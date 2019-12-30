В пиковые дни недели накануне Рождества почтовые работники просто сбивались с ног, доставляя примерно около миллиона посылок в день. (© Keystone / Gaetan Bally)

По данным швейцарского государственного почтового концерна «Die Post» в этом году под рождественской елкой у швейцарцев оказалось около 18,7 млн. посылок, бандеролей и других ценных заказных отправлений с подарками, сюрпризами и просто добрыми пожеланиями. Это на 8,8% больше, чем в 2018 году — новый рекорд!

В четверг на прошлой неделе швейцарская почта опубликовала праздничную статистикуВнешняя ссылка, в соответствии с которой в период с 25 ноября по 24 декабря швейцарцы отправили друг-другу рекордное количество посылок и бандеролей. Едва ли не решающую роль в установлении этого рекорда сыграли рекламно-маркетинговые кампании «Черная пятница» и «Кибер-понедельник»Внешняя ссылка. В итоге в последнюю неделю ноября 2019 года швейцарской почтой было обработано на 15% больше посылок, чем в прошлом 2018 году.

В пиковые дни недели накануне Рождества почтовые работники просто сбивались с ног, доставляя примерно около миллиона посылок в день. В этот же период времени почтовики доставляли в среднем 16 миллионов писем в день. Около 106 тыс. небольших посылок и бандеролей были получены адресатами в Швейцарии из-за рубежа, более двух третей из них пришли из Азии.

Флагманский проект

Государственная почтовая служба Швейцарии, концерн «Die Post», инвестирует значительные средства в повышение уровня автоматизации и в расширение своих возможностей области обработки посылок и бандеролей. Флагманским в этом смысле проектом стал в уходящем году новый региональный Центр обработки и сортировки посылок в италоязычном кантоне Тичино.

В уходящем 2019 году швейцарская почта также изменила методику подсчета посылок, основываясь на их объеме, а не на числе «сортировочных операций» (одна посылка может быть объектом нескольких таких операций». В результате такой корректировки 25 млн. посылок, обработанных в 2018 году в праздничный период, соответствуют фактическому объему примерно 17-ти млн. посылок.





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA

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