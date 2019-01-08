Штефан Хайнихен в своей мастерской в Церкви Святой Марии (Kirche St. Marien) в Винтертуре. (swissinfo.ch)

Штефан Хайнихен (Stefan Heinichen) более 30 лет борется с дискриминацией цыган в Швейцарии и в остальной Европе. Причины, по которым швейцарское правительство все еще упорно отказывается признать цыган-рома в качестве национального меньшинства, кажутся ему совершенно непонятными и надуманными.

Кисти, банки с краской, разбросанные кругом полотна. В мастерской Штефана Хайнихена (Stefan Heinichen), расположенной в Церкви Святой Марии в городе Винтертур (кантон Цюрих), царит креативный хаос. «Я рисую с детства, будучи родом из семьи художников», — говорит живописец и по совместительству учитель воскресной школы. Живопись для него — и страсть, и форма медитации. Героями его картин являются члены собственной семьи, фактурные представители венгерского сообщества цыган-рома и даже просто молодые люди, приходящие к нему в дом приходского священника.

Видео Ехали цыгане по Швейцарии… В апреле 2014 года несколько сот представителей «белых цыган» или енишей собрались в предместье Берна на демонстрацию.

Штефан Хайнихен работает с подростками, попавшими в Швейцарию в качестве мигрантов, иногда делает их портреты, а порой и даёт им самим шанс испробовать себя в живописи. Начиная с 2016 года Штефан Хайнихен представляет интересы цыган-рома в швейцарской Федеральной комиссии по борьбе с расизмом (Eidgenössische Kommission gegen Rassismus — EKRВнешняя ссылка). Однако противодействовать дискриминации по национальному признаку будь то в Швейцарии или других европейских странах он начал уже очень давно, более трёх десятилетий назад.

«Власти, СМИ и политики имеют стереотипное и весьма упрощённое представление о цыганах-рома. О них всегда говорят как о бродягах или беженцах из бывшей Югославии, приехавших сюда, чтобы попрошайничать и обманом вытягивать деньги из карманов налогоплательщиков», — говорит он. «Мы стараемся изменить эту ситуацию на разных уровнях социума, но это требует, разумеется, серьёзных затрат времени».

Штефан Хайнихен — практик и человек дела. В Болгарии, Германии, Италии и Чехии он поддерживает существование общин цыган-рома. В Швейцарии он придумывает и реализует разные социальные проекты, оказывает консультативную помощь молодёжи, выполняет функции переводчика для беженцев и выступает в качестве посредника для цыган в целом. Его знания и опыт являются для Федеральной комиссии по борьбе против расизма неоценимым источником весьма востребованных идей, ведь в какой-то момент члены комиссии «обнаружили, что всё намного сложнее, чем им казалось», — говорит Штефан Хайнихен.

Статус национального меньшинства? Отказать!

Решение, принятое Федеральным советом (правительством) в июне прошлого 2018 года, очень разозлило его. Дело в том, что своим указом кабинет отказался признать цыган-рома национальным меньшинством, полагая, что необходимые для такого признания критерии этой группой до сих пор так и не исполнены. При этом Швейцария ратифицировала Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств Совета Европы и приняла на ее основании решение включить в число национальных меньшинств некоторые языковые меньшинства, еврейскую общину и цыган, использовав в документах понятие Fahrende.

Штефан Хайнихен часто проводит время в стенах своей мастерской, потому что живопись является для него формой медитации. (swissinfo.ch)

Позже по настоянию оседлых швейцарских цыганских общин, потребовавших от властей использовать их «исконное самоназвание», а не бюрократическое понятие с акцентом на кочевой образ жизни (в слове Fahrende скрывается глагол fahren или в переводе с немецкого «ехать», «кочевать»), общее для всех цыганских групп понятие было заменено на обозначение «ениши и синти/мануши».

Ассоциации же цыган-рома оказались исключены их этого процесса и в 2015 году они подали заявку с тем, чтобы их общины так же были признаны национальным меньшинством. Рассмотрев этот вопрос, в данном сообщении для прессыВнешняя ссылка Федеральный совет объявил о своём отрицательном решении и напомнил о формальных критериях, которые действуют в Швейцарии для социокультурных групп, желающих получить официальное признание в качестве национальных меньшинств.

