт расходятся весьма сильно.

Май

1'250'000

Федеральные железные дороги Швейцарии ежедневно перевозят 1,25 миллиона человек. Но все ли их них знают, как себя вести в вагоне швейцарского поезда? Проверьте себя на знание правил швейцарского железнодорожного этикета.

Июнь

14

14 июня 2019 года тысячи женщин в Швейцарии отправились на «женскую забастовку». Зачем? Чего требуют благополучные жители благополучной страны? Равного обращения и таких же условий труда, как и у мужчин. Эта пролетарская по форме, но глубоко буржуазная по содержанию акция была приурочена к другой памятной дате: 14 июня 1991 года полмиллиона женщин страны впервые приняли участие в первой «женской забастовке». В 2019 году итогом акции стал рост процента женщин в составе парламента Швейцарии до 42%. Как это отразится на качестве государственного управления? Посмотрим в новом году.

Июль

7000

Fête des Vignerons, традиционный праздник виноделов, проходит только каждые 20-25 лет в городе Веве на Женевском озере. В грандиозном шоу, поставленном Д. Финци Паска, приняли участие до 7 000 актеров, певцов и музыкантов, причем почти все они были волонтеры. Гигантомания, однако, в наши дни уже не в моде: праздник завершился с убытком для организаторов

Август

20

В Швейцарии за последние пять лет бедность выросла на 20%. Журналист портала SWI swissinfo.ch попытался провести месяц на условиях прожиточного минимума. Это была одна из самых наших читаемых, обсуждаемых и критикуемых статей 2019-го года.

Сентябрь

955

Швейцарцы являются лидерами в области инноваций: в 2018 году на миллион жителей страны пришлись 955 зарегистрированных патентов. В отношении Германии этот показатель выглядит куда скромнее: только 332 патента, а в США эта цифра и того меньше — 132. В этой галерее мы представили несколько швейцарских изобретений, ставших классикой мирового дизайна.

(Keystone)

Октябрь

213'000

Швейцарские астрономы Мишель Мэр и Дидье Кьело вместе с космологом Джеймсом Пиблзом (James Peebles) получили Нобелевскую премию по физике. Они были удостоены такой высокой чести за их работу с целью углубления нашего понимания движущих сил и устройства Вселенной. Швейцарцы получили примерно по 213 000 швейцарских франков на человека. В 1995 году они первыми объявили об открытии так называемой экзопланеты, то есть небесного тела планетарного класса, вращающегося вокруг не Солнца, а другой звезды. В этом видео Дидье Кьело объясняет, что мы уже успели узнать насчет того, «есть ли жизнь на Марсе», и на что мы можем рассчитывать в будущем.

Ноябрь

500'000

Говорят, что любовь бесценна. С другой стороны, не продаётся вдохновенье, но можно рукопись продать. В Швейцарии воспитание двух детей (от 0 до 18 лет) обходится по меньшей мере в 500 000 франков.

Декабрь

220

Стать швейцарским Дедом Морозом, или «Самиклаусом», очень нелегко: для этого артистам этого оригинального жанра приходится посещать даже специальные курсы повышения квалификации. Портал SWI swissinfo.ch посетил один такой семинар в Цюрихе, чтобы узнать, с какими сложностями и трудностями сталкиваются его участники во время работы и учебы. Организатором таких «курсов повышения квалификации» является цюрихское Общество Святого Николая, членами которого состоят примерно 220 человек.



Ниже: четыре самых читаемых наших публикации за весь 2019 год. А какие статьи Вам у нас: больше всего понравились или больше всего не понравились? Расскажите нам о своих впечатлениях внизу, в окне комментирования (регистрации не требуется), или в комментариях (с соблюдением правил сообщества) в социальных сетях ФейсбукВнешняя ссылка, ТвиттерВнешняя ссылка или ИнстаграмВнешняя ссылка. Конец инфобокса

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!