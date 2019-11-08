Тот момент, когда дети начинают ходить в школу – кстати, в Швейцарии она бесплатная – нередко становится для семей облегчением, поскольку уже не требуется дорого платить за то, чтобы кто-то посидел с ребенком. (Keystone / Laurent Gillieron)

В дорогой для жизни стране дети восходят к категории роскоши. В среднем прямые расходы на содержание на ребенка составляют от 1200 до 1800 франков в месяц. К этой сумме нужно добавить также и другие косвенные затраты.

Если в русском языке благодаря Грибоедову есть фраза о влюбленных, которые «часов не наблюдают», то французская поговорка утверждает: «Когда любишь, денег не считаешь» («Quand on aime, on ne compte pas»). Уроки игры на гитаре, поездки в парки развлечений, DVD-диски и брендовая одежда, современный iPhone – да мало ли какие найдутся еще способы побаловать свое потомство.

Уже до появления ребенка на свет многие родители, не раздумывая, тратят несколько тысяч франков на одежду для новорожденного, прогулочную коляску и автокресло, чтобы, придя в этот мир, малыш получил все самое лучшее.

Тем не менее, даже если не излишествовать, а приобретать только самое необходимое, вырастить ребенка в Швейцарии обойдется дорого. Насколько именно? Это то, что мы и хотели узнать.

Во что обходится содержание одного ребенка в Швейцарии? Конец инфобокса

Насколько нам известно, по этому вопросу существует два официальных исследования. Первый, так прямолинейно и озаглавленный «Стоимость детей в Швейцарии»Внешняя ссылка, был выполнен Федеральным статистическим ведомством в 2009 году. Его авторы подсчитали, что средняя стоимость ребенка, подрастающего в полной семье, составляет 819 франков в месяц. Для двоих детей этот счет составит 1310 франков; а если сиблингов трое, то поднимается до 1583 франков на всех троих детей.

Есть на этот счет также и более подробное, обновляемое каждый год, исследование Департамента по делам молодежи в ЦюрихеВнешняя ссылка, на которое ориентируются многие кантоны, особенно при расчете алиментов на детей. В нем показатели указываются более высокие: так, прямые расходы на одного ребенка оцениваются в размере от 1200 до 1800 франков в месяц в зависимости от возраста.



Конкретный пример? Конец инфобокса

Для обеспечения жизненных потребностей десятилетнего ребенка родители должны расходовать около 1500 франков в месяц или 18 000 франков в год. Самыми крупными статьями расходов являются жилье (560 франков в месяц), продукты питания (340 франков) и отдых (300 франков).



Появление второго и третьего ребенка позволяет существенно сэкономить на размахе этих трат (от 10 до 40% в зависимости от ситуации). Тем не менее, для пары с двумя детьми – а именно такая семейная модель наиболее распространена в Швейцарии – общие затраты по-прежнему составляют 2500 франков в месяц или 30 000 франков в год. Если умножить эту сумму на 18 лет, возраст совершеннолетия в Швейцарии, «стоимость» выращивания ребенка достигает 540 000 франков.



Что еще следует учитывать?

Расчеты Департамента молодежи Цюриха не включают главную статью затрат: расходы по уходу за ребенком. Согласно исследованию ОЭСР, швейцарские ясли являются одними из самых дорогих в мире. В месяц оплата яслей при условии, что ребенок будет посещать их только три дня в неделю, может доходить от 1000 до 2000 франков.

К этим прямым затратам добавляются косвенные расходы. Появление ребенка, как правило, сопровождается резким падением уровня профессиональной активности одного из родителей и, следовательно, семейного дохода. В Швейцарии это явление в основном затрагивает женщин: половина матерей работают менее чем на 50%. Последствия ощущаются даже того, как дети вырастают и начинают жить самостоятельно: ведь время, посвященное материнству, часто оказывает негативное влияние на оставшуюся профессиональную карьеру женщины.

Впрочем, родителям помогает целый ряд государственных пособий: семейные пособияВнешняя ссылка (минимум 200 франков в месяц и на ребенка), декретный отпуск, налоговые вычеты (в зависимости от кантона) или сокращение оплатыВнешняя ссылка медицинского страхования для бедных семей.





И эти расходы одинаковы для всех семей? Конец инфобокса

Нет, потому что на расходы влияют многие факторы: доход родителей, их выбор жизни, тип жилья, место проживания или близость бабушки и дедушки. Вырастить ребенка в сельской местности обходится дешевле, чем в городе: здесь арендная плата ниже, а социальные и семейные связи, как правило, шире, что помогает сократить расходы по уходу за ребенком – кто-то из хороших соседей или родственников может посидеть с ним бесплатно.

Наличие детей как фактор, ведущий к бедности? Конец инфобокса

Да, и это особенно касается родителей, которые воспитывают детей в одиночкуВнешняя ссылка. Как и живущие в одиночестве пожилые люди, эта категория населения наиболее подвержена риску бедности: каждая шестая семья с родителем-одиночкой в Швейцарии находится в тяжелом материальном положении. По данным Федерального статистического ведомства, уровень бедности или риск бедности также выше для семей с тремя и более детьми, чем для населения в целом.

В целом, Швейцария не считается страной, в которой все устроено для блага семьи и детей. Скорее, даже наоборот. Опубликованное в июне 2019 года исследование ЮНИСЕФВнешняя ссылка даже поставило Конфедерацию на последнее место по семейной политике из 31 стран. Причины этого, в частности, связаны с низкой продолжительностью оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком и с тем, что насколько ограниченно количество мест в яслях и детских садах для детей в возрасте до до 6 лет.







Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!