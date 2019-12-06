Дед Мороз и Шмуцли перед выходом на сцену.

(Keystone/ennio Leanza)

Стать швейцарским Дедом Морозом, или «Самиклаусом», очень нелегко: для этого артистам этого оригинального жанра приходится посещать даже специальные курсы повышения квалификации. Портал SWI swissinfo.ch посетил один такой семинар в Цюрихе, чтобы узнать, с какими сложностями и трудностями сталкиваются его участники во время работы и учебы.

Организатором «курсов повышения квалификации» является цюрихское Общество Святого НиколаяВнешняя ссылка, членами которого состоят примерно 220 человек. Принадлежать к какой-то конфессии необязательно, общество носит экуменический характер. Участники общества, нарядившись Санта-Клаусами и «Шмутцли» («Грязнулями»), подручными Деда Мороза, за предрождественский период Адвента успевают обычно посетить до одной тысячи семей.

Обычно они читают Библейские рассказы и поют Рождественские песни. В некоторых регионах Швейцарии Деды Морозы все еще передвигаются на осликах, но для Общества Святого Николая предпочтительным видом транспорта остаётся автомобиль.

Заказ через WhatsApp

Волонтеры Общества Святого Николая представляют собой самые разные слои швейцарского общества. Портал SWI swissinfo.ch поговорил, например, даже с банковским служащим Дарио Бординым (Dario Bordin), который стал членом Общества, еще когда ему было 16 лет, а сейчас ему уже за тридцать. По его словам, возможность играть роль «Самиклауса» чрезвычайно обогатила его жизнь, и именно поэтому он согласился поделиться своим опытом с другими участниками семинара по повышению квалификации швейцарских «Дедов Морозов».

Общество Святого Николая в Цюрихе — организация вполне современная. Все услуги и тарифы перечислены на сайте, любой желающий может заказать визит Деда Мороза через мессенджер WhatsApp. За это придется заплатить, но все вырученные деньги идут потом на помощь бедным и уязвимым слоям общества в Цюрихе, которые получают тем самым возможность оплатить свои повседневные счета за квартиру или свет или сделать подарки детям. На балансе у Общества есть турбаза, проживание на которой тоже можно забронировать в обычном порядке.

Если про Деда Мороза и его исторический прототип всем нам более или менее хорошо известно, то вот «Шмуцли» остаётся пока фигурой относительно загадочной и уж точно не имеющей ничего общего со знакомой нам всем с детства Снегурочкой. Образ «Шмутцли» берет свое начало в традиции проведения карнавальных празднеств Perchtenlaufen, распространённых скорее в регионе Австрии и Тироля и преследующих цель изгнания демонов зимы. Так что, скорее всего, по паспорту «Шмуцли» - австриец.

С собой он обычно носит метлу, связанную из прутьев, которая раньше, по легенде, использовалась для наказания непослушных детей, после чего они отправлялись в «мешок к Шмуцли». Очевидно, эта легенда была придумана родителями, чтобы методом кнута и пряника наставлять на путь истинный своих бестолковых отпрысков, мол, будешь хорошо себя вести — придет Самиклаус и принесет подарки, а нет — в «мешок к Шмуцли».

Смех и радость детям

Сегодня, в наше просвещенное время «антиавторитарного» образования, вопрос наказаний в целом отошел на второй план. Сейчас Шмуцли скорее служит при Деде Морозе носильщиком, таскающим в мешке фрукты и шоколадные конфеты для подарков детям. Легенда гласит, что в остальное время года Шмутцли усердно трудится кондитером, делая печенье, а еще он собирает в лесу травы и занимается заготовкой дров. Отсюда у него и неограниченный запас прутьев. Ну а сам Самиклаус весь год сидит и читает книгу. Или смотрит на экран планшета.

Впрочем, кое-кто иногда вдруг вспоминает о том, что раньше в задачи Шмуцли входило наказывать непослушных детей. Поэтому бывает и так, что некоторые родители приглашают Деда Мороза и Шмутцли специально, чтобы вправить мозги своим детям. Однако в Обществе Святого Николая говорят, что их роль — нести детям смех и радость, а не розги.

Достучаться до детей, заинтересовать их происходящим бывает очень непросто. (Keystone/ennio Leanza)

Кроме домашних визитов, Общество Святого Николая каждый год организует в Цюрихе уличный парад, привлекающий прежде всего детей, которые выстраиваются вдоль маршрута прохождения Дедов Морозов в ожидании, что те начнут раздавать специальные местные пряники-«лебкухен». Это, безусловно, одна из самых светлых швейцарских традиций, но выдержит ли она испытание временем, когда все вокруг стремится принять цифровую форму и переселиться в интернет?

Карин Дифенбахер из Общества Св. Николая говорит, что сейчас спрос на услуги «живых Дедов Морозов» даже превышает предложение. «Да и людей на наш парад с каждым годом приходит все больше и больше». Так что, как видно, не все так плохо. А всего в начале предрождественского периода по всей Швейцарии проходит большое количество подобных парадов и других мероприятий, посвященных Святому Николаю. В двуязычном кантоне Фрибур, например, непосредственным святым покровителем которого является Святой Николай, 7 декабря каждый год проходит праздничное шествие в его честь, гостями и участниками которого становятся более 25 тыс. человек.

Швейцарская традиция Санта-Клаус, или Дед-Мороз, фольклорный персонаж, который дарит подарки детям на Рождество Христово и на Новый год. Прообразом является общехристианский святой Николай Чудотворец, известный своей благотворительностью. Первоначально 6 декабря, в день святого Николая по церковному календарю, в странах Европы было принято дарить детям подарки от его имени. В этот же день члены цюрихского Общества Святого Николая совершают свои визиты по домам. В протестантских регионах страны Самиклаус носит красную шубу, а в католических он одет в одеяния, напоминающие епископское облачение. Конец инфобокса

swissinfo.ch

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