Школа – идеальное место, чтобы задавать вопросы о гендерном неравенстве.

(© Keystone / Christian Beutler)

В Швейцарии пути развития девочек и мальчиков отмечены глубокими гендерными различиями. «Школа равенства» старается помочь учащимся выявлять и устранять предрассудки и гендерные стереотипы. Материал по случаю Международного дня девочек.Внешняя ссылка

«Когда я училась в колледже, на занятия по домоводству ходили только девочки, они учились чинить чулки или готовить, – вспоминает 60-летняя швейцарка. 15-летней школьнице, живущей по соседству, трудно представить себе такое разделение. – У нас на курсах домоводства и девочки, и мальчики готовят еду и учатся вместе менять лампочки».

Однако гендерное равенство в образовании в Швейцарии пока ещё совсем не достигнуто. Карьерный путь всё ещё во многом зависит от того, идет речь о мальчиках или о девочках. По окончании обязательного школьного обучения женщины склонны выбирать менее оплачиваемую работу с меньшими возможностями для продвижения по службе.

Впрочем, традиционная семейная модель, где Месьё работает, а Мадам сидит с детьми, по-прежнему популярна. Данные Федерального статистического управления Швейцарии показывают, что в 2018 году среди активных лиц, имеющих детей в возрасте до 25 лет, доля женщин, работающих неполный рабочий день, составила 78,8% по сравнению с 11,7% среди мужчин.

Неявные стереотипы

Как и во всех других местах социализации детей, в школах также существует гендерное неравенство. По результатам опроса, проведенного в начальных школах кантонов франкоязычной Швейцарии, швейцарский научно-исследовательский и просветительский институт по гендерным отношениям «2-я Обсерватория» констатирует, что в школе преподаватели в частности стремятся:

дать больше голоса мальчикам;

быть более терпимым к шуму, создаваемому мальчиками;

называть в классе имена девочек реже, чем имена мальчиков;

применять меньше дисциплинарных мер к девочкам, чем к мальчикам.

В своем Руководстве по профилактикВнешняя ссылкае, опубликованном в прошлом году, институт отмечает, что «специалисты в области раннего детства, такие, как учителя, имеют различные ожидания от девочек и мальчиков и приписывают какие-то определенные характеристики девочкам, а какие-то – мальчикам».

В школе сексистские стереотипы часто косвенно проявляются и в языке. «Например, когда учителя говорят обо всем, что связано с семьей, например, о обедах в школе, фартуках для занятий в школе и т. д., они часто говорят "спросите у своих мам/скажите своим мамам" вместо "своих родителей/своим родителям"», – отмечает Сема Ней, руководитель проекта Школа равенстваВнешняя ссылка в Бюро по вопросам гендерного равенства кантона Во.

В школе равенства

«Конечно же, школа воспроизводит определенные неравенства, но прежде всего, это место, где мы можем подвергать сомнению эти неравенства», – говорит Сема Ней. Одна из целей «Школы равенства», нового педагогического инструмента, запущенного ранее в этом году, состоит в ознакомлении учащихся с гендерными стереотипами, чтобы они могли выявлять и преодолевать их.

«Благодаря этому простому в использовании учебному материалу мы хотим поощрять учителей время от времени давать учащимся пищу для размышлений о гендерном равенстве, будь то на уроках французского, математики, географии или истории», – говорит педагог.

Например, один из образовательных циклов в первом буклете учебного пособияВнешняя ссылка предлагает обсудить имейл следующего содержания: «Привет, дедушка! В школе мы готовим наши костюмы для праздничного шествия в конце учебного года. Тема – спорт. В моем классе девочки будут в костюмах танцовщиц, а мальчики – футболистов. Ты знаешь, как я люблю футбол... Но я не осмелилась сказать, что тоже хочу быть в образе футболиста... Целую! Зора».

Когда учащиеся читают текст и отвечают на это письмо от лица дедушки, они не только учатся грамотно писать письма, но и задаются вопросом: почему Зора расстроена? Что я мог(ла) бы посоветовать ей? Что бы я сделал(а) бы на её месте?

