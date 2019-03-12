Так когда-то выглядел самый первый сайт swissinfo в сети. Данная версия, идентичная варианту от 1999 года, находилась онлайн в 2001 году. Уже тогда, задолго до эпохи смартфонов, наш сайт имел мобильный вариант, публикуя материалы, правда, только на 8-ми языках. Чуть позже появились китайская, и относительно недавно, в 2013 году, русскоязычная версии сайта. (swissinfo.ch)

Сегодня Швейцарской информационной службе иновещания swissinfo.ch исполняется 20 лет. Задачи, которые стоят сегодня перед ней, схожи с задачами, стоявшими перед легендарным Швейцарским международным радиоВнешняя ссылка, но решаются они сегодня качественно иными методами и средствами, представить существование которых два десятка лет назад не мог бы, наверное, ни один фантаст!

В это невозможно поверить, но всего два десятка лет назад на свете не было ни современных смартфонов, ни планшетных компьютеров. Да и обычный «третий пентиум» был многим просто не по карману. Более того, оказывается, совсем ещё недавно мир жил (как?) без социальных сетей, без Фейсбука, Инстаграма и Твиттера, а компании Гугл исполнился всего год от роду, так что ведущим в мире сайтом тогда был сегодня подзабытый портал Yahoo, на форумах которого первые «цифровые аборигены» обменивались своим первым опытом жизни онлайн.

Велик, поэтому, соблазн процитировать на этом месте Шарля Азнавура, который отметил как-то, что «Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître» («Я говорю о времени, о котором те, кому сейчас меньше 20-ти, не имеют ни малейшего представления»). Интернет-связь была дорогой (платить приходилось поминутно) и медленной, страницы загружались бесконечно долго, мы уже не говорим о видеороликах, модемы работали в буквальном смысле со скрипомВнешняя ссылка и пользовались телефонными линиями, и кто-то, наверное, еще помнит домашние конфликты в стиле «хватит висеть в сети, мне нужно позвонить»!



Международное радио Швейцарии вещало из Берна на весь мир. (swissinfo.ch)

Широкополосной интернет появится только в 2000 году, а портал YouTubeВнешняя ссылка — пятью годами позже. В начале 1999 года связь с интернетом имели только 34% граждан Швейцарии, и это уже было достижением, ведь только четырьмя годами раньше этот показатель был в десять раз меньше. И все-таки, несмотря на все трудности и «детские болезни», именно тогда и началось «триумфальное шествие» интернета, перевернувшего жизнь всей планеты в самые короткие сроки.

«Славные времена расцвета радио»

В этот же самый момент Швейцарское международное радио (Schweizer Radio International) начинает, сначала наощупь, искать пути в новое будущее. К тому моменту голос Швейцарии, обращенный к мировой аудитории, имел у себя за плечами долгую и славную историю. Так называемая «Швейцарская служба коротковолнового радио» (Schweizer Kurzwellendienst) начала свою регулярную работу в 1935 году. Ее аудиторией были, прежде всего, швейцарцы, рассеянные по всему миру.

Вторая мировая война стала событием, ускорившим процесс превращения SKD в современное вещательное средство массовой информации. Именно тогда на волнах швейцарского международного радио появились передачи на английском, испанском и португальском языках. Швейцария была нейтральной страной, а потому информация из Швейцарии ценилась особенно.

В 1954 году правительство Швейцарии впервые официально признаёт роль SKD в налаживании и поддержании связей между Конфедерацией и швейцарскими гражданами, живущими на ПМЖ за рубежом, а также важность «информационного продвижения имиджа Швейцарии в мире». Признание это, правда, носило тогда исключительно символический характер, потому что решение о выделении соответствующих средств из федерального бюджета на развитие швейцарского информационного иновещания было принято Федеральным советом только десять лет спустя.

В 1964 году в палитре языков Швейцарского международного радио появилась редакция, готовившая информацию на арабском языке, в 1978 году Швейцарская служба коротковолнового радио была официально переименована в Швейцарское международное радио (Schweizer Radio International — SRI). На тот момент портфолио передач достигало солидных 70 часов вещания в сутки на семи языках, что превратило SRI в один из самых востребованных в мире источников политической, экономической и культурной информации, сразу после сравнимых по своему функционалу радиостанций из США, Великобритании и Западной Германии.

