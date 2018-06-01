Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 13:24 01.06.2018 - 13:24

В Швейцарии есть возможность снять так называемую социальную квартиру, ставка аренды которой зависит от величины совокупного дохода проживающей в ней семьи. Нильсу и его маме повезло, они смогли получить социальное жилье в качественной новостройке. (swissinfo.ch)

В Швейцарии не сразу поймешь, кто богат, а кто беден: и богачи выглядят скромно, и бедняки — относительно состоятельно, однако бедность в стране есть. И число тех, кому она угрожает, постепенно продолжает расти.

Нет, голодать ему не приходится. У пятилетнего Нильса даже есть своя комната. Внешне он ухожен, хорошо одет и причесан, пару раз в неделю ходит даже в футбольную секцию. Однако того, что зарабатывает его мать, на жизнь им не хватает, а потому они вынуждены были оформить получение социальной помощи. Недавно Нильс и его мама позволили себе «День роскоши»: получив льготные билеты, они побывали на цирковом представлении. «А потом мы выпили в кафе по чаше кофе и съели по булочке», — тихим голосом рассказывает 38-летняя женщина.



Международный день защиты детей Отмечается ежегодно 1 июня, учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году. Кроме того, детям посвящены Всемирный день ребёнка (20 ноября), Международный день невинных детей — жертв агрессии (4 июня) и День защиты детей Африки (16 июня). 20 ноября — важная веха в становлении прав ребенка. В этот день в 1959 году Генеральная Ассамблея приняла Декларацию прав ребенкаВнешняя ссылка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребенкаВнешняя ссылка. С 1990 года во Всемирный день ребенка отмечается годовщина принятия этих основополагающих документов в области защиты прав ребенка. К Конвенции о правах ребенка Швейцария присоединилась в 1997 году. Этот документ возложил на нее обязанность, в частности, предпринимать все возможные усилия для противодействия детской бедности. Источник: ООН, humanrights.ch, Википедия Конец инфобокса

Она улыбается, а лицо ее сына Нильса просто-таки сияет от радости. Он вихрем носится по кухне, энергии в нем хоть отбавляй. Он тоже хочет рассказать нам про цирк, а еще он готов тут же показать нам квартиру, в которой он с мамой живет с лета 2017 года. Судя по всему, Нильс чувствует себя здесь очень комфортно. «У меня в комнате три двери», — говорит он с гордостью. Одна дверь ведет на кухню, другая в гостиную, а через третью можно выйти на балкон.



«Это как выиграть в лотерею»

Их светлая квартира находится на третьем этаже новостройки, входящей в состав еще не законченного жилого квартала. С балкона у них открывается вид на гигантскую строительную площадку. «Здесь будет новый современный жилой комплекс, в постройке и оформлении которого ты можешь принять самое непосредственное участие», — утверждает в своей рекламе застройщик, фонд «HabitatВнешняя ссылка», специализирующийся на социальном жилье. Принцип прост: тот, кто хорошо зарабатывает — платит за квартиру больше, кто не слишком богат — получает заметные скидки.

При первом нашем разговоре по телефону с мамой Нильса даже заранее извинилась за «прекрасную новую квартиру», которая «не очень-то соответствует типичному портрету матери-одиночки, живущей на социальное пособие». Да и в целом, многие из тех, кто попал в сложное положение и вынужден получать помощь общества, очень боятся прослыть «нахлебниками». «Это было как выиграть в лотерею», — говорит она нам, сидя уже за столом на своей новой кухне.

Найти такую квартиру было не просто. Месяцами эта хрупкая женщина после работы забирала сына из детского сада, а затем стояла с ним в очередях среди других претендентов на ту или иную освободившуюся жилплощадь. Но те квартиры, которые соответствовали ее бюджету, или находились рядом с автобаном, или же в них не было даже собственного санузла. И она продолжала искать. До тех пор, пока ей не позвонил фонд «Habitat».

От 800 до 1200 франков в месяц

С тех пор она больше не чувствует себя такой уж бедной, ей живется гораздо лучше, рассказывает мама Нильса. Работая репетитором по сценическому движению, она получает от 800 до 1200 франков в месяц, так что ясно, что этих денег хватает в лучшем случае только на самое необходимое (что значит получать в Швейцарии 6 тыс. франков в месяц — читайте здесьВнешняя ссылка). В общем зачете матери-одиночки в Швейцарии почти вдвое чаще других категорий населения оказываются на грани бедности.

Инфографика Инфографика Как живет швейцарский средний класс Средняя семья в Швейцарии обладает месячным доходом в размере 10 тыс. швейцарских франков. На первый взгляд это немалая сумма. Однако после уплаты ...

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного недавно Бернским университетом по заказу благотворительного фонда «Caritas SchweizВнешняя ссылка». Если верить его результатам, то на разведенных женщин с детьми приходится без малого 20% оформленных социальных пособий. Кроме того, исследование показало, что по состоянию на 2015 год неполной в Швейцарии была каждая шестая семья, и число таких семей не уменьшается, а, наоборот, растет.

Семья Нильса жила во Франции, но потом родители Нильса разошлись. На тот момент мама была беременна им на шестом месяце. После четырех лет, проведенных за границей, ей снова пришлось вернуться в Швейцарию. Рассчитывать ей приходилось только на свои собственные силы, а потому очень быстро она поняла, что без социальной помощи ей не обойтись. Через шесть месяцев после родов она снова пошла работать, постоянного рабочего места у нее не было, пришлось обходиться почасовой оплатой. Попытка открыть свою фирму окончилась неудачей.