Некоторые цифры и факты В Европе проживает от 10 до 12 млн цыган-ромаВнешняя ссылка. В ЕвропеВнешняя ссылка они представляют собой крупнейшее этническое меньшинство. Будучи родом из Индии, они мигрировали в Западную Европу примерно в 15 веке и сегодня говорят на цыганском языке (Romani chibВнешняя ссылка), относящемся к индоарийской ветви индоевропейских языков и сложившемся из народных диалектов, образующих базис санскрита. Единицей социальной организации цыган являются семейные кланы, которые в свою очередь образуют подгруппыВнешняя ссылка: синти, кэлдэрары, ловари, чурары, мачваджи, урсары, польские халадитка, цыгане-мусульмане хораханэ и т.д. В европейских странах цыгане часто, вплоть до конца 20 века, становились жертвами преследований и репрессий, включая бессудные казни, неправомочные лишения свободы, депортации, высылки и принудительный труд. От некоторых форм общественной дискриминацииВнешняя ссылка цыгане страдают и сегодня. Конец инфобокса

В частности, такое признание «в соответствии с духом и буквой Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств могут получить группы людей, численность которых на порядок меньше численности остального населения данной страны или кантона, члены которой являются гражданами Швейцарии, имеют давно установившиеся, прочные и длительные связи со Швейцарией и активно демонстрируют желание совместно сохранять то, что составляет их общую идентичность».

Поясняя свое отрицательное решение правительство Швейцарии ограничилось указанием на то, что применительно к цыганам-рома «наличие швейцарского гражданства и факт стремления сохранять свою общую идентичность не установлены в достаточной степени. Кроме того, не исполненным является и условие наличия давних связей со Швейцарией».

Политическое решение

«Я думаю, что это было чисто политическое решение», — говорит с сожалением Штефан Хайнихен. «Власти просто боятся, потому что они ничего не знают о цыганах-рома, и это при том, что ассоциации, подавшие ходатайства о признании их меньшинством, сделали это не голословно, но представив исторические документы и экспертные заключения о цыганах-рома и об их связях со Швейцарией. Федеральный совет получил всю необходимую информацию, но не счёл нужным принять её к сведению».

Отсутствие у властей и у широкой общественности информации об этой общественной группе он объясняет тем, что цыгане-рома не образуют некоей однородной группы. Данное сообщество сложилось на основе выходцев из самых разных стран и функционирует оно с оглядкой на совсем иную культуру, скорее ориентированную на семью как на элементарную социальную единицу. Кроме того, культурное наследие цыган-рома по большей части передаётся из поколения в поколение в устной форме. И здесь, как считает Штефан Хайнихен, недорабатывают школы, которым следовало бы уже на ранних ступенях обучения предоставлять школьникам и их родителям достоверную информацию о национальных меньшинствах.

«А так цыгане-рома по-прежнему остаются в глазах общества чужаками», — говорит он. Признание в качестве национального меньшинства дало бы им хотя бы какую-то форму защиты, подтвердив с юридической точки зрения факт их статуса в качестве интегральной части швейцарского общества, пусть даже это признание мало что изменило бы в плане реальной репутации рома, которую они имеют в глазах большинства общества. Он упоминает Германию, которая признает цыган-рома в качестве национального меньшинства, каковой факт, однако, мало что меняет в ситуации общего укрепления в стране ультраправых сил, враждебно настроенных по отношению вообще к любым меньшинствам.

Конфликты между меньшинствами

Отказ Федерального совета признать рома меньшинством Стефан Хайнихен также объясняет фактом напряжённости, вызванной противоречиями между различными общинами меньшинств в Швейцарии. «Боятся цыган-рома не только правительство, но и другие меньшинства, потому что они знают, что рома являются самой многочисленной из подобных групп». В самом деле, по данным Федерального ведомства культурыВнешняя ссылка (Bundesamt für Kultur – BAK) число швейцарцев-енишей достигает 30 тыс. чел., группа синти/манушей не превышает нескольких сотен, а вот совокупное число живущих в Швейцарии цыган-рома оцениваетсяВнешняя ссылка более, чем в 80 тыс. человек.



Graphique Roms en Europe График распространения народности рома в Европе

Эти цифры являются приблизительными, потому что все эти общины плоть до конца двадцатого века в Швейцарии и в остальной Европе преследовались, подвергались изоляции и гонениям. Во время Второй мировой войны нацистами было уничтоженоВнешняя ссылка более 500 тыс. цыган (синти и ромаВнешняя ссылка), а в Швейцарии дети енишей насильно отлучались от родителей, изымались из семей и отдавались «в люди» даже еще в 1980-е годы. Многим представителям этих общин приходилось скрывать свое происхождение, чтобы избежать репрессий, а некоторые всё ещё делают это и сейчас, дабы не подвергаться дискриминации.

