Праздник Fête des Vignerons находится в той же лиге, что и Карнавал в Рио. (© Keystone/ Valentin Flauraud)

Организация «Праздника виноделов» — традиционного фестиваля виноградарей, проводимого примерно раз в 20 лет в приозерном городке Веве — задача не из легких. Ожидается, что красочное торжество, проходящее три недели подряд, привлечет не менее миллиона гостей и тем самым оно играет в одной лиге с Карнавалом в Рио, сталкиваясь с похожими по сложности организационными проблемами.

Открытая арена праздника, рассчитанная на 20 тыс. зрителей, напоминает гигантский космический корабль, опустившийся с небес на рыночную площадь городка Веве на берегу Женевского озера. Амфитеатр, оформленный в красных, желтых, зеленых и коричневых тонах, станет в прямом и переносном смысле несущим элементом предстоящего Праздника виноделов (Fête des VigneronsВнешняя ссылка), проводимого всего четыре раза в столетие и каждый раз до неузнаваемости преображающего бывшую рыбацкую деревушку на побережье Лемана.

Культурное наследие Праздник виноделия в Веве стал наследием ЮНЕСКО Праздник виноделия в швейцарском городе Веве, который проходит всего пять раз в столетие, стал объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и агентства новостей Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Raise a glass to certified Swiss culture

Ожидается, что в период с 18 июля по 11 августа 2019 года гостями этого праздника, проводимого в честь уникальных винодельческих традиций регионов Лаво (Lavaux) и Шабле (Chablais) станет почти один миллион человек. Когда-то это был скромный праздник местных крестьян, организуемый местной Гильдией виноделов Fondation de la Confrérie des Vignerons de VeveyВнешняя ссылка, но сегодня он уже ничем не напоминает обычный деревенский праздник, превратившись уникальный трехнедельный фестиваль, объединяющий в себе элементы театра, танца и вокального искусства.

Режиссером проходящего каждый день двухчасового шоу стал знаменитый режиссёр и сценограф Даниэле Финци Паска, в активе которого разработка концепций и художественных решений, положенных в основу церемоний открытия и закрытия олимпийских игр в Сочи и Турине. В каждом из этих шоу будут участвовать более 7 тыс. непрофессиональных актеров, певцов и музыкантов, работающих добровольно и даром, что называется, за идею. Однако этим спектаклем праздник не ограничивается, продолжаясь потом на улицах города и в старинных тавернах, в которых, как кажется, время остановилось, позволяя гостям ощутить себя в старинной Швейцарии 17-го века.

Сложно, как никогда

Организация и проведение таких историко-мемориальных мероприятий всегда обходятся бюджету отнюдь не дешево. За прошедшие годы вырос не только сам праздник, но и расходы на него. В этом году на проведение фестиваля будут затрачены по меньшей мере 100 миллионов франков, что почти в два раза дороже, чем стоил предыдущий праздник, состоявшийся в 1999 году.

«Фестиваль всегда был гигантским. Уже в 18-м и 19-м веках его организация занимала по меньшей мере шесть месяцев. В этом году нам также потребовалось шесть месяцев, но и конструкции праздника и вся инфраструктура стали тоже куда более сложными», — объясняет исполнительный директор фестиваля Фредерик Холь (Frédéric Hohl). Рост издержек частично обусловлен как раз усложнением технической стороны праздника. «В 1999 году здесь была только одна сцена. А теперь у нас их пять на одной арене. Это означает пять различных настроек света и звука и в пять раз больше технических специалистов. Строительство арены обошлось в 13 миллионов франков, при этом только звук и свет стоили 12 миллионов», — говорит Ф. Холь.

По всей арене, кроме того, расставлены восемь 32-метровых мачт, оснащенных в общей сложности четырьмя сотнями динамиков. Здесь также смонтирован самый большой в мире «светодиодный пол» — интерактивная система площадью в 1 000 квадратных метров — на который можно проецировать изображения размерами в пять раз больше тех, что использовались на Суперкубке США по американскому футболу и на Евровидении.

Экология и экономика

В этом году организаторам также пришлось затратить дополнительные усилия и ресурсы на соблюдение современных экологических требований в области охраны окружающей среды. До 95% материалов, систем и технических устройств, используемых для проведения фестиваля, могут быть подвергнуты вторичной переработке, перепроданы или использовано повторно. Были приняты и особые меры для охраны экосистемы Женевского озера.

«В 1999 году было достаточно отправить письмо в кантональную службу водоснабжения, чтобы получить разрешение на строительство навесной платформы-террасы на территории озера», — рассказывает в интервью швейцарской газете 24Heures руководитель отдела инфраструктуры и строительных работ фестиваля Даниэль Вилли (Daniel Willi). «На этот же раз нам пришлось провести отдельное исследование степени воздействия фестиваля на окружающую среду. Специально приглашенные водолазы помогли заранее изучить состояние водной фауны и флоры в этой части озера».

Для сооружения сцены в дно Женевского пришлось вогнать почти 260 деревянных свай, при этом строители старались обходиться с окружающей средой как можно более аккуратно.