Цель состоит в том, чтобы инициировать дискуссию о стереотипах, чтобы девочки и мальчики могли делать свой собственный выбор. Речь идет не о том, чтобы побудить девочек одеваться как футболисты, а о том, чтобы они поняли, что могут быть как танцовщицей, так и футболистом, чтобы выбор делался не против своей воли и не в угоду гендерной роли, традиционно отводимой каждому полу.

Школьный двор на перемене – в центре проблем

Девочки, любящие футбол, находятся в стороне не только от праздничного школьного шествия, но и на детской площадке во время перемен. «Это раздражает, потому что мальчики в школе всегда запрещают нам играть в футбол... в этом нет ничего хорошего... Проблема в том, что у них много площадок во дворе, иногда они выходят за пределы футбольного поля – и у нас становится еще меньше места... », – говорит 9-летняя девочка в короткометражном фильме «Пространство»:

«Школьный двор для отдыха на переменах принято считать свободным пространством для учеников, и учителя не обсуждают с ними, что можно делать во время перерывов, –говорит Сема Ней. – Возможность адекватного вмешательства несомненно приведет к совместному использованию пространства, которое устроило бы всех».

Не только девочки, но и мальчики

На самом деле, на детской площадке не только мальчики запрещают девочкам играть в футбол, но и девочки также запрещают мальчикам играть в «резиночку». В школе мальчики также стеснены гендерными нормами, которые требуют от них, например, подтверждения своей мужественности. «Некоторым это дается очень тяжело. И может привести к серьезным последствиям, таким как травля со стороны одноклассников, если вовремя не обратить на это внимание», – утверждает Сема Ней.

Кроме того, согласно результатам исследования, опубликованным в 2014 году, по сравнению с девочками мальчики подвергаются большему социальному давлению, если они заинтересованы в «нетипичных» профессиях. Когда девочка хочет стать, например, летчиком-истребителем или пожарной, её близкие, даже если и удивятся поначалу, всё-таки оценят особенность и смелость её выбора. А вот если мальчик хочет стать воспитателем в детском саду, медбратом или флористом, есть риск, что его начнут считать человеком, которому не хватает мужества или даже профессиональным неудачником.

В Швейцарии большинство молодых людей должны выбрать профориентацию до 15 лет. Девочкам и мальчикам, которые хотят, чтобы их принимали сверстники и которые чувствительны к гендерной принадлежности, нелегко идти против устоев общества. Поэтому, особенно важно привить им способность выявлять гендерные стереотипы и противостоять им с детства.

В школе равенства принцесса пилит дрова, а супермен гуляет с ребенком. На уроках естествознания учащиеся узнают, что «у пингвинов яйцо вынашивает муж, а жена надолго уходит в поисках пищи»; на уроках математики школьники помогают девочке Рози, увлеченной изобретением машин, считать свои инструменты или флористу Оскару подсчитывать количество проданных им букетов. Во время урока музыки студенты поют: «Девочка Флёр будет инженером, Амаль займется футболом, Артур будет шить, а Флоран – сидеть с детьми».

«Гендерное неравенство вредит как девочкам, так и мальчикам», – говорит Сема Ней. Наши брошюры направлены на содействие равенству в обучении между мальчиками и девочками, а также на достижение гендерного равенства впоследствии».

Школа равенства Проект «Школа равенства», осуществляемый Бюро по вопросам равенства в франкоязычных кантонах Швейцарии (Bureaux de l’égalité des cantons de Suisse romandeВнешняя ссылка), реализуется под эгидой Бюро по вопросам гендерного равенства женщин и мужчин кантона Во. Этот учебно-воспитательный материал, представленный в четырех брошюрах, охватывает все виды обязательного образования. Первая брошюра, предназначенная для учащихся 1–4 классов по межкантональному соглашению «HarmoS», то есть в возрасте от 4 до 8 лет, доступна с февраля 2019 года. Остальные три брошюры будут выпущены в начале 2020 года. Конец инфобокса







Русскоязычная версия: Евгений Мамонтов

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