В школьной системе Швейцарии сейчас имеет место нехватка персонала. (© Keystone / Christian Beutler)

Профессия учителя на постсоветском пространстве всегда была популярна, и среди наших соотечественников в Швейцарии сегодня проживает немало людей с дипломами педагогов. А кто-то только собирается сюда приехать. Возникает вопрос, может ли иностранец с иностранным дипломом преподавать в швейцарской школе? И если да, то на каких условиях? Ваши вопросы и наши ответы накануне дня учителя.

Как мы уже сообщали, в школьной системе Швейцарии сейчас имеет место нехватка персонала: до 10 тысяч учителей могли бы сейчас с легкостью найти тут работу. Это связано и с уходом учителей, достигших пенсионного возраста, на заслуженный отдых, и с ростом количества учащихся в школах из-за роста численности населения в целом. Летние каникулы завершились, и оказалось, что многие школы столкнулись с нехваткой учителей, с учетом того, что в Швейцарии часто учителя официально увольняются на время каникул, а потом их берут на работу снова осенью. Но кто и на каких условиях может претендовать на работу в школе? Мы пытались ответить на самые частые вопросы по этой довольно непростой теме.

Я хотел бы знать, есть ли возможность для учителей из Соединенных Штатов / Великобритании / России преподавать в государственных школах Швейцарии?

Да, это возможно, но путь этот может быть довольно долгим. Во-первых, следует знать, что в Швейцарии в вопросах школьного образования все решают кантональные власти. И вместе с местными школьными властями именно кантоны (субъекты федерации) несут ответственность за прием на работу учителей и за принятие окончательных решений в отношении их признания их квалификации и оценки языковых навыков/компетенций.

Официально квалификация человека, который претендует на учительскую должность, должна быть признана «Швейцарским постоянным совещанием / конференцией кантональных министров образования» (EDKВнешняя ссылка). Цель процедуры признанияВнешняя ссылка (или подтверждения) педагогического диплома состоит в том, чтобы сравнить его со швейцарским и установить степень их эквивалентности. Как только ваша квалификация будет признана, Вы сможете тут же начинать работать учителем на всей территории Швейцарии. Затем идет этап устройства на работу, и тут вам опять придется иметь дело с кантональными инстанциями.

Для этого необходимо подать заявку и подождать, пока она будет рассмотрена. Процесс этот небыстрый: от четырех месяцев для граждан стран Европейского союза и до пары лет для граждан из так называемых «третьих стран», включая государства постсоветского пространства. По итогам рассмотрения вам могут предложить добрать недостающие образовательные баллы по Болонской системе, для этого вам может быть даже придется пройти дополнительные курсы в одном из педагогических вузовВнешняя ссылка, чтобы уже полностью подтвердить вашу квалификацию. Больше информации вы нейдёте здесьВнешняя ссылка.

Кроме того, в большинстве случаев от учителя требуется очень хорошее знание местного языка — то есть литературного немецкого, французского или итальянского (в зависимости от языкового региона, в котором вы хотите преподавать), что приводит нас к следующему вопросу.

А есть ли в швейцарской школьной системе учителя, которым не требуется говорить на местном языке, зато они, к примеру, прекрасно владеют английским?

Для преподавания таких предметов, как математика и естественные науки к учителям предъявляется требованиеВнешняя ссылка владеть национальным языком на уровне C2. Зато от учителей младших классов в средней школе (работают с подростками 12-15 лет) и в колледжах или гимназиях (старшая школьная ступень, где ученики готовятся к поступлению в университет), которые преподают английский как иностранный язык, требуют только уровня В2 на одном из официальных языков Швейцарии (немецкий, французский, итальянский), поскольку основное преподавание все равно ведется на английском.

Видео Швейцарское профтехобразование на английском языке Швейцарские ПТУ и техникумы будут обучать подростков на английском языке. Как и зачем? Подробности в нашем видеосюжете.

Впрочем, как уже говорилось, последнее слово при приеме на работу все равно остается за кантональными РОНО. Альтернативой может стать работа в одной из множества международных и частных школ, которые часто преподают на английском, русском или другим языках. У каждой из них свои требования к работе.

Мне уже исполнилось 60 лет, могу ли я преподавать в швейцарской школе?

Пенсионный возраст Швейцарии составляет 65 лет для мужчин и 64 года для женщин, так что формальных препятствий к работе до этого срока нет. Кантоны также могут сделать исключение, разрешив человеку поработать несколько дольше.

А как насчет преподавания, к примеру, языка, в профтехучилище?

В Швейцарии около двух третей молодых людей выбирают после окончания обязательной школы путь профессионального среднего специального образования. Они иду в профтехучилище и без отрыва от учебы и производства получают аттестат зрелости и готовую профессию. Это называется «дуальный принцип».

Один-два дня в неделю они учатся, а остальное время проходят производственную практику на предприятии. Ключевое отличие в данном случае состоит в следующем: признанием их квалификации, позволяющей преподавать в таких образовательных учреждениях, занимается Государственный секретариат по образованию, исследованиям и инновациям (SERI). Больше информации — по этой ссылкеВнешняя ссылка.

Молодежь и занятость Каждый пятый ученик швейцарских ПТУ бросает учебу Причем подростки с миграционной историей за плечами реже доучиваются до диплома, чем урожденные швейцарцы. Почему? Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и агентства новостей Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) One in four Swiss apprentices changes career course

Как пояснили в SERI в ответ на запрос swissinfo.ch, преподаватели профессионально-технического училища должны соответствовать трем критериям:

1. — Техническая подготовка: если вы хотите преподавать английский язык, то вы должны иметь диплом преподавателя английского языка из своей страны (к примеру, недостаточно быть англоязычным преподавателем математики).

2. — Профессионально-педагогическая подготовка для работы именно в ПТУ, а не в школе: ведь ваши ученики будут студентами, а не школьниками.

3. — Шестимесячный опыт работы по специальности, а не просто в качестве преподавателя. К этому добавляются также требования к официальным языкам: уровень C2 для таких предметов, как математика, и B2 — для преподавания иностранных языков.

Опять же, занимаются наймом и проверяют вашу квалификацию власти кантоновВнешняя ссылка. В законодательствеВнешняя ссылка оговаривается, что если у вас нет специального профессионально-педагогического образования, то вам дается срок в пять лет после приема на работу, чтобы получить его. Для этого учитель может окончить дополнительные курсы в сертифицированных учебных заведениях.

И наконец, учителей с иностранными дипломами в Швейцарии мало!

Из статистикиВнешняя ссылка EDK видно, что в 2018 году было подано 734 заявки и принято 639 решений о признании иностранных педагогических дипломов (впрочем, возможно, что на одного человека приходилось по нескольку решений, если он посылал не один диплом). Примерно две трети заявок о признании дипломов поступают из соседних со Швейцарией государств, около четверти — из прочих европейских стран и еще всего лишь 10% — из других стран мира.

По данным Федерального статистического ведомства всего в Швейцарии работает около 100 тысяч учителей, примерно 6% этих учителей — иностранцы, а из них половина — немцы. Остальные 3% поделены поровну между французами, итальянцами и представителями «других стран».

Тем, кто ищет работу учителем в Швейцарии Преподавательские вакансии можно найти в местных газетах, в кантональных департаментах (министерствах) образованияВнешняя ссылка и на сайте educajob.chВнешняя ссылка. Для подачи заявления следует обратиться непосредственно к местным образовательным властям (но не в саму школу!).

Конец инфобокса



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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