(© Keystone / Jean-christophe Bott)

В итоге, чтобы установить на берегу озера около основной арены огромную террасу с ресторанами и барами, в дно озера были вбиты почти 260 деревянных свай, причем при этом использовала современная вибрационная технология, которая позволила не взбаламутить воду и не навредить рыбе. Подводные камни, которые пришлось переместить, были тщательно зафиксированы, описаны и учтены. По окончании фестиваля они будут возвращены точно на свои прежние места. В совокупности все эти экологические меры обошлись в сумму примерно в 2-3 миллиона франков.

Непростые переговоры

Всему этому в прошлом году предшествовали долгие и непростые переговоры между Гильдией виноделов (Confrérie) и властями города Веве. В конце концов, им удалось прийти к соглашению, в соответствии с которым гильдия согласилась выплатить 3 миллиона швейцарских франков за аренду рыночной площади и другого муниципального имущества, за пользование коммунальными услугами, а также на цели компенсации местным предприятиям питания и торговли. Кроме того, гильдия должна была согласиться инвестировать значительные средства в меры по обеспечению безопасности.

Участие в празднике Fete des Vignerons в 2019 году примут 5 500 непрофессиональных актеров и актрис. На фото: одна из таких артисток.

(Fred Merz | Lundi13 | Fête Des Vignerons.)

«Требования местных властей и специалистов по безопасности сейчас намного выше и жёстче, чем 20 лет назад. Глобальная террористическая угроза привела к необходимости полностью пересмотреть подход к проблеме обеспечения безопасности, что привело к существенному и дополнительному повышению расходов», — говорит председатель Гильдии Confrérie Франсуа Марго (François Margot). И в самом деле, куда ни кинь, везде сплошные расходы, будь то наём инженеров-техников, будь то аренда одной тысячи мобильных туалетов или оплата 6 000 костюмов, которые все были произведены и сшиты в Италии. «По нашим оценкам в целом расходы выросли на 25% по сравнению с тем, что было 20-тью годами ранее», — утверждает Ф. Холь.

Волонтеры — вперёд!

Одна из более или менее контролируемых статей бюджета — это расходы на рабочую силу и персонал. Они были сведены к минимуму, так как большинство из 10 тыс. рабочих и участников шоу являются волонтёрами, работающими даром. При этом найти помощников-добровольцев с нужными техническими навыками тоже было очень непросто. Фестиваль по-прежнему пользуется большой популярностью среди местных жителей, но организаторы говорят, что людские ресурсы сегодня куда менее доступны, чем в прошлом: местные предприятия и компании не очень охотно дают своим сотрудникам даже пару дней отпуска, с тем чтобы они могли помочь при организации фестиваля.

«В 1999 году компания Nestlé и некоторые местные банки раз в неделю давали своим сотрудникам выходной во второй половине дня. Это был их вклад в общее дело, но за прошедшие 20 лет их политика изменилась», — говорит Сабина Карруццо (Sabine Carruzzo), генеральный секретарь гильдии виноделов Confrérie. «Праздник стал намного более профессиональным, так как многие виды работ, которые раньше выполнялись волонтерами, были теперь переданы профессионалам, в том числе и из-за того, что у людей теперь меньше свободного времени».

Жертва собственного успеха

Для финансирования гигантского фестиваля и одновременно для достижения запланированной чистой прибыли от проведения праздника в размере 6 млн швейцарских франков, которые позволят Гильдии работать и существовать в течение 20 лет до следующего фестиваля — организаторы были вынуждены запланировать дополнительную неделю, что позволило продать «лишних» 110 тыс. билетов. Корпоративные спонсоры, такие, как пищевой концерн Nestlé и национальная авиакомпания Swiss, пообещали взять на себя около 20% от общих расходов.

Самолет швейцарской авиакомпании SWISS, украшенный символикой Праздника виноделов. (© Keystone / Salvatore Di Nolfi)

В этом году каждый день будет посвящен одному из швейцарских кантонов. Фестиваль был широко разрекламирован в немецкоязычной Швейцарии и за рубежом, особенно в США, Франции и Германии. «Любой финансовый консультант, посмотрев на наш бизнес-план, сказал бы, что мы сошли с ума!», — смеется Ф. Холь.

Культура и традиции О чем идет речь в швейцарской песне Ranz des vaches? Швейцарская «Баллада о корове» (Ranz des vaches или Kühreihen) становится каждый раз кульминацией «Праздника виноделов» в Веве! О чем она? Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 10:56 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 немецкий (de) Ranz des vaches

Праздник виноделов: подробности Праздник виноделов пройдет в двенадцатый раз с 18 июля по 11 августа 2019 года. Цена билета на одно из 18-ти представлений на открытой арене на 20 тыс. мест варьируется в диапазоне от 79 до 359 франков. В двухчасовом шоу участвуют более 5 500 актеров, 900 певцов и 240 музыкантов. Бюджет мероприятия составляет 100 млн. швейцарских франков. В 2016 году фестиваль получил статус объекта нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовила Нина Шулякова под ред. Игоря Петрова.

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