Уже тогда основная редакция Швейцарского международного радио располагалась там же, где и сейчас: на восточной окраине Берна, на улице Джакометти (Giacomettistrasse). Сюда в те годы приходят сотни писем от слушателей со всех концов света — с критикой, предложениями, похвалой, запросами и просьбами. Тогда, что понятно, социальных сетей не было, и общение со слушателями происходило традиционным путём, по почте.

Впереди своего времени

А теперь мы совершаем прыжок через два десятилетия: Швейцарское международное радио все еще принадлежит к числу самых авторитетных средств информации на международной арене, но политическая ситуация в мире начинает меняться. Падение коммунистических диктатур в Восточной Европе открыло людям по ту сторону железного занавеса доступ ко всем мыслимым и немыслимым источникам информации. СССР перестал глушить «голоса», но свою функцию «источника неподцензурной информации» они утратили.

Перед западным иновещанием встала задача найти себя заново в новой исторической ситуации. Шагнула вперед и техника — огромные антенны коротковолнового вещания уступили место спутниковой связи. Она была намного дешевле, а кроме того, спутник позволял почти без труда доносить информацию даже до самых отдалённых уголков планеты. Однако для швейцарского правительства естественное удешевление иновещание за счет перехода на техническое оборудование нового поколения было недостаточным.

Покрывая из своего бюджета 50% расходов на организацию радиовещания на зарубежные страны, Федеральный совет решил реализовать специальную программу экономии средств в информационной области. А поскольку швейцарская общественная теле- и радиокомпания SRG (Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft) обеспечивала на паритетных началах вторую половину бюджета Международного радио, то точно такую же программу решила реализовать и она.

В какой-то момент Швейцарское международное радио подумывало даже перейти в сферу телевидения, но, взвесив все за и против, а также подсчитав расходы, потом все-таки отказалось от этой идеи, решив инвестировать в средство коммуникации будущего — в интернет. Тогдашний руководитель и директор швейцарского международного радиовещания Николя Ломбар (Nicolas Lombard) сразу стал убежденным сторонником стратегического перевода всей информационной и журналистской работы на рельсы интернета.

Беат Вичи (Beat Witschi), 1999 год.

(swissinfo.ch)

И пока техники и программисты создавали «скелет» самого первого интернет-сайта (который поначалу носил имя swissinfo.org), Николя Ломбар совершает еще один стратегический шаг, а именно, убеждает вернуться в Швейцарию Беата Вичи (Beat Witschi), бывшего сотрудника SRI, перешедшего в 1995 году на работу на телеканал CNN. Именно Беат Вичи и стал первым настоящим архитектором портала swissinfo, продумав и сформировав первые основы информационной и новостной работы с учётом имевшихся тогда финансовых и технических ресурсов.

«Что касается финансовой стороны дела, то мы в тот момент находились в ситуации жуткого давления, исходившего, прежде всего, со стороны Армина Вальпена (Armin Walpen), тогдашнего генерального директора телерадиокомпании SRG. Кроме того, давили на нас и политические круги», — вспоминает Беат Вичи. «Я думаю, сознательно или нет, но Николя Ломбар объективно опережал тогда своё время. Он знал, что традиционный „радио-голос“ был обречен на вымирание, просто он, может быть, не спешил говорить об этом во всеуслышание».

Так или иначе, в 1999 году портал swissinfo был запущен и представлен как «вклад в расширение информационного предложения Швейцарского международного радио». В октябре 2004 года в эфир через спутник прошла последняя традиционная радиопередача. С тех пор интернет-портал стал единственным каналом распространения информации из Швейцарии и о Швейцарии, в том числе и на нескольких «нешвейцарских» языках.

Сайт-первопроходец

Если уж быть совсем точным, то Швейцарское международное радио вовсе не дожидалось 1999 года, чтобы перейти на новый формат информационной работы. Свой самый первый интернет-сайт оно запустило уже в 1995 году, когда сам интернет находился ещё на «детсадовской стадии». Правда, найти на этом сайте можно было только информацию о частотах вещания и о том, какие передачи и когда пойдут в эфир. В 1998 году немногочисленные пользователи этого сайта уже могли слышать радиопередачи, для начала на английском и португальском языках.