Как показывает исследование «Caritas», матери-одиночки с детьми до шести лет вне дома работают в среднем по 17 часов в неделю, тогда как на работу по дому у них уходит в среднем по 54 часа в неделю. Процент бедных среди работающих матерей-одиночек почти в 4 раза выше, чем у других категорий трудящихся. «Такая тяжелая и почти безнадежная ситуация просто выводила меня из себя, ведь денег порой едва хватало на то, чтобы купить памперсы для Нильса». Мама Нильса тщательно подбирает слова. У нее усталый взгляд. Нильс тоже уже не носится вокруг, как заводной, а прислушивается к нашей беседе, словно понимая, как нелегко маме вспоминать о тяжелых временах лишений.

Помощь зависит от места жительства

Потом Нильс подрос, и стало еще легче. Впрочем, не настолько, чтобы иметь деньги спонтанно зайти в супермаркет «Соор» по соседству и купить, что душе угодно. «Покупки нужно обдумывать и планировать заранее, и это утомляет». Поэтому, как правило, на шоппинг Нильс с мамой ездят через границу в Германию, где все иногда на порядок дешевле, чем в дорогой Швейцарии (почему в Конфедерации все дорого — читайте здесьВнешняя ссылка). Сейчас они находятся в поисках подходящего для Нильса велосипедного шлема. Исходив в Базеле кучу магазинов подержанных и уцененных товаров, она пока ничего не нашли, и это при том, что на поиски тоже требуются время и силы.



Нильс во внутреннем дворе своего дома в Базеле. Бедность в Швейцарии не всегда можно распознать с первого взгляда. (swissinfo.ch)

На своем велосипеде Нильс нарезает круги на площадке перед подъездом. А еще у него есть скейтборд и веломобиль. «Все подержанное и подаренное», - уточняет мама. Но Нильса это, по-видимому, не смущает. Он опять улыбается и рассказывает, что ходит играть в футбольную секцию. Деньги на это его мать получает в социальной службе. Если бы Нильс жил в другом кантоне, он, вероятно, не смог бы тренироваться, чтобы, по его словам, «когда-нибудь играть так же хорошо, как Роналдо».

Решение о выплате социальных пособий принимаются в Швейцарии на кантональном уровне, поэтому материальная помощь зависит от места жительства. А порой бывает и так, что родители зарабатывают мало, но чуть больше нормы, позволявшей бы обратиться за социальным пособием. Поэтому в таких семьях родители порой могут предложить своим детям только самое необходимое, а активное участие в жизни школы или двора остается для них за пределами возможного. У Нильса уже была возможность почувствовать это в полной мере, что это такое – социальное одиночество.

«Ты не умеешь жить»

Однажды он был приглашен на день рождения. Все дети встали в очередь, чтобы передать имениннику свои подарки. Среди больших, красиво упакованных коробок с конструкторами «LEGO», Нильс с его маленькой надувной собачкой оказался «белой вороной». И тем не менее, у его матери есть сейчас только одно желание, а именно, отказаться от социальной помощи. У нее такое чувство, будто она живет в режиме чрезвычайного положения. «Можно было бы сказать, ну да, я получаю социальную помощь, ну и что? Но я так не могу».

Больше всего она страдает от ощущения принадлежности к группе социальных «лузеров». То и дело кто-то из окружающих говорит ей, что она просто не умеет жить. «И так стараешься изо всех сил выбраться из ямы, а тут еще все эти тычки и удары по самолюбию. Это отнимает очень много сил. Шесть лет назад у меня была гораздо более высокая самооценка, чем сейчас».



Нильс — большой любитель футбола. Благодаря социальной поддержке он может ходить тренироваться в футбольную секцию. (swissinfo.ch)

Нильс снова успокаивается и садится к матери на колени. «Мама, а когда у меня снова будет день рождения?», — спрашивает он уже во второй раз за сегодняшний день. На свой день рождения, который будет перед Новым годом, Нильс хотел бы пойти с мамой в ресторан «МакДональдс». А от своего отца из Франции он хочет получить самый настоящий «гироскутер». «Мой папа богатый», — говорит он и снова начинает носиться по кухне. — «У него есть телевизор и машина».



Детская бедность в Швейцарии В 2014 году за или у черты бедности в Швейцарии жили 307 тыс. несовершеннолетних лиц. Определяя, кто может считаться в Швейцарии бедным, Федеральное ведомство статистики Конфедерации ориентируется на нормативы, установленные в документах «Швейцарской Конференции по вопросам социальной помощи» («Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe» — «SKOSВнешняя ссылка»). В международном сравнении Швейцария на государственном уровне осуществляет довольно скромные инвестиции в развитие социального потенциала семьи и детства. Если страны Евросоюза в 2013 году вложили в эту сферу 2,1% от своего ВВП, то Швейцария потратила на аналогичные цели только 1,5%. Источник: Федеральное ведомство статистики (BfSВнешняя ссылка), Статистический отчет «Семья в Швейцарии» («Familien in der Schweiz: Statistischer BerichtВнешняя ссылка»). Конец инфобокса



Перевод с немецкого и адаптация: Юлия Немченко

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