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Мне бы в небо Рейс Swiss экстренно приземлился в Канаде

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Самолет Boeing 777-300 швейцарской авиакомпании Swiss был вынужден произвести экстренное приземление в аэропорту города Икалуит в Канаде. 

Самолет Boeing 777-300 швейцарской авиакомпании Swiss был вынужден произвести экстренное приземление в аэропорту города Икалуит в Канаде. 

(SRF)

Самолет Boeing 777-300 швейцарской авиакомпании Swiss выполнял сегодня ночью рейс из Цюриха в Лос-Анжелес и был вынужден произвести экстренное приземление в аэропорту города Икалуит в Канаде. Причина – отказ левого маршевого двигателя. 

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По сообщениям представителей авиакомпании Swiss самолет уверенно и без проблем приземлился в городе Икалуит (Iqaluit, ранее назывался Фробишер-Бей, англ. Frobisher Bay), столице столице территории Нунавут, самой обширной из канадских территорий и провинций. Икалуит переводится с эскимосского диалекта инуктитут как «рыбное место».

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Ни один из пассажиров не пострадал. Информацию об автоматическом отключении левого двигателя можно было получить и на популярном мониторинговом сайте Flightradar24. В настоящее время из Нью-Йорка вылетел специальный борт для того, что забрать оказавшихся «на мели» пассажиров и доставить их по месту назначения. Сейчас в городе Икалуит довольно прохладно: минус 31 градус по Цельсию. 


Подготовил: Игорь Петров.

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