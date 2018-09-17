Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 7:00 17.09.2018 - 07:00

Целью правительственного плана является сокращение количества самоубийств к 2030 году примерно на 25%.

(Alessandro della Valle / Keystone)

Швейцария, вопреки распространённому заблуждению, вовсе не является страной с самым высоким уровнем самоубийств — ни в мире, ни в Европе. Тем не менее Федеральный совет (правительство страна) в последнее время демонстрирует значительную степень озабоченности этой проблемой, полагая, что необходимо качественно усилить степень координации предпринимающихся в стране усилий в плане профилактики суицидов, создав единый информационный механизм.

Швейцария – страна последовательного федерализма. И это очень действенный механизм сохранения политического единства при всем огромном культурном многообразии, которого даже не ожидаешь о страны таких скромных размеров. Но иногда федерализм оборачивается и своей негативной стороной. Так, в стране нет единой полиции, нет жёсткого централизованных образовательных стандартов, средней и высшей школой заведуют кантоны, каждый на свой лад.

Нет и эффективного единого национального механизма противодействия суицидам и мониторинга ситуации в этой чувствительной области. В Швейцарии существует множество такого инструментов для предотвращения самоубийств, но они недостаточно скоординированы, работая только на кантональном или муниципальном уровнях.

Поэтому правительство Швейцарии пришло недавно к мысли о том, что создание хотя бы пока единой научно-исследовательской интернет-платформы уже станет шагом в верном направлении, облегчив специалистам и нуждающимся из самых разных регионов страны поиск информации, рекомендаций, групп самопомощи и так далее.

Эта платформа была запущена 10 сентября 2018 года — во Всемирный день предотвращения самоубийств. Теперь с помощью этого нового инструмента и широкая общественность, и специалисты во всех регионах Швейцарии смогут искать в режиме онлайн необходимую информацию по данной теме.

Платформа позволяет всем экспертам и практическим специалистам (медикам, правоведам и т.д.) занятым в области предотвращения самоубийств, пользоваться в прямом смысле потенциалом «коллективного разума», — указывает федеральное правительство в своём заявлении. Федеральное ведомство здравоохранения (BAG) сообщает, что в Швейцарии ежедневно совершают самоубийство примерно 2-3 человека. Особенно высок уровень суицидов среди мужчин возрастной категории старше 75 лет.

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BAG напоминает, что попытки суицидов чащей всего совершаются людьми в состоянии психологического стресса: «Большинство этих людей, на самом деле, не хочет умирать. Кризисы в жизни преходящи, они могут случиться с каждым». Запуская новую онлайн-платформу федеральное правительство хочет помочь различным институциям, занимающимся проблемой суицида, достичь целей, зафиксированных в Национальном плане действий по предотвращению и профилактике самоубийствВнешняя ссылка.

Он был принят в 2016 году и включает в себя 10 мер, среди которых обеспечение быстрого и облегчённого доступа к разного рода форматам помощи, повышение осведомлённости общественности о проблемах суицида, пропаганда и распространение лучших методов и способов профилактики самоубийств из швейцарской и зарубежной практики. Целью этого плана является сокращение количества самоубийств к 2030 году примерно на 25%. Принимая во внимание демографическое развитие, согласно статистике, можно будет предотвращать около 300 самоубийств ежегодно.

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Организации, занимающиеся профилактикой самоубийств, приветствуют запуск новой информационно-просветительской платформы. «Новые инструменты всегда интересны, потому что они позволяют нам действовать более эффективно и громче говорить о предотвращении самоубийств», — говорит Беатрис Мансо (Béatrice Manceau) из проекта ProConseils, который участвует в объединении Sentinelle VaudВнешняя ссылка, действующем в кантоне Во. Его цель состоит в том, чтобы улучшить социальное положение швейцарских фермеров, которые, согласно статистике, особенно подвержены суицидальным настроениям.

Беатрис Мансо добавляет: «Более масштабная координация — хорошая вещь для обмена знаниями, но важно действовать в первую очередь на местах, локально». Любая форма обмена информацией приветствуется — считают в объединении «Dargebotene HandВнешняя ссылка» («Протянутая рука помощи»). «Но платформа еще не очень совершенна, необходимо, в частности, серьёзно улучшить систему автоматизированного поиска по ключевым словам», — говорит Франко Баумгартнер (Franco Baumgartner), генеральный секретарь объединения.

Он подчеркивает, что зачастую между швейцарскими организациями, работающими в области предотвращения самоубийств, отсутствует необходимая минимальная доля координации «Федеральному правительству поручено сделать обмен информацией более интенсивным, но для достижения этой цели все еще нет финансовых средств», — говорит Ф. Баумгартнер.

«Работать совместно, чтобы предотвращать самоубийства!» — таков девиз Всемирного дня предотвращения самоубийств 2018 года. Всемирный день предотвращения суицида — международная дата, которая отмечается 10 сентября по всей планете ежегодно, начиная с 2003 г. Всемирный день предотвращения самоубийствВнешняя ссылка начал проводиться по инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (МАПС) при активной поддержке Всемирной организации здравоохранения. МАПС предлагает людям говорить с родственниками — хотя бы несколько минут, — выслушивать их и обсуждать с ними любые трудности. Конец инфобокса



Перевод и подготовка: Надежда Капоне

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