Сейчас без видеороликов не обходится не один уважающий себя сайт. Не отставало в этом отношении и швейцарское международное радио. Уже в 1987 году журналисты SRI занимались производством коротких новостных видео-дайджестов для передачи CNN World Reports. А начиная с 1991 года, репортажи под логотипом Swiss World можно было смотреть по всему миру на трёх десятках телеканалов.

Однако то, что началось 12 марта 1999 года с запуском онлайн сайта swissinfo, имело качественно иной характер. На этом сайте пользователи могли видеть одновременно текстовые материалы, фоторепортажи, звуковые публикации — а скоро и оригинальные видеоролики. На тот момент задача стояла превратить данный портал в настоящие информационные «ворота» в Швейцарию, в конгломерат полезных ссылок с бесплатной электронной почтой, с чатами, форумами и, разумеется, регулярными прогнозами погоды. «Люди спрашивали меня, что такое интернет, не является ли он преходящей модой и насколько этот канал распространения информации будет востребован в будущем», — вспоминает Беат Вичи.

«С одной стороны, такого рода вопросы казались мне просто идиотскими, с другой стороны, я понимал, почему люди задают их. Делая то, что мы делали тогда, мы были своего рода инопланетянами. Лично же я, вернувшись из США в Швейцарию, ощутил себя так, словно меня на машине времени забросили на несколько лет назад — в Штатах все эти новые технологии развивались куда быстрее». Тем самым именно сайт swissinfo является в Швейцарии первопроходцем в области информационной работы в режиме онлайн. Все остальные подтянулись, но немного позже.

В конце 1999 года свой сайт запустила бульварная газета Blick, следом за ней пошли и остальные газеты, такие, как Tages-Anzeiger, Le Matin, 24heures. Их сайты были тогда рудиментарны, на них можно было отыскать только короткие новости и электронные варианты статей, уже опубликованных на бумаге. Вскоре в сеть вышли и швейцарские радио и телевидение, предлагая для начала пользователям весьма скромный сервис, который ограничивался кратким содержанием передач, прошедших в эфир.

Что такое CMS?

Во многом опережая своё время, сайт swissinfo, будучи мультимедийным и многоязычным порталом, упирался в технические границы. Существующие тогда редакторские программы позволяли просто публиковать в сети текстовые блоки без возможности их форматирования. Журналистам нужна была полноценная «система контент-менеджмента» (Content Management System), но появления на рынке первых цифровых продуктов такого рода пришлось ждать еще два года.

Первой, самой современной на тот момент, редакторской программой стала система Xobix, созданная компанией Web Factory специально для нужд сайта swissinfo. Едва ли не решающую роль и здесь сыграл Беат Вичи. В США на канале CNN он уже сталкивался с такого рода программами, которые по своим параметрам и возможностям превосходили всё, что можно было найти на тот момент в Европе. «Я показал эти программы команде разработчиков сайта swissinfo.ch и предложил создать нечто похожее. И им в самом деле удалось почти невозможное, с учетом того, что программа Xobix должна была работать на нескольких языках, включая арабский, письмо и чтение в котором, как известно, осуществляются в обратном направлении, справа налево — решить эту проблему было очень непросто».



Интернет-порталы swissinfo и CNN в начале 2000 года: их схожесть и даже некоторое родство не заметить невозможно, что связано, однако, с техническими, весьма ограниченными, возможностями, из-за чего все сайты тогда были в какой-то степени почти близнецами (swissinfo.ch). (swissinfo.ch)

«Но у нас были прекрасные программисты и разработчики, и то, что они создали, было настоящим авангардом, причем настолько, что портал swissinfo.ch многие годы был самым настоящим центром передовых идей и онлайн-разработок для всего холдинга SRG. Именно в подвалах бывшего швейцарского международного радио и располагалось первое время серверное хозяйство, обслуживавшее нужды общественного швейцарского радио и телевидения», — говорит Беат Вичи.

А сейчас... История продолжается!



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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