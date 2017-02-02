Этот контент был опубликован 2 февраля 2017 г. 9:49 02.02.2017 - 09:49

Самолет Boeing 777-300 швейцарской авиакомпании Swiss был вынужден произвести экстренное приземление в аэропорту города Икалуит в Канаде. (SRF)

Самолет Boeing 777-300 швейцарской авиакомпании Swiss выполнял сегодня ночью рейс из Цюриха в Лос-Анжелес и был вынужден произвести экстренное приземление в аэропорту города Икалуит в Канаде. Причина – отказ левого маршевого двигателя.

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По сообщениям представителей авиакомпании Swiss самолет уверенно и без проблем приземлился в городе Икалуит (Iqaluit, ранее назывался Фробишер-Бей, англ. Frobisher Bay), столице столице территории Нунавут, самой обширной из канадских территорий и провинций. Икалуит переводится с эскимосского диалекта инуктитут как «рыбное место».

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plane tweet Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями. Wait, this ain't LA! Swiss Air Zurich-to-Los Angeles flight diverted to #Iqaluit airport Feb. 1 with loss of one engine PHOTO/@BonzBrooks pic.twitter.com/GoHdfTYVkz — Nunatsiaq News (@NunatsiaqNews) February 1, 2017

tweet2 Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями. A view of Iqaluit from on board Swiss #LX40 quite different from the weather in Los Angeles. Engine issue with over 200 passengers on board. pic.twitter.com/xP232CvpsJ — Flight Alerts ⚠ (@FlightAlerts777) February 1, 2017

Ни один из пассажиров не пострадал. Информацию об автоматическом отключении левого двигателя можно было получить и на популярном мониторинговом сайте Flightradar24. В настоящее время из Нью-Йорка вылетел специальный борт для того, что забрать оказавшихся «на мели» пассажиров и доставить их по месту назначения. Сейчас в городе Икалуит довольно прохладно: минус 31 градус по Цельсию.



Подготовил: Игорь Петров.

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