Алессандро и Фабьенн Менна (Alessandro und Fabienne Menna). (Rachel Engeli)

Швейцарская пара организует в сети Facebook частную помощь для людей, живущих на грани прожиточного минимума. Они раздают им одежду, оплачивают бедным семьям походы в зоопарк или просто берут их с собой за покупками. В немецкоязычной Швейцарии, обычно застегнутой на все пуговицы, этот вид помощи хорошо принят обществом, в котором до самого конца не принято сознаваться в том, что ты получаешь, например, социальную помощь.

Все началось с истории любви. Когда-то Фабьен была отягощена накопленными по недоразумению долгами. Освободившись от них, она в 2017 году захотела создать в социальных сетях группу само- и взаимопомощи для тех, кто, как когда-то и она, страдает от долгов. В сети Facebook она для начала написала письмо администратору группы «Leben am Existenzminimum» («Жизнь на грани прожиточного минимума») Алессандро Менне. Ему понравилась сама идея такой группы, поэтому они несколько встретились в реале для обмена идеями.

«А потом мы заметили, что нравимся друг другу», — смеясь, говорит Фабьен. Сейчас они уже женаты. Основав ассоциацию «SiidefadeВнешняя ссылка» («Шелковая нить», шв. нем. диалект), цель которой оказывать поддержку людям, попавшим в трудное жизненное положение, они вывели свою социальную деятельность на качественно новый уровень. Как формулируют они сами, «наша цель состоит в том, чтобы, независимо от того, откуда поступает призыв о помощи, немедленно иметь там, на месте, кого-то, кто сразу может связаться с такими людьми и оказать им необходимую помощь».



Фабьенн Менна говорит, что будучи еще должником, она сама реагировала точно так же, как и большинство людей, страдающих от бедности. «Ты ни с кем об этом не говоришь. Это часть швейцарского менталитета, не показывать никому, что дела у тебя идут плохо, особенно если речь заходит о финансах. А поэтому вы постепенно выносите себя „за скобки“ жизни, потому что, скажем, допустить, чтобы за вас заплатили, в кино или ресторане, ваши коллеги вы не можете. В Швейцарии принято сохранять хорошую мину при плохой игре до последнего. А это неправильно: ты должен уметь попросить и получить помощь, а потом ты должен взять себя в руки и начать решать все свои проблему, одну за другой».

Ценен прямой контакт

Действуя под девизом «вместе, а не в одиночку» ассоциация «Шелковая нить» исповедует в своей работе целостный, комплексный подход, включая поиск и создание форм частно-государственного партнерства в области неформальной социальной помощи, поддерживающей людей, но освобождающей их от стигматизации и «следов» в делах официальных собесов. Поэтому очень важную роль играет тут прямой контакт между помощниками и теми, кто нуждается в помощи.

Через Facebook помощники могут от имени ассоциации дарить нуждающимся игрушки, одежду или даже мебель, кроме того, они могут встретиться с тем, чтобы вместе сходить за продуктами, уже целиком или частично оплаченными «куратором» от ассоциации «Шелковая нить». Были и такие помощники, которые приглашали семью нуждающихся на прогулку, в зоопарк, скажем, или в Музей ФИФА», — говорит Алессандро Менна. Порой дом нуждающейся семьи буквально утопает в хаосе, и тогда кто-то просто помогает ей прибраться.

Фабьен Менна добавляет, что тем, кто хочет стать волонтером, не нужно иметь «много денег, достаточно заполнить у нас на сейте анкету и просто помочь кому-нибудь по хозяйству. Даже маленький жест может иметь очень большое значение. И это типичный швейцарский способ помочь, потому что люди хотят знать, куда конкретно идут их пожертвования. А для тех, кто нуждается в помощи, такой способ помощи тоже приятнее, потому что они замечают, что помощник хочет лично поучаствовать в их судьбе, а не просто подать милостыню».



Бюрократический монстр

Крупные швейцарские благотворительные организации не одобряют такую прямую помощь из-за «опасности возникновения отношений зависимости». «Мы сопровождаем нуждающихся, мы находимся в постоянном контакте с нашими кураторами-помощниками. До сих пор у нас не было никаких проблем, никакой зависимости не возникало, наоборот, порой между людьми возникали отношения настоящей дружбы», — говорит А. Менна. «Правительственные учреждения или крупные организации просто не имеют возможности оказывать „душевную“ поддержку нуждающимся. Швейцарский социальный аппарат забюрократизирован до предела», — говорит Фабьен Менна.

В самом деле, почему люди ищут помощи в соцсетях, при том что в Швейцарии достаточно структур и проектов, предлагающих помощь? «Я тоже познакомилась с мельницами бюрократии, когда сама была такой», — говорит Фабьен Менна. Другая проблема заключается в том, что многие люди, живущие в бедности, лица с задолженностями или «работающие бедные», например, вовсе не получают официальной социальной помощи, а потому и не могут ожидать никакой помощи от властей. «Есть также много людей, которые на самом деле вроде бы хорошо зарабатывают и в то же время находятся по уши в долгах, и они тоже не получают никакой поддержки, в том числе и финансовой».



Нищета порой возникает параллельно с разводом. На уровне прожиточного минимума живут, между прочим, не только матери-одиночки, но и бывшие мужья. «Мужчины иногда платят чрезвычайно высокие алименты, а у них у самих потом почти ничего не остаётся на жизнь», — говорит Алессандро Менна. Бедность в пожилом возрасте также является широко распространенным феноменом. «Люди, даже проработавшие по 40 лет, все равно порой едва ли могут выжить на пенсии по старости, а для Швейцарии это признак бедности», — говорит Фабьенн.



Продуктовые «заказы» и коронавирус

Что изменилось с началом пандемии? «Люди, которые раньше более или мене сводили концы с концами, сегодня попали в очень сложную ситуацию из-за перехода на укороченный график работы, из-за перевода на почасовую оплату труда или из-за элементарного отсутствия заказов», — говорит Фабьен Менна. Когда группа частных лиц пришла к ним однажды и сказала, что они с помощью краудфандинга собрали деньги на кампанию по раздаче продуктов питания нуждающимся, Фабьенн и Алессандро сразу же согласилась помочь в организации этой акции. На днях они раздали почти 500 пакетов с продуктами питания и средствами гигиены на территории концертного комплекса «Тонхалле Мааг» в Цюрихе.



(zvg)

А потом увидев в СМИ, как в Женеве сотни людей часами стояли в очереди, чтобы получить пакет с продуктами питания стоимостью 20 франков, они вообще потеряли покой. «Но мы не хотели, чтобы такие фотографии появлялись во время нашей акции, мы хотели сохранить частную сферу этих людей, потому что чтобы встать в такую очередь нужно, на самом деле, недюжинное мужество. А теперь мы до сих пор продолжаем получать благодарственные письма от нуждающихся и от тех, кто читал о кампании и решил высказать свое мнение», — говорит Алессандро.

По профессии он менеджер средней руки, Фабьен Менна недавно начала свой собственный бизнес, речь идет о маркетинговых услугах для IT-индустрии. Бездетная пара живет неплохо, но богатыми из считать, наверное, нельзя. В свой проект они вкладывают и собственные деньги, и свое свободное время. Частично поддержку они получают от тех, кто жертвует им продукты питания, а также со стороны многочисленных помощников. В будущем с целью создания более твердого финансового фундамента для своего проекта Алессандро и Фабьен Менна хотели бы обратиться к фондам и частным лицам. Ведь акция в Цюрихе на прошлых выходных была бы просто невозможна без жертвователей, спонсоров и волонтёров.



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