Две женщины-рома, картина Штефана Хайнихена. (swissinfo.ch)

И тем не менее, ясно одно: решение Федерального совета об отказе признать цыган- рома национальным меньшинством отнюдь не поможет ослабить напряжённость в отношениях между различными общинами, относимыми к категории «меньшинств». Тем более, что синти таким меньшинством уже признаны, и это несмотря на то, что сами они образуют лишь подгруппуВнешняя ссылка внутри группы цыган-рома, говоря общем с ними языке. Недавно цыгане-рома направили на имя курирующего данное досье министра иностранных дел Иньяцио Кассиса письмо с изложением своей позиции. На начало нового 2019 года запланированы консультации Федеральной комиссии по борьбе с расизмом с цыганами-рома.

Отказавшись включить цыган-рома в число национальных меньшинств Федеральный совет указывает, что «рома полностью признаны швейцарским обществом, неотъемлемой частью которого они являются. Данная община представлена в нескольких федеральных органах власти и проекты, идущие на пользу цыганам-рома, регулярно финансируются из федерального бюджета». Но Штефан Хайнихен считает, что этого мало. «Если оглянуться на последние 30 лет, то возникнет впечатление, что мы сделали шаг назад. Предубеждения по отношению к цыганам-рома отнюдь не уменьшились. Политическая воля отсутствует, а потому и между теорией и практикой все ещё сохраняются огромные различия», — резюмирует он.

Позиция официальной Швейцарии

МИД Швейцарии предоставил swissinfo.ch дополнительные разъяснения о причинах непризнания цыган-рома в качестве национального меньшинства. Прежде всего, МИД считает, что рома и синти имеют разную историю в Швейцарии и что синти присутствовали на территории Швейцарии куда более долгое время. Подписывая Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств Швейцария упомянула синти и цыган-енишей в одном «пакете» с целью защиты кочевого или полукочевого образа жизни, в то время как цыгане-рома давно уже ведут оседлый образ жизни.

По данным МИД Швейцарии число цыган-рома со швейцарским гражданством всё ещё слишком неточно, а цифра в 30 тыс. человек, называемая организациями цыган-рома, является лишь результатом экстраполяции. Федеральные власти также считают, что у них нет никакой информации о членах организаций цыган-рома и о том, в какой степени они представляют интересы цыган этой группы со швейцарским гражданством. Для признания данной группы национальным меньшинством должны быть выполнены определенные критерии, среди них и критерий «давних и традиционных связей со Швейцарией».

В отношении рома этот критерий не удовлетворён, поскольку «имеющиеся факты указывают на то, что многие цыгане-рома, живущие сегодня в Швейцарии, попали в страну на волне совсем недавних миграционных потоков», — говорится в документе МИД Швейцарии. Кроме того, МИД подчёркивает, что цыгане-рома уже хорошо интегрированы и пользуются теми же правами, что и все граждане Швейцарии. Министерство при этом убеждено, что непризнание в качестве меньшинства в целом не должно ставить под вопросы партнёрское сотрудничество, осуществляемое уже долгие годы между цыганскими организациями и властями.



Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств Конвенция Совета ЕвропыВнешняя ссылка, подписанная 1 февраля 1995 г. Из стран-членов Совета Европы не подписана Францией, Монако, Андоррой и Турцией. Подписана, но не ратифицирована Бельгией, Грецией, Исландией и Люксембургом. Надзор за выполнением конвенции осуществляют Консультативный комитет, оценивающий доклады стран-участниц, и Комитет министров СЕ, делающий рекомендации на основе мнений КК. Механизма рассмотрения индивидуальных жалоб не предусмотрено, и конвенция расценивается как слабый механизм. Швейцария применяет положения Конвенции с 1998 года и признаёт, в соответствии с этим документом, наличие языковых меньшинств, а также национальных, в частности, еврейскую общину, «белых цыган» (йениши) и цыган-синти/мануш. Многие страны признают национальным меньшинством еще и цыган-рома (Германия, Австрия, Испания). Швейцария этого не делает. Италия, со своей стороны, цыган-рома в качестве национального меньшинства также не признаёт, что является причиной постоянной критики со стороны Совета Европы в связи с репрессивной политики итальянского государства в отношении этого этнокультурного сообщества. Конец инфобокса



Перевод с французского: Евгений Мамонтов

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